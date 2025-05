Praktische Funktion in iOS 19: Apple soll Umgang mit öffentlichen WLANs deutlich vereinfachen

Apple plant offenbar, die Anmeldung in öffentlichen WLAN-Netzen künftig deutlich zu erleichtern. Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtet, arbeitet das Unternehmen an einer Funktion, die Zugangsdaten für Hotspots über alle persönlichen Apple-Geräte hinweg synchronisiert. Damit könnte das lästige, separate Einloggen von iPhone, iPad und Mac bald der Vergangenheit angehören. Die Neuerung soll im Herbst kommen.

Anzeige Anzeige

Die Nutzung öffentlicher WLAN-Netze kann aktuell oft umständlich sein. Jedes Netzwerk empfängt dich mit einem eigenen Anmeldeportal, einem sogenannten „Captive Portal“. Mal ist der Zugang kostenpflichtig, mal musst du eine Kundennummer eingeben, wie etwa im Hotel, und manchmal reicht es, die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Besonders nervig: Nutzt du mehrere Geräte, musst du dich mit jedem Smartphone, Tablet oder Laptop einzeln durch die Prozedur kämpfen.

So soll der WLAN-Login einfacher werden

Die geplante Funktion soll Teil der kommenden Betriebssysteme iOS 19, iPadOS 19 und macOS 16 werden. Auch eine Integration in watchOS 12 gilt laut Bloomberg als wahrscheinlich. Das System soll einmal eingegebene Zugangsdaten für öffentliche WLAN-Hotspots über den persönlichen iCloud-Account – also deinen Apple-Account – an alle deine verknüpften Geräte verteilen.

Anzeige Anzeige

Hast du das Web-Formular für den WLAN-Zugriff also einmal auf einem Gerät ausgefüllt, teilen die Geräte diese Informationen untereinander. Deine anderen Apple-Geräte erledigen den Login dann im Hintergrund, sodass das WLAN dort direkt nutzbar ist, ohne dass du erneut aktiv werden musst.

Einige Fragen bleiben offen

Ob diese Komfortfunktion tatsächlich für alle öffentlichen WLAN-Hotspots gelten wird, ist laut dem Bericht von Bloomberg noch unklar. Möglich sei auch, dass Apple zunächst nur bestimmte Anbieter unterstützt, etwa Mobilfunkunternehmen, Hotelketten oder große Flughäfen. Zwar ist der Aufruf der Anmeldeportale standardisiert, die Art der Zugriffsverwaltung durch die Betreiber jedoch nicht.

Anzeige Anzeige

Ebenfalls offen bleibt, ob die neuen Betriebssystemversionen auch kostenpflichtige WLAN-Zugänge an andere Geräte weitergeben können. Gerade bei Flugzeug-WLANs ist es oft so, dass pro bezahltem Zugang nur ein Gerät gleichzeitig online sein darf. Möchtest du mehrere Geräte nutzen, fallen hier in der Regel zusätzliche Kosten an.

Private WLANs: Synchronisation schon länger möglich

Eine ähnliche Funktion für private WLAN-Netzwerke bieten Apple-Betriebssysteme bereits seit einigen Jahren. Passwörter für dein Heimnetzwerk oder einfache Router in Firmen werden automatisch über deine Geräte hinweg verteilt. Es ist sogar möglich, vorhandene Zugangsdaten unkompliziert an die Geräte von Freunden weiterzugeben, ohne dass diese das Passwort manuell eintippen müssen.

Anzeige Anzeige

Vorstellung im Juni, Release im Herbst erwartet

Apple wird iOS 19, iPadOS 19 und macOS 16 voraussichtlich im Juni auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC offiziell vorstellen. Direkt im Anschluss dürften erste Beta-Versionen für Entwickler:innen verfügbar gemacht werden. Die finalen Versionen der neuen Betriebssysteme erscheinen dann laut Bloomberg vermutlich im September.

Quelle: heise.de

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

11 Bilder ansehen Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)