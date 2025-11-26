Streit um Nvidia-Grafikkarte: Praktikant kündigt nach Ultimatum der Personalabteilung

Es klingt zunächst wie der Traum vieler Hardware-Enthusiast:innen. Ein junger Praktikant eines Unternehmens aus dem chinesischen Shanghai durfte am 14. November 2025 an einer Veranstaltung des Chipherstellers Nvidia teilnehmen. Doch was als glückliche Fügung begann, endete in einem bizarren Streit um das Eigentumsrecht an einer Computerkomponente, der schließlich zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses führte.

Wie Tom’s Hardware berichtet, nahm der Mitarbeiter im Rahmen einer sogenannten Roadshow in der chinesischen Stadt Suzhou an einer Verlosung teil. Dabei handelte es sich nicht um eine leistungsbezogene Prämierung, sondern um ein klassisches Glücksspiel, bei dem Teilnehmer:innen Stempel sammeln mussten, um in den Lostopf zu gelangen. Das Losglück war dem Praktikanten hold: Er gewann eine Nvidia Geforce RTX 5060.

Der Neid der Kolleg:innen

Die Freude währte jedoch nur kurz. Noch am selben Abend soll ein Kollege den Gewinner darauf hingewiesen haben, dass die Finanzabteilung informiert sei. Die Argumentation: Da das Unternehmen die Kosten für die Reise sowie den Eintritt getragen habe, stünden sämtliche währenddessen erworbenen Gegenstände der Firma zu. Der ursprüngliche Bericht des chinesischen Portals MyDrivers legt nahe, dass die Finanzabteilung ohne den Hinweis des missgünstigen Kollegen vermutlich nie von dem Gewinn erfahren hätte.

Der Wert des Streitobjekts beläuft sich auf umgerechnet etwa 400 Euro. Für ein etabliertes Unternehmen ist dies in der Regel eine vernachlässigbare Summe, für einen Praktikanten jedoch ein erheblicher materieller Wert. Die Grafikkarte, die auf der neuen Blackwell-Architektur basiert, ist im November 2025 zudem ein begehrtes Objekt auf dem Markt, was die Begehrlichkeiten auf beiden Seiten erklären dürfte.

Eskalation in der Personalabteilung

Der Praktikant weigerte sich, den Gewinn abzutreten. Er vertrat die Ansicht, dass der Preis ihm persönlich zustehe, da er das Resultat reinen Glücks und keiner geschäftlichen Leistung war. Das Management sah dies anders. In den Folgetagen wurde der Druck auf den Mitarbeiter offenbar sukzessive erhöht. Vorgesetzte und die Personalabteilung forderten die Herausgabe der Hardware unter Verweis auf die Eigentumsrechte des Arbeitgebers bei Dienstreisen.

Eine gütliche Einigung kam nicht zustande. Laut den vorliegenden Berichten legte die Personalabteilung dem Praktikanten schließlich nahe, sich „nach einer anderen Firma umzusehen“. Dieser Aufforderung kam der junge Mann nach und reichte noch am selben Abend seine Kündigung ein. Die Grafikkarte behielt er.

Die rechtliche Einordnung

Der Fall löste in den sozialen Medien Chinas eine Debatte über Arbeitsrecht und Unternehmenskultur aus. Rechtsexpert:innen, die den Fall in den dortigen Medien kommentierten, stärkten dem ehemaligen Praktikanten den Rücken. Die vorherrschende Meinung: Ein Gewinn, der rein auf Zufall basiert (wie bei einer Tombola oder Lotterie), steht der natürlichen Person zu, die das Los hält. Dies gilt auch dann, wenn die Person sich im Auftrag des Arbeitgebers am Ort des Geschehens befindet, sofern der Arbeitsvertrag keine expliziten Klauseln für derartige Fälle enthält.

Anders verhält es sich oft bei geschäftlichen Geschenken, die eine Gegenleistung oder Beziehungspflege implizieren, oder bei Rabatten und Bonusmeilen, die direkt aus den Ausgaben des Unternehmens resultieren. Hier ist die Rechtslage, auch in Deutschland, zugunsten des Arbeitgebers oder zumindest steuerrechtlich komplex geregelt.

Ein Symbol für schlechte Führung?

Für das betroffene Unternehmen dürfte der Image-Schaden den Wert der Grafikkarte um ein Vielfaches übersteigen. In Zeiten des Fachkräftemangels wirkt das Vorgehen der Führungskräfte kurzsichtig. Einen Mitarbeiter, und sei es „nur“ einen Praktikanten, wegen eines Warenwerts von 400 Euro so stark unter Druck zu setzen, dass dieser kündigt, zeugt nicht von einer souveränen Führungskultur.

Solltet ihr also auf der nächsten Dienstreise an einer Tombola teilnehmen, lohnt sich vorab ein Blick in eure Compliance-Richtlinien. Oder ihr freut euch einfach still und leise, und behaltet das Glück für euch.