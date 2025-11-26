Anzeige
Prime Video: Amazon lässt KI vergessene Serienhandlungen in Videos zusammenfassen

Amazon will dich künftig bei Serien und Filmen auf Prime Video immer auf dem Laufenden halten. Statt einfach nur zu lesen, was in vergangenen Teilen und Episoden passiert ist, soll die KI dir ein Highlight-Video kreieren.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Amazon testet KI-Recaps für Prime Video. (Bild: Shutterstock/eafaru)

Dass Amazon seinen Streaming-Dienst Prime Video mit KI-Funktionen ausstattet, ist nicht neu. In diesem Jahr gab es schon erste Tests mit KI-Synchronisationen. Zudem hat Amazon Prime Video im vergangenen Jahr textbasierte KI-Recaps eingeführt. Darauf baut der Tech-Riese jetzt auf und geht noch einen Schritt weiter.

Recaps auf Prime Video: So funktioniert das KI-Feature von Amazon

Waren die Recaps zuvor auf Text beschränkt, soll die KI jetzt ganze Videos generieren. Wie Amazon in einer Ankündigung schreibt, soll die KI „die relevantesten Wendepunkte“ einer Geschichte in einem hochqualitativen Video zusammenfassen. Ziel ist es, dass User:innen vor dem Beginn einer zweiten Staffel oder dem zweiten Teil eines Films einfach auf einen Button drücken und von der Künstlichen Intelligenz eine Zusammenfassung über die wichtigsten Ereignisse der bisherigen Geschichte erhalten.

Wie die Künstliche Intelligenz dabei vorgeht und die Höhepunkte von Streaming-Inhalten herausfindet, ließ Amazon offen. Das Unternehmen schreibt in der Ankündigung lediglich, dass die Videogenerierung ein Vorgang mit mehreren Schritten ist und dabei „wichtige Schlüsselmomente und Charakterentwicklungen“ analysiert werden. Anschließend nimmt die KI passende Video-Clips und „kombiniert sie mit Audio-Effekten, Dialogschnipseln und Musik“. Zudem wird eine KI-generierte Erzählerstimme über den gesamten Clip gelegt, die die Ereignisse zusammenfasst.

Die KI-Recaps stehen über einen eigenen Button zur Verfügung, der bei unterstützten Serien und Filmen auftaucht. Sobald User:innen darauf klicken, sehen sie alle verfügbaren Recap-Optionen wie Textzusammenfassungen oder eben die neuen KI-Videos. Zum Start wird das Feature nur für einige Beta-Tester:innen in den USA ausgerollt und steht dort nur in der TV-App von Amazon Prime Video zur Verfügung.

Ferner sind die Inhalte, die die neuen KI-Video-Recaps bieten, zum Start überschaubar. So können User:innen nur in den Prime-Original-Serien Fallout, Tom Clancy’s Jack Ryan, Upload, Bosch und The Rig die neue Funktion ausprobieren. Künftig sollen laut Amazon sowohl neue Inhalte mit KI-Zusammenfassungen versorgt, als auch weitere Geräte für die Funktion freigeschaltet werden. Wann und ob die KI-Zusammenfassungen auch außerhalb der USA verfügbar sind, verriet Amazon nicht.

MIT Technology Review Amazon Prime Künstliche Intelligenz Amazon
