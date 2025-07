Kartengroße Bequemlichkeit trifft auf smartes Laden: Entdecke ultra-portable Powerbanks

In einer Welt, in der unsere Geräte intelligenter, dünner und unverzichtbarer denn je sind, ist es nur logisch, dass das Ladezubehör mithalten sollte. Hier kommt Baseus‘ neueste Ergänzung zu ihrer PicoGo-Serie ins Spiel – eine Reihe von ultra-portablen Powerbanks, die darauf abzielen, schnelles, sicheres und bequemes Laden ohne Volumen zu liefern. Im Artikel erfährst du, was die neuen Begleiter für den Alltag versprechen.

Ultradünn – passt problemlos in jede Tasche

Was diese Serie von anderen unterscheidet? Die PicoGo AM41 (5000mAh) ist beispielsweise nur 0,3 Zoll dünn – also „kreditkartenschlank“ – und kann ganz einfach in jede Tasche gesteckt oder ins Portemonnaie geschoben werden. Währenddessen kommt die PicoGo AM41 (10.000mAh) mit etwas größeren Abmessungen daher, behält aber dennoch das beeindruckend schlanke Profil und die Qi2-Zertifizierung bei. Die magnetische PicoGo AM31 Ultra-Mini-Powerbank mit Ständer Qi2 bietet ebenfalls eine 5.000mAh-Kapazität, sticht aber mit ihrem integrierten Ständer hervor, der es ermöglicht, das Smartphone während des Ladens aufzustellen — ideal für Videoanrufe, Präsentationen oder das Anschauen von Inhalten unterwegs.

Trotz ihrer geringen Größe sind diese Features nicht nur Spielereien. Im Gegenteil: Sie fühlen sich sehr robust an, auch dank ihrer Aluminiumlegierung-Schale und Silikonbeschichtung – eine Kombination, die sowohl Haltbarkeit als auch Komfort bietet.

Intelligente Kühlung, sicherere Energie

Eine der häufigen Sorgen bei kompakten Powerbanks ist die Wärme. Baseus löst das mit einem Triple-Kühlsystem:

Eine graphenbeschichtete Wärmeableitungsfläche (5.119mm²)

KI-Chips, die die Temperatur 18.000 Mal pro Stunde überwachen

… und natürlich das Aluminiumgehäuse, das die Wärme effizient ableitet

Selbst während aufeinanderfolgendem Laden der Geräte blieben die Powerbanks kühl—buchstäblich und im übertragenen Sinne.

Qi2: Kabelloses Laden und starke Magnete

Wenn du ein MagSafe-kompatibles Telefon verwendest, bieten die PicoGo AM41 (10.000mAh) und AM31 (5.000mAh) 15W Qi2-zertifiziertes kabelloses Laden. Im Test war es fast doppelt so schnell wie herkömmliche 7,5W-Optionen. Der magnetische Halt ist stark und stabil – selbst durch eine dünne Hülle gibt es kein Rutschen oder Gleiten während des Ladens.

Der eingebaute Ständer der AM31 ist eine smarte Ergänzung. So kann beim Laden beispielsweise trotzdem ein Video geschaut werden; außerdem lässt sich leicht zwischen vertikalen und horizontalen Winkeln verstellen. Es sind die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen.

Dual-USB-C, geflochtene Kabel und echtes Highspeed-Laden

Baseus hat auch die Grundlagen im Blick. Alle drei Modelle verfügen über einen USB-C-Dual-Ausgang, einschließlich eines 20W-Schnellladens bei den kleineren Modellen und einer 27W Ausgangsleistung bei der 10.000mAh AM41. Ob iPhone aufladen oder dem iPad mini einen Boost geben: die Leistung ist schnell und konstant. Außerdem ist das geflochtene eingebaute Kabel eine durchdachte Ergänzung – nicht nur haltbarer, sondern auch weniger anfällig für Verheddern in der Tasche.

Fazit: Schlanke Größe, große Funktionalität

Die PicoGo-Reihe erfüllt ihr Versprechen: tragbares, zuverlässiges Laden stylisch und portabel gemacht. Während jedes Modell seine Stärken hat, teilen alle eine Sache – die Fähigkeit, Leistung in ein Design zu packen, das das moderne Leben ergänzt und vereinfacht.

Ob Pendler:innen, Vielreisende oder einfach keine Lust auf sperriges Zubehör: Die ultra-schlanken und magnetischen Powerbanks der PicoGo-Serie könnten dein nächstes Lieblingszubehör werden.

