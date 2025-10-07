- Amazon Prime Deal Days: Mäuse und Tastaturen im Angebot
Prime Deal Days: Die besten 20 Angebote fürs Homeoffice
Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.
Amazon bietet während der Prime Deal Days vom 7. bis 8. Oktober 2025 tausende Produkte rabattiert an. Um nicht auf jedes vermeintliche Schnäppchen hereinzufallen, haben wir euch die wichtigsten Tipps zu den Prime Deal Days in einem separaten Artikel zusammengefasst. Gerade im Bereich der Homeoffice-Produkte ist das aufgrund der schieren Fülle an Angeboten gar nicht so einfach.
Deshalb haben wir euch hier die besten Prime Deal Days für euer Arbeitszimmer zusammengestellt. Über die Navigation gelangt ihr schnell zu den Produktkategorien, die euch besonders interessieren. Dank der Rabatttage könnt ihr euch so mit neuer Peripherie, aber auch mit einem Stehtisch oder einem ergonomischen Bürostuhl ausstatten, um die Stunden vor dem Monitor angenehmer zu gestalten.
Amazon Prime Deal Days: Mäuse und Tastaturen im Angebot
Zu den Prime Deal Days gibt es zahlreiche Mäuse und Tastaturen rabattiert – einige davon sogar im Set zusammen. Dabei gibt es ziemlich günstige Peripherie von Amazon Basics bis zu teureren Produkten von Apple. Bei allen aufgeführten Mäusen und Tastaturen könnt ihr aber Geld sparen. Wie viel, verraten wir euch hinter jedem Produkt, indem wir Angebote mit anderen Onlineshops oder vorherigen Preispunkten vergleichen.
- Amazon Basics Ergonomische Wireless Maus* für 10,18 Euro – zuvor 11,99 Euro, Bestpreis der vergangenen vier Monate
- Logitech MK950 Signature Slim Maus- und Tastatur-Set* für 69,90 Euro – zuvor 81,83 und bei anderen Onlineshops aktuell für 79,99 Euro
- Logitech Lift*: vertikale, kabellose Maus für 39,90 Euro – zuvor 44,99 Euro
- Apple Magic Keyboard* mit Touch ID und Ziffernblock für 142 Euro – bei anderen Onlineshops für 149,99 Euro
Amazon Prime Deal Days: Stehtische und Bürostühle für ergonomisches Arbeiten
Höhenverstellbare Schreibtische können Bewegung in den Arbeitsalltag bringen. So müsst ihr nicht mehr stundenlang vor dem Monitor sitzen und könnt euch beim Tippen auch etwas bewegen. Was bei der Kaufentscheidung eines höhenverstellbaren Schreibtischs wichtig ist, lest ihr im verlinkten Artikel. Ebenso wichtig ist aber auch der richtige Bürostuhl. Eine ergonomische Sitzposition sorgt dafür, dass ihr nach dem Arbeitsalltag nicht noch mit Rückenproblemen kämpfen müsst.
- Jummico höhenverstellbarer Schreibtisch 120 x 60 cm* für 65,44 – zuvor 75,99 Euro, Bestpreis der vergangenen zwölf Monate
- Flexispot E6 höhenverstellbarer Schreibtisch 160 x 80 cm* für 229,09 Euro – bei anderen Onlineshops ab 279,99 Euro
- Marsail ergonomischer Bürostuhl* mit 2D-Kopfstütze und 3D-Armlehnen für 77,80 Euro – zuvor 83,90 Euro
- Corsair TC500 Luxe* ergonomischer Gaming-Stuhl für 379,90 Euro – zuvor 449,90 Euro
- Songmics ergonomischer Bürostuhl* für 71,39 Euro – bei anderen Onlineshops für 99,95 Euro
Amazon Prime Deal Days: Monitore in diversen Größen
Verliert ihr bei der Flut an offenen Tabs und Fenstern schnell die Übersicht? Dann könnte es Zeit sein, einen zweiten Monitor anzuschaffen oder ein größeres Modell auf euren Schreibtisch zu stellen. Die Prime Deal Days haben auch hier Modelle in verschiedenen Größen- und Preiskategorien parat. Wer will, kann sogar vom herkömmlichen Format von 16:9 abweichen und auf 32:9 wechseln. Dadurch habt ihr im Grunde zwei Monitore ohne die nervige Lücke dazwischen.
- Lenovo L27h-4A* mit 27 Zoll und QHD-Auflösung für 188,99 Euro – bei anderen Anbietern für 269,01 Euro
- LG 32UN880K* mit 32 Zoll und 4K-Auflösung für 359,99 Euro – bei anderen Onlineshops für 373,16 Euro
- Samsung Odyssey G95C* mit 49 Zoll im 32:9-Format für 756,99 Euro – bei anderen Onlineshops ab 815,04 Euro
Amazon Prime Deal Days: Ladestationen für fast alle Gadgets
Am heimischen Arbeitsplatz haben wir oft einige Gadgets um uns herum, die regelmäßig geladen werden müssen. Das reicht von kabellosen Mäusen und Tastaturen bis zu Smartphones, Smartwatches und Wireless-Kopfhörern. Um alle Geräte gleichzeitig laden zu können, greift ihr am besten zu Ladestationen mit mehreren USB-Ports oder Stationen, auf denen ihr eure Gadgets kabellos laden könnt.
Achtet bei Letzteren nur darauf, dass sie kompatibel sind. Nur iPhones bieten von Haus aus MagSafe, um die Smartphones magnetisch an der Ladestation zu befestigen. Allerdings könnt ihr auch zahlreiche Android-Geräte, die kabelloses Laden unterstützen, mit einer Magsafe-Hülle kompatibel machen.
- Ugreen USB-C-Ladegerät mit 65 Watt* (vier Mal USB-C, ein Mal USB-A) für 21,99 Euro – bei anderen Onlineshops ab 32,99 Euro
- Anker USB-C-Ladegerät mit 65 Watt* (zwei Mal USB-C, zwei Mal USB-A) für 28,49 Euro – bei anderen Onlineshops ab 42,99 Euro
- Ugreen Magflow 2-in-1-Ladestation* für iPhones und Airpods für 33,99 Euro – bei anderen Onlineshops ab 45,26 Euro
- Anker MagGo Wireless Charging Station* 3-in-1-Dock für 59,99 Euro – bei anderen Onlineshops ab 79,53 Euro
Amazon Prime Deal Days: Bessere Meetings dank Webcam und Headset
Wer einen großen Teil des Arbeitstages in Meetings verbringt, sollte über ein Upgrade der Webcam und des Headsets nachdenken. Schließlich werdet ihr so von anderen besser gehört, was lange Diskussionen deutlich angenehmer macht. Zudem wirken klare Bilder der Webcam professionell, was sich besonders bei Kontakt mit Kund:innen bemerkbar machen dürfte.
- Logitech G Pro X SE Headset* (kabelgebunden mit abnehmbarem Mikro) für 69,90 Euro – bei anderen Onlineshops ab 79,99 Euro
- Jabra Evolve2 50* (kabelgebunden mit aktiver Geräuschunterdrückung) für 99,99 Euro – bei anderen Anbietern ab 111,33 Euro
- Logitech Brio 300 Full-HD-Webcam* mit Sichtschutz für 38,90 Euro – bei anderen Anbietern ab 47,72 Euro
- Ugreen 4K-Webcam* mit Sichtschutz für 39,99 Euro – zuvor 57,04 Euro