Preise im Sinkflug: So günstig ist ein iPhone Air jetzt schon

Im Rahmen seines „Awe Dropping“-Events hatte Apple Anfang September 2025 die neue iPhone-17-Reihe präsentiert. Das Highlight war dabei das iPhone Air, das laut Apple nicht nur extrem schlank, sondern zugleich auch haltbar und leistungsfähig sein sollte.

iPhone Air: Verkäufe unter Erwartungen

Die Kund:innen konnte der Konzern damit aber offenbar nicht überzeugen. Schon im Vorfeld hatten Marktanalysen eine gehörige Portion Skepsis geortet. Dass die iPhone-Air-Verkäufe unter den Erwartungen bleiben würden, hatte sich schon beim Start der Vorbestellungen angedeutet. Später war bekanntgeworden, dass Apple die Produktion drastisch drosseln muss.

Für preisbewusste Smartphone-Interessierte sind das gute Nachrichten. Denn die geringe Nachfrage geht einher mit vergleichsweise rasch gesunkenen Preisen. Wie die Preisvergleichsplattform Idealo mitteilt, lassen sich beim Kauf eines iPhone Air schon 20 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers sparen.

Ungewöhnlicher Preissturz

Im Falle des iPhone Air heißt das, dass etwa das beliebteste Modell mit 256 Gigabyte Speicherplatz und der Farbe „Space Schwarz“ aktuell 230 Euro weniger kostet als beim Verkaufsstart vor zwei Monaten. „Für ein Apple-Gerät eher ungewöhnlich“, meint dazu Idealo-Preisexperte Florian Kriegel.

„In der Regel beobachten wir Preissenkungen um 20 Prozent und mehr frühestens fünf Monate nach Verkaufsstart“, so Kriegel. Zum Vergleich: Das iPhone-17-Standardmodell ist im Zeitraum zwischen September und November im Preis gerade einmal um rund ein Prozent (zehn Euro) gesunken.

iPhone 17 bleibt preisstabil

Ähnlich sieht das Ganze bei den anderen Modellen der Reihe aus. So beträgt der Preisunterschied beim iPhone 17 Pro laut Idealo rund vier Prozent (50 Euro) und beim iPhone 17 Pro Max rund drei Prozent (42 Euro). Auch hier handelte es sich um die Durchschnittspreise für die jeweils beliebteste Variante.

Ein Trost bleibt dem iPhone Air. Auch in der Vorgängerreihe gab es ein Modell, das sich nur geringer Beliebtheit und Nachfrage erfreute: das iPhone 16 Plus. Im Zeitraum zwischen September 2024 und August 2025 entfielen nur drei Prozent der Nachfrage nach iPhone-16-Geräten auf die Plus-Version.

iPhone 16 Plus ähnlich unbeliebt wie das Air

Aber: Der Preis des mit Abstand unbeliebtesten iPhone-16-Modells war ein Jahr nach dem Verkaufsstart erst um 22 Prozent gesunken. Zudem haben die Preissenkungen hier keinen Nachfrageschub ausgelöst. Daher bleibt abzuwarten, ob sich beim iPhone Air durch die Preissenkungen etwas an den mauen Verkäufen ändert.