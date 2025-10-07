Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Der Einstieg in das Thema Smarthome scheint auf den ersten Blick recht schwierig. Schließlich gibt es eine Vielzahl von Systemen und Produkten, die miteinander kompatibel sind – oder einfach den Dienst verweigern, weil ein Standard nicht unterstützt wird. Zudem sind Smarthome-Gadgets in der Regel immer etwas teurer als ihre „dummen“ Pendants. Da bietet es sich an, während Rabattaktionen wie den Prime Deal Days zuzuschlagen.

Anzeige Anzeige

Dementsprechend haben wir euch die besten Angebote auf Amazon herausgesucht, die sich um smartes Heizen, zentral gesteuerte Belichtung und moderne Sicherheitssysteme drehen. Neben diesen Angeboten gibt es aber noch zahlreiche weitere, die einen Blick wert sind. So etwa die Prime Deal Days für Homeoffice-Gadgets. Zudem verraten wir euch, wie ihr nicht auf falsche Schnäppchen während der Prime Deal Days hereinfallt.

Prime Deal Days: Strom sparen mit smarten Steckdosen und intelligenter Beleuchtung

Ein smartes Zuhause sollte zwei Kriterien erfüllen. Es sollte komfortabel und sparsam sein. In letztere Kategorie fallen definitiv smarte Steckdosen. Diese könnt ihr etwa nutzen, um den Standby von Stromfressern per Zeitschaltung zu reduzieren. Oder ihr geht den komfortablen Weg und lasst das Küchenradio schon automatisch anschalten, kurz bevor ihr den Raum betretet und euch einen Kaffee macht. Auch smarte Beleuchtung kann unter Umständen etwas Strom sparen, wenn sie clever geschaltet wird. Viel wichtiger ist aber, dass sie sich dank Bewegungsmeldern automatisch ein- und ausschalten lassen und so euren Weg erleuchten, ohne dass ihr jemals wieder einen Lichtschalter drücken müsst.

Anzeige Anzeige

Prime Deal Days: Clever heizen mit Thermostaten und Sensoren

Die Heizsaison ist schon gestartet. Doch es ist noch nicht zu spät, um auf ein smartes System umzusteigen. Die Vorteile sind, dass smarte Thermostate sich automatisch anhand von Zeitplänen oder der Anwesenheit von Personen regulieren. In Zeiten, in denen niemand im Raum ist, wird dieser also nicht unnötig geheizt. Zudem sind die Räume schon warm, wenn ihr nach Hause kommt.

In Kombination mit smarten Fensterkontakten können die Thermostate automatisch abschalten, wenn ein Fenster geöffnet wird und dadurch kalte Luft eindringt. So verhindert ihr, dass die Außenluft und die Heizung gegeneinander kämpfen und eure Heizkosten in die Höhe treiben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Prime Deal Days: Sicherheit und Komfort mit Kameras, Schlössern und Türklingeln

Wer das Eigenheim oder die Wohnung sicherer machen will, hat mehrere Optionen. Oftmals ist das beim eigenen Haus viel einfacher, da ihr auf eurem Grundstück auch Kameras aufhängen dürft. Schwieriger ist es da bei smarten Türklingeln mit Video, falls diese öffentliche Bereiche filmen. Ist das bei euch nicht der Fall, könnt ihr sie aber einfach mit eurem Smarthome verbinden und so immer sehen, wer klingelt oder ein Paket vor der Haustür ablegt. In fast allen Türen lassen sich zudem smarte Schlösser verbauen. Statt einen Schlüssel bei euch zu tragen, könnt ihr die Tür einfach mit einem Code, per Fingerabdruck oder durch die Erkennung eures Smartphones entsperren lassen. So könnt ihr selbst dann in eure vier Wände, wenn ihr die Hände voll habt.

Diese Retrotechnik hat heute Sammlerwert