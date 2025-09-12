Premium-Funktionen kostenlos: Spotify geht gegen Revanced vor

Revanced: Spotify will nicht, dass seine Premium-Funktionen kostenlos genutzt werden. (Bild: Mar Fernandez/Shutterstock)

Wer den Musik-Streamingdienst Spotify ohne ein Premium-Abo nutzt, muss im Normalfall Werbung in Kauf nehmen, kann Songs nicht überspringen oder offline abspielen. Mithilfe des Mod-Anbieters Revanced, der ähnliche Patches auch für weitere Apps bereitstellt, lässt sich die Abo-Pflicht bei Spotify umgehen.

Spotify: Premium-Funktionen gratis nutzen

Android-Nutzer:innen, die sich den Unlock-Premium-Patch des Open-Source-Anbieters besorgen, können besagte Premium-Funktionen nutzen – ohne dafür zahlen zu müssen. Kein Wunder, dass Spotify etwas dagegen hat. Zumal der Streamingdienst mit Spotify Lossless gerade erst eine neue Premium-Funktion angekündigt hat.

Wie Revanced auf seiner Website berichtet, habe Spotify dem Projekt über GitHub eine sogenannte DMCA-Takedown-Notice zukommen lassen – eine Art Abmahnung vor dem Hintergrund des US-amerikanischen Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Der Vorwurf: Revanced umgehe die Verschlüsselung sowie die Transfer-Key-Protokolle von Spotify und verletzte dessen Urheberrechte.

Revanced wehrt sich gegen Spotify-Vorwürfe

Revanced setzt dagegen, dass die entsprechende Software keine Song-Downloads ermögliche und kein Code von Spotify kopiert werde. Die werbefrei zugänglich gemachten Songs seien ja auch ohne den Patch per Spotify streambar. Per Patch würden nur Komfortfunktionen wie das Überspringen von Songs ermöglicht, wie es bei Golem heißt.

Allerdings scheint sich Revanced selbst nicht ganz so sicher zu sein, inwieweit sein Patch-Angebot einer möglichen Klage standhalten könne. Entsprechend suchen die Projektverantwortlichen nach auf Urheberrechte und DMCA spezialisierten Anwält:innen.

Umgehen von Beschränkungen als DMCA-Verstoß

In der Vergangenheit hätten laut Revanced einige Gerichte das reine Umgehen von Beschränkungen in Anwendungen als Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen eingestuft, was als Verstoß gegen den DMCA gilt. Mittlerweile hat Revanced – offenbar als Vorsichtsmaßnahme – die Patches für Spotify-Premium von seiner offiziellen GitHub-Seite entfernt.

Das juristische Vorgehen Spotifys hat ein wochenlanges Vorspiel. Denn wie tarnkappe.info schreibt, habe es zwischen dem Streamingdienst und dem Mod-Anbieter ein wahres technisches Katz-und-Maus-Spiel gegeben, der im Sommer eskaliert war.

Spotify versus Revanced: Katz-und-Maus-Spiel

Zu diesem Zeitpunkt hatte Spotify seine serverseitigen Kontrollen verschärft. Das hatte bei Nutzer:innen modifizierter Apps zu massiven Problem geführt. So waren Playlists leer geblieben und Songs waren nicht abspielbar.

Als Reaktion darauf hatte Revanced einen Ansatz entwickelt, der über die Integration einer Librespot-Bibliothek funktioniert. Letztlich wird dadurch ein Standard-Desktop-Client nachgeahmt. Die Spotify-Server können dieses Verhalten kaum als fehlerhaft erkennen.

Muss jetzt ein Gericht entscheiden?

Die Entwicklung dieser technisch stabilen und von Spotify nur schwer zu blockierenden Lösung dürfte letztlich den Ausschlag dafür gegeben haben, den juristischen Weg zu beschreiten. In letzter Konsequenz wird die Angelegenheit wohl vor Gericht ausgetragen werden müssen.

Inwieweit bestehende Nutzer:innen des Revanced-Patches von der Abmahnung betroffen sind, ist unklar. Weder Revanced noch Spotify haben sich bisher zu diesem konkreten Punkt geäußert.