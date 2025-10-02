Prime Deal Days: Amazon Echo, Fire TV und Kindle stark reduziert
Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.
Die Amazon Prime Deal Days stehen in der nächsten Woche am 07. und 08. Oktober an – und sind erfahrungsgemäß mal wieder eine gute Gelegenheit, sich mit den Amazon-eigenen Technik-Gadgets einzudecken. Denn egal ob die Smartspeaker aus der Echo-Serie, die Smart-TV-Sticks und –Geräte aus der Fire-TV-Reihe oder die E-Reader der Kindle-Serie – Amazon hat eine Vielzahl von spannenden Deals am Start.
Und das Beste: Etliches davon gibt es bereits ab sofort zu kaufen. Anders als bei vielen anderen Produkten ist auch nicht damit zu rechnen, dass die Amazon-Produkte ausverkauft sein werden – vielleicht mit Ausnahme einiger ganz stark reduzierter älterer Produkte, die im Abverkauf sind.
Aber: Wer schneller bestellt, wird dennoch belohnt. Denn zu erwarten ist, dass gerade die besonders günstigen Produkte schnell in den verfügbaren Beständen reduziert sind. Das führt dazu, dass man zwar bestellen kann, der Liefertermin aber einige Wochen in die Zukunft rutscht.
Amazon Echo: Mehr als nur ein Sprachassistent
Die Echo-Serie von Amazon zählt zu den zentralen Produkten im Bereich Smart Home. Die Geräte fungieren als Sprachassistenten, steuern vernetzte Haushaltsgeräte und ermöglichen die Wiedergabe von Musik und Medieninhalten. Aktuelle Angebote umfassen verschiedene Modelle und Bundles, die sowohl den Einstieg als auch den Ausbau eines vernetzten Zuhauses erleichtern.
- Echo Spot: 49,99 Euro statt 94,99 Euro* – 47 Prozent gespart
- Echo Dot (Neueste Generation): 29,99 Euro statt 64,99 Euro* – 54 Prozent gespart
- Echo Dot Kids (Neueste Generation): 29,99 Euro statt 74,99 Euro* – 60 Prozent gespart
- Echo Pop: 24,99 Euro statt 54,99 Euro* – 55 Prozent gespart
- Echo Show 5 (Neueste Generation): 54,99 Euro statt 109,99 Euro* – 50 Prozent gespart
- Echo Show 5 Kids (Neueste Generation): 64,99 Euro statt 119,99 Euro* – 46 Prozent gespart
- Echo Show 8 (Neueste Generation): 89,99 Euro statt 169,99 Euro* – 47 Prozent gespart
Fire TV: Streaming mit enger Anbindung ans Amazon-Ökosystem
Die Fire TV-Produkte von Amazon gehören zu den etablierten Streaming-Lösungen für das heimische Wohnzimmer. Sie ermöglichen den Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten, Apps und Inhalten in hoher Bild- und Tonqualität. Die aktuellen Angebote umfassen verschiedene Modelle sowie Bundles, die sowohl für Einsteiger als auch für Nutzer mit höherem Anspruch an Leistung und Ausstattung interessant sind.
- Fire TV Stick (3. Gen): 24,99 Euro statt 44,99 Euro* – 44 Prozent gespart
- Fire TV Stick 4K: 34,99 Euro statt 69,99 Euro* – 50 Prozent gespart
- Fire TV Stick 4K Max: 44,99 Euro statt 79,99 Euro *– 44 Prozent gespart
- Fire TV Cube: 109,99 Euro statt 159,99 Euro* – 31 Prozent gespart
- Fire TV 4K UHD Smart 43 Zoll: 329,99 Euro statt 499,99 Euro* – 34 Prozent gespart
- Fire TV 4K UHD Smart 50 Zoll: 339,99 Euro statt 599,99 Euro* – 43 Prozent gespart
- Fire TV 4K UHD Smart 55 Zoll: 379,99 Euro statt 699,99 Euro* – 46 Prozent gespart
Kindle: Amazons Lesegerät mit unterschiedlicher Ausstattung
Die Kindle-Reihe von Amazon gilt als eine der führenden Lösungen im Bereich E-Reader. Sie bietet eine komfortable Möglichkeit, digitale Bücher zu lesen, mit Funktionen wie Hintergrundbeleuchtung, langlebiger Akkulaufzeit und anpassbaren Anzeigeeinstellungen. Aktuelle Angebote umfassen verschiedene Modelle, darunter Einstiegsversionen und Geräte mit erweitertem Funktionsumfang, die sowohl für Gelegenheitsleser als auch für Viel-Leser interessant sind.
