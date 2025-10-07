Prime Deal Days: Die besten 20 Angebote fürs Homeoffice

Mit den richtigen Gadgets ist die Arbeit im Homeoffice deutlich angenehmer. (Bild: Shutterstock/Roman Samborskyi)

Amazon bietet während der Prime Deal Days vom 7. bis 8. Oktober 2025 tausende Produkte rabattiert an. Um nicht auf jedes vermeintliche Schnäppchen hereinzufallen, haben wir euch die wichtigsten Tipps zu den Prime Deal Days in einem separaten Artikel zusammengefasst. Gerade im Bereich der Homeoffice-Produkte ist das aufgrund der schieren Fülle an Angeboten gar nicht so einfach.

Deshalb haben wir euch hier die besten Prime Deal Days für euer Arbeitszimmer zusammengestellt. Über die Navigation gelangt ihr schnell zu den Produktkategorien, die euch besonders interessieren. Dank der Rabatttage könnt ihr euch so mit neuer Peripherie, aber auch mit einem Stehtisch oder einem ergonomischen Bürostuhl ausstatten, um die Stunden vor dem Monitor angenehmer zu gestalten.

Amazon Prime Deal Days: Mäuse und Tastaturen im Angebot

Zu den Prime Deal Days gibt es zahlreiche Mäuse und Tastaturen rabattiert – einige davon sogar im Set zusammen. Dabei gibt es ziemlich günstige Peripherie von Amazon Basics bis zu teureren Produkten von Apple. Bei allen aufgeführten Mäusen und Tastaturen könnt ihr aber Geld sparen. Wie viel, verraten wir euch hinter jedem Produkt, indem wir Angebote mit anderen Onlineshops oder vorherigen Preispunkten vergleichen.

Amazon Prime Deal Days: Stehtische und Bürostühle für ergonomisches Arbeiten

Höhenverstellbare Schreibtische können Bewegung in den Arbeitsalltag bringen. So müsst ihr nicht mehr stundenlang vor dem Monitor sitzen und könnt euch beim Tippen auch etwas bewegen. Was bei der Kaufentscheidung eines höhenverstellbaren Schreibtischs wichtig ist, lest ihr im verlinkten Artikel. Ebenso wichtig ist aber auch der richtige Bürostuhl. Eine ergonomische Sitzposition sorgt dafür, dass ihr nach dem Arbeitsalltag nicht noch mit Rückenproblemen kämpfen müsst.

Amazon Prime Deal Days: Monitore in diversen Größen

Verliert ihr bei der Flut an offenen Tabs und Fenstern schnell die Übersicht? Dann könnte es Zeit sein, einen zweiten Monitor anzuschaffen oder ein größeres Modell auf euren Schreibtisch zu stellen. Die Prime Deal Days haben auch hier Modelle in verschiedenen Größen- und Preiskategorien parat. Wer will, kann sogar vom herkömmlichen Format von 16:9 abweichen und auf 32:9 wechseln. Dadurch habt ihr im Grunde zwei Monitore ohne die nervige Lücke dazwischen.

Amazon Prime Deal Days: Ladestationen für fast alle Gadgets

Am heimischen Arbeitsplatz haben wir oft einige Gadgets um uns herum, die regelmäßig geladen werden müssen. Das reicht von kabellosen Mäusen und Tastaturen bis zu Smartphones, Smartwatches und Wireless-Kopfhörern. Um alle Geräte gleichzeitig laden zu können, greift ihr am besten zu Ladestationen mit mehreren USB-Ports oder Stationen, auf denen ihr eure Gadgets kabellos laden könnt.

Achtet bei Letzteren nur darauf, dass sie kompatibel sind. Nur iPhones bieten von Haus aus MagSafe, um die Smartphones magnetisch an der Ladestation zu befestigen. Allerdings könnt ihr auch zahlreiche Android-Geräte, die kabelloses Laden unterstützen, mit einer Magsafe-Hülle kompatibel machen.

Amazon Prime Deal Days: Bessere Meetings dank Webcam und Headset

Wer einen großen Teil des Arbeitstages in Meetings verbringt, sollte über ein Upgrade der Webcam und des Headsets nachdenken. Schließlich werdet ihr so von anderen besser gehört, was lange Diskussionen deutlich angenehmer macht. Zudem wirken klare Bilder der Webcam professionell, was sich besonders bei Kontakt mit Kund:innen bemerkbar machen dürfte.

