949 Euro werden bei Apple für ein neues iPhone 17 fällig, mindestens 699 Euro zahlt man für einen Mac. Das ist viel Geld, und deswegen kann sich ein Blick auf Aktionstage wie Amazons aktuell laufende Prime Deal Days lohnen. Zwar gibt es dort nicht immer die neueste Hardware, der Versandhändler bewirbt aber derzeit viele Apple-Produkte mit Rabatt. Doch nicht immer handelt es sich dabei auch um einen guten Deal. Wir haben die Preise von iPads, Macs und iPhones verglichen und gute Angebote identifiziert.

Mac Mini zum Bestpreis

Apples Mac Mini (hier im Test) verbindet viel Rechenleistung in einem sehr kompakten Gehäuse. Im Inneren des kleinen Computers taktet der M4-Chip. Dazu verbaut Apple 16 Gigabyte Arbeits- und mindestens 256 Gigabyte SSD-Speicher. Damit packt der Rechner Office-Aufgaben locker, auch Bild- und Videobearbeitung im kleinen Umfang dürften kein Problem darstellen. Derzeit kostet der Mac Mini in der Grundversion bei Amazon 569 Euro. Laut etablierten Preisvergleichsportalen handelt es sich dabei um den aktuell günstigsten Preis. Weniger kostet der Computer nur im Juli 2025. Zum ersten Prime Day hatten manche Händler den Preis auf 555 Euro gesenkt.

iPad für Ungeduldige

Es muss ja nicht immer gleich das teure iPad Pro sein. Zum Surfen, für Entertainment-Apps oder auch für die Schule oder Uni genügt schon das Einsteiger-iPad (hier im Test). Das gibt es mittlerweile in der elften Generation, ausgestattet mit dem A16-Bionic-Prozessor aus dem iPhone 14 Pro und iPhone 15, einer neuen Frontkamera und dem mittlerweile erhältlichen iPadOS 26, das echtes Multitasking erlaubt. Bei Apple kostet das Tablet 399 Euro, Amazon unterbietet derzeit alle Konkurrenten und verkauft es für 339 Euro. Allerdings war es in der Vergangenheit tageweise auch schon für 320 Euro zu haben. Wer nicht lange suchen will, greift zu. Alle anderen warten auf den nächsten Drop.

Airpods 4 mit ANC

Die Airpods Pro hatte Apple erst im Rahmen des iPhone-Events vorgestellt. Sie kosten über 200 Euro. Wer auf den Komfort der Kopfhörer und auch auf das Active Noise Canceling (ANC) nicht verzichten, aber auch nicht so viel Geld für die In-Ears ausgeben will, schaut zu Amazon. Der Versandhändler bietet die Airpods 4 (hier im Test) derzeit für 159 Euro an. Das ist der derzeit beste Preis. Allerdings kann man die Kopfhörer mit Glück an einzelnen Tagen für noch weniger ergattern. Bei Idealo liegt der 93-Tage-Durchschnitt allerdings bei 160 Euro. Den unterbietet Amazon deutlich. Fürs Geld gibt es die Airpods samt Ladecase. Verzichten müsst ihr auf die Gummiüberzüge und einige der Funktionen der Pro-Airpods, wie den Hörtest oder Gehörschutzfunktionen.

Apple Watch unter 200 Euro

Zum iPhone-Event hat Apple die neue Apple Watch SE 3 vorgestellt. Die kostet allerdings mindestens 269 Euro. Bei Amazon fahrt ihr mit dem Vorgänger günstiger. Ab 184 Euro gibt es die Apple Watch SE 2 von 2023. Ein kurzer Preischeck zeigt, dass die Uhr nur in Ausnahmefällen günstiger zu haben ist. Der Preisdurchschnitt bewegt sich laut Idealo bei 194,94 Euro.

Allerdings müsst ihr zu Kompromissen bereit sein. Features wie das Always-on-Display der neueren Generation bietet das Modell von 2023 zum Beispiel genausowenig wie Mitteilungen zu möglicher Schlafapnoe oder eine Temperaturerkennung. Damit eignet sich das ältere Modell vor allem für jene, die Sport und Bewegung tracken oder Nachrichten vom iPhone am Handgelenk sehen wollen, ohne dafür mehr als 200 Euro auszugeben. Immerhin dürfte die Uhr noch einige Jahre lang Software-Updates bekommen.

iPhone und Apple Watch Ultra 2 woanders günstiger

Zusätzlich bietet Amazon auch das iPhone 16e (569 Euro) und die Apple Watch Ultra 2 (739 Euro) mit Rabatt an. Beide Gadgets gibt es bei einigen Konkurrenten deutlich günstiger als zu den von Amazon aufgerufenen Preisen. Ein Kauf an den Prime Deal Days lohnt also nicht.