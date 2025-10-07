Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Erst im August hat sich der Hardware-Hersteller AVM einen neuen Namen verpasst. Passend zu den Produkten des Unternehmens wurde aus dem bisherigen Kürzel „Fritz“. Seit der Umstellung auf den neuen Namen sind die Prime Deal Days wohl die erste große Rabattschlacht, bei der die Router von Fritz wieder deutlich günstiger zu haben sind. Und neben Routern gibt es auch Repeater und Powerline-Adapter, mit denen ihr euer Heimnetzwerk verbessern könnt.

Wir verraten euch in den einzelnen Kategorien, welche Fritzprodukte sich wirklich lohnen und welchen Rabatt ihr mitnehmen könnt. Übrigens: Auch in vielen anderen Kategorien gibt es gute Angebote. So könnt ihr durch die Prime Deal Days etwa bei Amazon-Hardware sparen oder bei Apple-Produkten ein Schnäppchen ergattern.

Fritzboxen bei den Prime Deal Days: Diese Router bieten gute Rabatte

Wie so oft bei Prime Days oder dem Black Friday bei Amazon bietet der Onlinehändler zunächst eine exklusive Version der Fritzbox 7590 AX* günstiger an. Während der aktuellen Rabattaktion kostet der DSL-Router mit Wi-Fi 6 199 Euro. Vor dem Preisfall wurden rund 240 Euro für den Router verlangt. Der exklusive Teil des Angebots ist ein Sandisk Ultra Luxe USB-Stick mit USB 3.2 Gen 1, den ihr direkt in die Fritzbox einstecken könnt. Dadurch könnt ihr über den Router Dateien verschieben und abspeichern. Abgesehen davon ist das Modell identisch mit der nichtexklusiven Version, bietet Verbindungsgeschwindigkeiten mit bis zu 300 MBit pro Sekunde, einen WAN- und vier Gigabit-LAN-Ports.

Daneben könnt ihr bei der Fritzbox 7530 AX* ein Schnäppchen schlagen. Bei den Prime Deal Days kostet der Router nur noch 129 Euro. Der Preis lag wenige Tage vor der Rabattaktion noch bei über 155 Euro. Auch bei dieser Fritzbox handelt es sich um einen DSL-Router mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde und Wi-Fi 6. Allerdings fehlt hier im Vergleich mit der Fritzbox 7590 AX der WAN-Port, es gibt einen USB-Anschluss weniger und über WLAN-Verbindungen werden etwas geringere Maximalgeschwindigkeiten erreicht.

Wer schon einen Glasfaseranschluss hat, kann mit der Fritzbox 5530 Fiber* einen passenden Router erwerben. Dank Rabatt kostet die Hardware nur 141 Euro und damit etwa 20 Euro weniger als noch vor ein paar Tagen. Und tatsächlich lag der Preis des Fritzrouters zuletzt vor mehr als sechs Monaten niedriger. Neben einem 2,5-Gigabit-WAN-Anschluss und zweimal Gigabit-LAN erreicht die Fritzbox unter guten Bedingungen auch bis zu drei Gigabit pro Sekunde über Wi-Fi 6. Allerdings müsst ihr auf einen USB-Anschluss verzichten, wenn ihr zu dieser Lösung greift.

Fritz-Repeater und Powerline im Angebot

Wenn ihr schon eine Fritzbox oder einen Router eines anderen Herstellers besitzt, könnt ihr euer Heimnetzwerk noch weiter mit Fritzprodukten verbessern. So etwa mit dem Fritz-Repeater 3000 AX*, der die WLAN-Reichweite verbessert. Der Wi-Fi-6-Repeater kann bis zu 4,2 Gigabit pro Sekunde übertragen und hat zwei LAN-Ports für kabelgebundene Geräte. Zu Amazons Prime Deal Days kostet das Gerät lediglich 118,10 Euro. Zwar sind andere Anbieter mitgezogen, doch liegt der Preis deutlich unter den letzten Tagen, an denen noch etwa 135 Euro für den Router aufgerufen wurden.

Daneben gibt es noch den Fritz-Repeater 6000*, der ebenfalls Wi-Fi 6 unterstützt. Das High-End-Gerät kann aber mit der passenden Internetanbindung bis zu sechs Gigabit pro Sekunde über Wi-Fi ausgeben. Dazu gibt es noch einen 2,5- und einen 1-Gigabit-LAN-Port. Der Rabatt zu den Prime Deal Days bringt den Repeater auf 177 Euro. Vor der Rabattaktion wurden noch 195 Euro dafür fällig.

Könnt ihr euch nicht auf das WLAN-Signal verlassen, weil ihr mehrere Etagen oder dicke Wände überwinden müsst, bietet sich ein Powerline-Adapter an. Dieser sendet das Internetsignal über eure Stromleitung innerhalb eures Hauses. Ein Modell dafür ist das Fritz-Powerline 1240 AX WLAN-Set*, das zu den Prime Deal Days 107,98 Euro kostet. Der Normalpreis liegt hingegen bei etwa 130 Euro. Im Set sind gleich Sender und Empfänger enthalten, die Übertragungen von bis zu 600 MBit pro Sekunde ohne Kabel ermöglichen. Neben WLAN bietet der Empfänger auch noch zwei Ethernetanschlüsse, die bis zu 1,2 Gigabit pro Sekunde bieten.

