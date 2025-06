Powerpoint macht jetzt die KI: McKinsey braucht weniger Junior-Consultants

Berater:innen bei McKinsey delegieren viele Aufgaben an Junior-Mitarbeitende, zum Beispiel, wenn eine Powerpoint-Präsentation erstellt werden muss. Doch mittlerweile erledigt ein Großteil der Tasks jemand anders: Immer mehr Arbeit übernimmt die interne KI, Lilli.

Über 75 Prozent der 43.000 Mitarbeitenden der Beratungsagentur nutze Lilli mindestens einmal im Monat. Das sagte Kate Smaje, die weltweit für Technologie und KI bei McKinsey verantwortlich ist, gegenüber Bloomberg. Dass weniger Junior-Stellen benötigt werden, ist für sie nicht schlimm. „Brauchen wir Scharen von Wirtschaftsanalytikern, die Powerpoints erstellen? Nein, das kann die Technologie erledigen. Ist das eine schlechte Sache? Nein, das ist eine großartige Sache“, sagte Smaje.

Lilli: Das ist die McKinsey-KI

Die interne KI-Plattform von McKinsey ist nach Lillian Dombrowski benannt. Sie war die erste Frau, die 1945 von McKinsey eingestellt wurde, und später Controllerin und Sekretärin der Firma. Lilli wurde schon 2023 eingeführt und soll extra auf die Anwendungen im Unternehmen aufgebaut sein. Gegenüber Business Insider erklärte das Unternehmen, dass Lilli auf ihr gesamtes geistiges Eigentum geschult wurde, das über 100.000 Dokumente und Interviews aus der fast 100-jährigen Geschichte von McKinsey umfasst.

Dadurch könne die KI-Plattform Daten säubern und analysieren, Trends in der Industrie recherchieren oder auch Powerpoint-Präsentationen in passender Formatierung erstellen. Mit „Tone of Voice“ können Angestellte ihre Präsentationen den Text auf den Schreibstil des Unternehmens anpassen. Die Mitarbeitenden dürfen ChatGPT zwar intern nutzen, aber Lilli ist die einzige Plattform, die es ihnen erlaubt, vertrauliche Kundendaten sicher einzugeben.

Sterben Junior-Jobs aus?

Laut einer Case-Study soll die Arbeit bei McKinsey durch Lilli 20 Prozent besser und genauer geworden sein. Zusätzlich würde Zeit gespart werden: Ganze 30 Prozent weniger Zeit benötigen die Mitarbeitenden, um Informationen zu sammeln und zu sortieren.

Dass durch KI weniger Junior-Stellen benötigt werden, ist ein Trend, der sich nicht nur bei McKinsey abzeichnet. So zeigt ein Report von Signalfire, der über 650 Millionen Stellenausschreibungen auf Linkedin analysiert hat, dass nur sieben Prozent der Einstellungen bei Big-Tech-Unternehmen auf Einstiegsjobs entfallen. Im Jahr 2023 machten diese Jobs noch 25 Prozent aller Neubesetzungen aus, vor der Pandemie 50 Prozent.

