Prime Deal Days: 19 Smarthome-Angebote für mehr Sicherheit und Komfort
Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.
Der Einstieg in das Thema Smarthome scheint auf den ersten Blick recht schwierig. Schließlich gibt es eine Vielzahl von Systemen und Produkten, die miteinander kompatibel sind – oder einfach den Dienst verweigern, weil ein Standard nicht unterstützt wird. Zudem sind Smarthome-Gadgets in der Regel immer etwas teurer als ihre „dummen“ Pendants. Da bietet es sich an, während Rabattaktionen wie den Prime Deal Days zuzuschlagen.
Dementsprechend haben wir euch die besten Angebote auf Amazon herausgesucht, die sich um smartes Heizen, zentral gesteuerte Belichtung und moderne Sicherheitssysteme drehen. Neben diesen Angeboten gibt es aber noch zahlreiche weitere, die einen Blick wert sind. So etwa die Prime Deal Days für Homeoffice-Gadgets. Zudem verraten wir euch, wie ihr nicht auf falsche Schnäppchen während der Prime Deal Days hereinfallt.
Prime Deal Days: Strom sparen mit smarten Steckdosen und intelligenter Beleuchtung
Ein smartes Zuhause sollte zwei Kriterien erfüllen. Es sollte komfortabel und sparsam sein. In letztere Kategorie fallen definitiv smarte Steckdosen. Diese könnt ihr etwa nutzen, um den Standby von Stromfressern per Zeitschaltung zu reduzieren. Oder ihr geht den komfortablen Weg und lasst das Küchenradio schon automatisch anschalten, kurz bevor ihr den Raum betretet und euch einen Kaffee macht. Auch smarte Beleuchtung kann unter Umständen etwas Strom sparen, wenn sie clever geschaltet wird. Viel wichtiger ist aber, dass sie sich dank Bewegungsmeldern automatisch ein- und ausschalten lassen und so euren Weg erleuchten, ohne dass ihr jemals wieder einen Lichtschalter drücken müsst.
- Tapo TP-Link smarte WLAN-Steckdose* (4er-Pack) kompatibel mit Alexa und Google Home für 30,30 Euro – zuvor 44,90 Euro
- Osram Smart+ Steckdose* (4er-Pack) dank Matter over Wifi mit zahlreichen Systemen kompatibel für 53,48 Euro – zuvor 62,90 Euro
- Tapo TP-Link L530E* WLAN-Glühbirne mit E27-Fassung, kompatibel mit Alexa, Google Assistant, für 7,50 Euro – bei anderen Onlineshops für neun Euro
- Govee Smart Glühbirne* (2er-Pack) mit E27-Fassung, kompatibel mit Alexa und Google Assistant, für 11,99 Euro – zuvor 19,99 Euro
- Govee Wifi LED-Strip* (5 Meter), kompatibel mit Alexa und Google Assistant, für 17,49 Euro – bei anderen Onlineshops für 26,99 Euro
- Ledvance Smart+ Bewegungssensor* (IP65 für Outdoor-Einsatz), kompatibel mit Alexa, Google Home, für 14,96 Euro – zuvor 22,93 Euro
- Aqara Bewegungsmelder P1*, kompatibel mit Homekit, Alexa, Smartthings für 18,39 Euro – bei anderen Onlineshops ab 23 Euro
Prime Deal Days: Clever heizen mit Thermostaten und Sensoren
Die Heizsaison ist schon gestartet. Doch es ist noch nicht zu spät, um auf ein smartes System umzusteigen. Die Vorteile sind, dass smarte Thermostate sich automatisch anhand von Zeitplänen oder der Anwesenheit von Personen regulieren. In Zeiten, in denen niemand im Raum ist, wird dieser also nicht unnötig geheizt. Zudem sind die Räume schon warm, wenn ihr nach Hause kommt.
In Kombination mit smarten Fensterkontakten können die Thermostate automatisch abschalten, wenn ein Fenster geöffnet wird und dadurch kalte Luft eindringt. So verhindert ihr, dass die Außenluft und die Heizung gegeneinander kämpfen und eure Heizkosten in die Höhe treiben.
- Tado X Starter Kit* mit zwei Thermostaten und Bridge für 144,99 Euro – zuvor 249,99 Euro
- TP-Link Kasa Wifi-Starter-Kit* mit Matter-Standard für 33,92 Euro – zuvor 39 Euro
- Aqara Thermostat E1*, kompatibel mit Homekit, Alexa, Google Assistant und Smartthings, für 34,99 Euro – zuvor 41,50 Euro
- Aqara Tür- und Fenstersensor* (3er-Pack) für 37,99 Euro – zuvor 49,99 Euro
Prime Deal Days: Sicherheit und Komfort mit Kameras, Schlössern und Türklingeln
Wer das Eigenheim oder die Wohnung sicherer machen will, hat mehrere Optionen. Oftmals ist das beim eigenen Haus viel einfacher, da ihr auf eurem Grundstück auch Kameras aufhängen dürft. Schwieriger ist es da bei smarten Türklingeln mit Video, falls diese öffentliche Bereiche filmen. Ist das bei euch nicht der Fall, könnt ihr sie aber einfach mit eurem Smarthome verbinden und so immer sehen, wer klingelt oder ein Paket vor der Haustür ablegt. In fast allen Türen lassen sich zudem smarte Schlösser verbauen. Statt einen Schlüssel bei euch zu tragen, könnt ihr die Tür einfach mit einem Code, per Fingerabdruck oder durch die Erkennung eures Smartphones entsperren lassen. So könnt ihr selbst dann in eure vier Wände, wenn ihr die Hände voll habt.
- Aqara Smart Türklingel G410*, kompatibel mit Homekit, Matter, Google Home, für 103,99 Euro – bei anderen Onlineshops für 115 Euro
- Eufy Security Türklingel E340* (benötigt die Eufy-Homebase) für 99,99 Euro – bei anderen Onlineshops für 119 Euro
- Eufy Homebase* für 109 Euro – bei anderen Onlineshops für 119 Euro
- Ring Akku-Videotürklingel* für 39,99 Euro – zuvor 79 Euro
- Aqara Smart Lock* mit Fingerabdruckscanner für 169,99 Euro – zuvor für 191 Euro
- Switchbot WLAN Smart Lock Ultra* mit 3D-Gesichts- und Fingerabdruckerkennung für 239,99 Euro – zuvor für 254,99 Euro
- Blink Mini Pan-Tilt Kamera*, kompatibel mit Alexa, für 21,99 Euro – zuvor für 34 Euro
- Tapo TP-Link C200*, kompatibel mit Alexa und Google Assistant, für 18,61 Euro – zuvor 21 Euro