Postautomaten statt Filialen: Bundesnetzagentur gibt bei 72 Anträgen grünes Licht

Die Deutsche Post ist eigentlich dazu verpflichtet, eine flächendeckende Grundversorgung mit Filialen sicherzustellen, kommt dieser Vorgabe aber seit Längerem nicht vollständig nach. Wie der Spiegel berichtet, könnten künftig noch viele weitere Postfilialen durch Automaten ersetzt werden – auch aufgrund einer neuen gesetzlichen Regelung.

Automaten statt Filialen – vor allem auf dem Land

In Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohner:innen muss die Post gemäß gesetzlicher Vorgaben eine Filiale betreiben. Zudem darf die nächste Filiale in durchgehend bebauten Wohngebieten maximal zwei Kilometer entfernt liegen. Diese Regelung wird allerdings häufig nicht eingehalten. Grund dafür ist unter anderem der Strukturwandel. So fehlten Ende September in 160 deutschen Orten Filialen, obwohl die Post dort rechtlich zum Betrieb verpflichtet wäre.

Derzeit betreibt die Post noch rund 12.600 Filialen, viele davon in Supermärkten oder als kleinere Schalter in Kiosken. Das könnte sich aber bald ändern. Seit Jahresbeginn erlaubt eine neue gesetzliche Regelung nämlich, dass die Post ihre Pflicht zur flächendeckenden Versorgung auch mit Automaten erfüllen kann. Die Bundesnetzagentur hat jetzt erstmals 72 dieser Automaten als Filialen anerkannt. An den betreffenden Standorten müssen jetzt keine klassischen Filialen mit Personal am Schalter mehr betrieben werden.

Die Postautomaten bieten auch Vorteile

Wie die Bundesnetzagentur mitteilt, sind bis Ende September insgesamt 629 Anträge eingegangen, um Automaten als Filialen anerkennen zu lassen. Neben den bereits erteilten Genehmigungen wurden vier Anträge abgelehnt, die übrigen befinden sich in Prüfung. Bei der Entscheidung geht es darum, ob die Standorte auf die gesetzliche Filialnetzpflicht angerechnet werden können. Die Chancen für weitere Zulassungen gelten als hoch. Sollten alle Anträge genehmigt werden, würde künftig jede zwanzigste Postfiliale durch einen Automaten ersetzt werden.

Die Post stellt zwar schon länger Automaten auf, bislang galten sie aber nicht als vollwertige Filialen. An den Poststationen ist es möglich, Briefe einzuwerfen, Pakete abzuholen oder abzugeben und Briefmarken zu kaufen. Eine Beratung wird per Video bereitgestellt. Ein wesentlicher Vorteil der Automaten ihre durchgehende Verfügbarkeit. Sie befinden sich überwiegend in ländlichen Regionen oder am Stadtrand, beispielsweise im niedersächsischen Asendorf oder in Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen.

Nicht überall stoßen Postautomaten auf Zustimmung

Achim Brötel von der CDU ist Präsident des Deutschen Landkreistages. Er bewertet die Entwicklung zurückhaltend. Der Gesetzgeber wolle nicht, dass das Filialnetz künftig vollständig aus Automaten besteht: „Die Nutzerperspektive muss deshalb auch der entscheidende Maßstab sein und nicht etwa das Bestreben der Post, sich ihrer Verpflichtung zur flächendeckenden Gewährleistung ihrer Dienstleistungen auf möglichst einfache Weise zu entledigen“, so Brötel.