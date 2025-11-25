Neue Preisprognose für das iPhone Fold: So teuer soll Apples Foldable laut Analyse werden

Apple scheint von einem erfolgreichen Einstieg in den Foldable-Markt überzeugt zu sein. Anfang September 2025 wurde bekannt, dass das Unternehmen damit rechnet, im Launch-Jahr 2026 bis zu zehn Millionen Einheiten seines iPhone Fold absetzen zu können. 2027 sollen es dann schon 25 Millionen verkaufte Foldables sein.

Analyse: Hoher Preis für iPhone Fold erwartet

Für das erwartete Kaufinteresse dürfte vor allem die verbaute Displaytechnologie verantwortlich sein. Denn Apple soll es gelungen sein, den bei Foldables üblichen Displayknick nahezu vollständig eliminiert zu haben. Mit einem – im Vergleich zur Konkurrenz – geringen Preis wird Apple dagegen wohl nicht punkten können, wie eine neue Analyse zeigt.

In den vergangenen Monaten hatten einige Gerüchte dafür gesorgt, dass iPhone-Fans auf ein günstiges iPhone Fold hoffen konnten. Einem Mitte Oktober 2025 veröffentlichten Bericht zufolge sei es Apple etwa gelungen, die Herstellungskosten bei einer zentralen Komponente reduziert zu haben.

UBS rechnet mit geringen Materialkosten

Schon zuvor, im Juli 2025, hatten Analyst:innen der Großbank UBS errechnet, dass sich die Materialkosten für das iPhone Fold auf 759 US-Dollar belaufen würden. Damit lägen sie leicht unter jenen von Samsungs Z Fold SE. Entsprechend könnte Apple einen Preis zwischen 1.800 und 2.000 Dollar verlangen, so die UBS-Analyse.

Zuvor waren Preisprognosen im Bereich zwischen 2.000 und 2.500 Dollar im Umlauf gewesen. Am oberen Ende dieser Prognosen liegt jetzt eine Preisidee des Analysten Arthur Liao von Fubon Research. Liao hat dazu eine genaue Untersuchung der Lieferkette durchgeführt und Apples übliche Margenziele einberechnet, wie Winfuture berichtet.

iPhone Fold 2026 so teuer wie Macbook Pro

Demnach werde der Preis für ein iPhone Fold 2026 wahrscheinlich bei 2.399 Dollar liegen – und damit ähnlich teuer sein wie ein Macbook Pro mit 16-Zoll-Bildschirm. Für Apple wäre es damit das bisher teuerste iPhone.

Aber auch im Vergleich zur Konkurrenz würde sich das Apple-Foldable deutlich abheben. Zum Vergleich: Das Galaxy Z Fold kann man in den USA für 1.700 Dollar kaufen. Googles Pixel Fold schlägt mit rund 1.800 Dollar zu Buche.

Huawei Mate XT noch teurer als iPhone Fold

Teurer war bisher nur das Huawei Mate XT, das im Februar 2025 außerhalb Chinas für 3.500 Euro auf den Markt kam. Bei dem Gerät handelt es sich aber auch um ein dreifach faltbares Smartphone.