- Kindle Scribe (2022, 16 GB): 219,99 Euro statt 369,99 Euro* – 41 Prozent gespart
- Kindle Scribe (2022, 16 GB – zusätzlicher Premium-Stift): 249,99 Euro statt 399,99 Euro* – 38 Prozent gespart
- Kindle Colorsoft (16 GB): 174,99 Euro statt 259,99 Euro* – 33 Prozent gespart
- Kindle Colorsoft Signature Edition: 214,99 Euro statt 289,99 Euro* – 26 Prozent gespart
- Kindle Kids (16 GB): 99,99 Euro statt 129,99 Euro* – 23 Prozent gespart
- Kindle Paperwhite Kids (2021, 11. Generation): 134,99 Euro statt 179,99 Euro* – 23 Prozent gespart
Fire Tablet: Zwischen Schule, Büro und Unterhaltung
Die Fire Tablets von Amazon zählen zu den vielseitigen mobilen Geräten im Tablet-Segment. Sie bieten Zugriff auf E-Books, Filme, Musik, Spiele und zahlreiche Apps und ermöglichen damit sowohl Unterhaltung als auch produktive Nutzung unterwegs. Verschiedene Bildschirmgrößen, Speichervarianten und Modelle mit speziellen Funktionen wie erweiterter Akkulaufzeit oder kindgerechter Bedienung machen die Geräte für unterschiedliche Nutzergruppen interessant. Aktuelle Angebote umfassen sowohl Einsteigermodelle als auch höherwertige Varianten, die den Bedürfnissen von Gelegenheitsnutzern ebenso gerecht werden wie denen, die das Tablet intensiv im Alltag einsetzen.
- Fire 7 Tablet (2022, 12. Generation): 39,99 Euro statt 114,99 Euro* – 53 Prozent gespart
- Fire HD 8 Tablet (2022, 12. Generation): 29,99 Euro statt 114,99 Euro* – 74 Prozent gespart
- Fire HD 8 Kids Pro Tablet (2024, 13. Generation): 64,99 Euro statt 159,99 Euro* – 59 Prozent gespart
- Fire HD 10 Tablet (2023): 64,99 Euro statt 159,99 Euro* – 58 Prozent gespart
- Fire HD 10 Kids Tablet (2023): 99,99 Euro statt 214,99 Euro* – 53 Prozent gespart
- Fire HD 10 Kids Pro Tablet: 99,99 Euro statt 214,99 Euro* – 53 Prozent gespart
Wichtig, wie immer: Die Preise können sich je nach Nachfrage ändern – und es ist nicht sicher, dass Amazon diese bis zum Ende der Prime Deal Days halten wird. Generell gibt es aber einiges zu beachten, wenn ihr euch auf die Prime Days vorbereitet. Erfahrungsgemäß gibt es dabei nämlich Warengruppen, die stärker rabattiert werden und solche, die an den Prime Deal Days nicht so interessant sind.
Dieses praktische Tool hilft euch dabei, zu analysieren, ob ein Preis wirklich attraktiv ist und wie sich dieser entwickelt hat – sowohl bei Amazon Deutschland als auch bei einigen anderen internationalen Plattformen.