So sollen die Arbeitsbedingungen in der weltweit größten iPhone-Fabrik aussehen

Die Produktion von iPhones in China ist laut einer Untersuchung weiterhin problembehaftet. (Symbolbild: Shutterstock/Alim Yakubov)

Das Foxconn-Werk im chinesischen Zhengzhou ist das größte iPhone-Werk der Welt. Rund 200.000 Arbeiter:innen sind dort zur Hochsaison an der Herstellung der neuesten iPhones beteiligt. Eine Arbeitsrechtsorganisation hat dort undercover die Arbeitsbedingungen der Bediensteten untersucht und ist dabei auf einige prekären Bedingungen gestoßen.

Gestaffelte Lohnzahlungen und fehlende Leistungen

China Labor Watch, so der Name der in den USA ansässigen Organisation, die auf verdeckte Ermittlungen in chinesischen Fabriken spezialisiert ist, stellte laut der Financial Times fest, dass mehr als die Hälfte der geschätzten 200.000 Bediensteten Saisonarbeiter:innen, sprich sogenannte „Leiharbeiter:innen“, sind. Dabei begrenzt ein chinesisches Gesetz den Einsatz solcher Arbeitskräfte auf 10 Prozent der Belegschaft eines Unternehmens.

Diese Menschen waren gestaffelten Lohnzahlungen ausgesetzt – das bedeutet, dass ein Teil ihres Lohns einbehalten wurde, um sie von Kündigungen während der Spitzenproduktionszeiten abzuhalten. Zudem fehlten diesen Leiharbeiter:innen Leistungen wie bezahlter Krankenstand, bezahlter Urlaub und die Abgaben von Krankenversicherungs- und Rentenversicherungsbeiträgen.

„Trotz Apples wiederholter Zusagen, die Bedingungen im letzten Jahrzehnt zu verbessern, zeigt unsere Untersuchung, dass weiterhin grundlegende Arbeitsprobleme bestehen“, sagte Li Qiang, Gründer von China Labor Watch (CLW) und Autor des am Donnerstag veröffentlichten Berichts. „Apples Lieferkette ist weiterhin auf eine große, entbehrliche Belegschaft angewiesen.“

CLW führte in diesem Jahr eine sechsmonatige Untersuchung des Werks in Zhengzhou durch, indem verdeckte Ermittler:innen in die Fabrik geschickt wurden, um mehr als 100 Interviews mit der Belegschaft zu führen. Die Financial Times (FT) besuchte anschließend ebenfalls Zhengzhou und interviewte ein Dutzend Arbeiter:innen vor den Werkstoren sowie mehrere Mitarbeiter:innen von Arbeitsagenturen, die von Foxconn beauftragt wurden. Diese Personen bestätigten einige, wenn auch nicht alle, Aussagen des CLW-Berichts.

Einige Personen erklärten, dass die Arbeitsbedingungen im Vergleich zu anderen lokalen Unternehmen besser seien, sie verwiesen dabei auf das Vorhandensein von Klimaanlagen, Warmwasser, Freizeiteinrichtungen und Kantinenzuschüsse.

Probleme für bestimmte ethnische Minderheiten und Schwangere

Zwei Personen, die mit der FT sprachen, gaben jedoch an, dass Foxconns Rekrutierungsplattform Bewerbungen von ethnischen Minderheiten ablehne, darunter Uiguren und Tibeter. „Foxconn hat keine explizite Richtlinie, die Minderheiten ausschließt. Aber wenn man eine Bewerbung über die Einstellungs-App einreicht, wird sie abgelehnt“, sagte eine mit dem System vertraute Person.

Bis zum laufenden September mussten sich Arbeitnehmer:innen im Rahmen einer Gesundheitsuntersuchung einer Röntgenuntersuchung unterziehen, was laut CLW schwangere Frauen faktisch von der Bewerbung ausschloss. CLW fand zumindest keine Hinweise auf minderjährige Arbeitnehmer:innen, wie es bei seiner Untersuchung vor fünf Jahren der Fall war. Das taiwanesische Unternehmens Foxconn ist Apples größter Auftragsfertiger. Es bezeichnete sich selbst als „Arbeitgeber der Chancengleichheit“, der „keine Diskriminierung duldet“.