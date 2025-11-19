Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Preise im Sinkflug: So günstig ist ein iPhone Air jetzt schon

Im Vergleich zu den übrigen Smartphones aus Apples neuer iPhone-17-Reihe liegt das iPhone Air wie Blei in den Regalen. Die Nachfrage ist so gering, dass Apple die Produktion drosseln musste. Bergab geht es auch mit den Preisen – was ungewöhnlich ist.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
iPhone Air

iPhone Air: Extrem dünn – und extrem unbeliebt. (Foto: Apple)

Im Rahmen seines „Awe Dropping“-Events hatte Apple Anfang September 2025 die neue iPhone-17-Reihe präsentiert. Das Highlight war dabei das iPhone Air, das laut Apple nicht nur extrem schlank, sondern zugleich auch haltbar und leistungsfähig sein sollte.

Anzeige
Anzeige

iPhone Air: Verkäufe unter Erwartungen

Die Kund:innen konnte der Konzern damit aber offenbar nicht überzeugen. Schon im Vorfeld hatten Marktanalysen eine gehörige Portion Skepsis geortet. Dass die iPhone-Air-Verkäufe unter den Erwartungen bleiben würden, hatte sich schon beim Start der Vorbestellungen angedeutet. Später war bekanntgeworden, dass Apple die Produktion drastisch drosseln muss.

Empfehlungen der Redaktion

Für preisbewusste Smartphone-Interessierte sind das gute Nachrichten. Denn die geringe Nachfrage geht einher mit vergleichsweise rasch gesunkenen Preisen. Wie die Preisvergleichsplattform Idealo mitteilt, lassen sich beim Kauf eines iPhone Air schon 20 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers sparen.

Anzeige
Anzeige

Ungewöhnlicher Preissturz

Im Falle des iPhone Air heißt das, dass etwa das beliebteste Modell mit 256 Gigabyte Speicherplatz und der Farbe „Space Schwarz“ aktuell 230 Euro weniger kostet als beim Verkaufsstart vor zwei Monaten. „Für ein Apple-Gerät eher ungewöhnlich“, meint dazu Idealo-Preisexperte Florian Kriegel.

„In der Regel beobachten wir Preissenkungen um 20 Prozent und mehr frühestens fünf Monate nach Verkaufsstart“, so Kriegel. Zum Vergleich: Das iPhone-17-Standardmodell ist im Zeitraum zwischen September und November im Preis gerade einmal um rund ein Prozent (zehn Euro) gesunken.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

iPhone 17 bleibt preisstabil

Ähnlich sieht das Ganze bei den anderen Modellen der Reihe aus. So beträgt der Preisunterschied beim iPhone 17 Pro laut Idealo rund vier Prozent (50 Euro) und beim iPhone 17 Pro Max rund drei Prozent (42 Euro). Auch hier handelte es sich um die Durchschnittspreise für die jeweils beliebteste Variante.

Ein Trost bleibt dem iPhone Air. Auch in der Vorgängerreihe gab es ein Modell, das sich nur geringer Beliebtheit und Nachfrage erfreute: das iPhone 16 Plus. Im Zeitraum zwischen September 2024 und August 2025 entfielen nur drei Prozent der Nachfrage nach iPhone-16-Geräten auf die Plus-Version.

Anzeige
Anzeige

iPhone 16 Plus ähnlich unbeliebt wie das Air

Aber: Der Preis des mit Abstand unbeliebtesten iPhone-16-Modells war ein Jahr nach dem Verkaufsstart erst um 22 Prozent gesunken. Zudem haben die Preissenkungen hier keinen Nachfrageschub ausgelöst. Daher bleibt abzuwarten, ob sich beim iPhone Air durch die Preissenkungen etwas an den mauen Verkäufen ändert.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren