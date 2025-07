Samsungs neue Foldables locken mit schlankeren Gehäusen, neuen KI-Features und natürlich der futuristischen Faltmechanik. All die spannende Technik hat allerdings auch ihren Preis: Das kleinere Galaxy Z Flip 7 startet bei 1.199 Euro, das größere Galaxy Z Fold 7 ist sogar erst ab 2.099 Euro zu haben. Für Vorbesteller:innen verdoppelt Samsung zwar den Speicher der Falt-Phones. An den hohen Preisen ändert das allerdings wenig.

Wer so viel nicht ausgaben will, muss mit Glück allerdings nur wenige Wochen warten. Denn die Preise für die Foldables dürften schnell sinken. Darauf lassen die Daten etablierter Preissuchmaschinen wie Guenstiger.de, Idealo oder Geizhals schließen.

Samsung Galaxy Z Flip 7 schon nach wenigen Wochen deutlich günstiger

Einer Auswertung von Idealo zufolge, die t3n vorliegt, könnte der Preis des Galaxy Z Flip 7 schon nach zwei Monaten auf 849 Euro sinken. Auch hier lohnt es sich allerdings noch, zu warten. Denn den vorläufigen Tiefpunkt sehen die Expert:innen des Vergleichsportals erst drei Monate nach Marktstart voraus. Dann könnte das Falt-Phone schon nur noch 725 Euro kosten. Der Preis läge damit 40 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Günstiger dürfte es demnach kaum werden. Laut Idealo sind Preise unterhalb der 700-Euro-Marke in den ersten zwölf Monaten nicht zu erwarten.

Die Prognose beruht auf einer Analyse der Preisentwicklung der beiden Vorgänger, dem Galaxy Z Flip 5 und 6. Dass die Kurve beim Galaxy Z Flip 7 einen ähnlichen Verlauf nimmt, ist nicht garantiert. Zahlen von Counterpoint Research legen aber nahe, dass es sich bei faltbaren Smartphones nach wie vor um ein Nischenprodukt handelt. Die Gerätekategorie machte demnach im ersten Quartal 2025 nur 1,5 Prozent der Verkäufe in Europa aus. Dass bei geringer Nachfrage der Preis schnell sinkt, wäre also keine Überraschung.

Wird das Galaxy Z Fold 7 vom Falter zum Schnapper?

Eine zweite Analyse für das deutlich teurere Galaxy Z Fold 6 hat Idealo nicht durchgeführt. Über die Anzeige der Preisentwicklung der Vergleichsplattformen kann man sich aber gut selbst ein Bild machen. So lässt sich anhand des Charts von Geizhals erkennen, dass das Galaxy Z Fold 6 im August 2024 zu einem ähnlich hohen Preis an den Start gegangen ist. Schon Mitte September war das Gerät allerdings für 1.130 Euro zu haben, also fast schon 1.000 Euro günstiger. Zu den Feiertagen stieg der Preis dann, bevor das Gerät mehr oder weniger konstant für 1.200 Euro zu haben war. Mehr als 1.450 Euro hat es in der Rückschau aber nie wieder gekostet.

Ähnlich sieht die Kurve auch bei Idealo aus. Hier legt der zwischenzeitliche Höchstpreis nach Verkaufsstart bei 1.299 Euro im Januar 2025. Im Schnitt kostete das Smartphone 1.182,55 Euro, der tiefste Preis lag bei 739 Euro. Das war allerdings nur an einem Tag, dem 27. März 2025, der Fall. Guenstiger.de führt den tiefsten Preis sogar bei 650 Euro. Das war am 26. Juni 2025. Wer ein solches Schnäppchen schießen will, muss etablierte Portale wie Mydealz ständig im Blick behalten, Preisalarme aktivieren oder auf Browser-Erweiterungen zum Tracking zurückgreifen.

Auch beim Galaxy Z Fold 7 ist allerdings nicht gesagt, dass sich der Preis genauso entwickelt. Samsung hat viel am Faltphone geändert, neben dem schlankeren Gehäuse etwa auch die Kamera verbessert. Wenn das Konzept diesmal bei Kund:innen ankommt, könnten sich Händler nicht dazu veranlasst fühlen, den Preis so drastisch zu senken.

Kennt ihr diese Android-Funktionen?

