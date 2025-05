Amazon Prime Video: Der geheime Trick, wie du Werbung umgehst und nichts zahlst

Seit Februar 2024 blendet Amazon bei seinem Streamingdienst zusätzliche Werbung in Serien und Filme ein, die sich – anders als bis dahin – nicht überspringen lassen. Wer weiterhin nicht überspringbare Videoinhalte schauen will, muss weitere 2,99 Euro zahlen.

Anzeige Anzeige

Sammelklage gegen Prime-Video-Änderungen

Die Verbraucherzentrale Sachsen sieht in dem Werbeausbau sowie der Entfernung zweier Funktionen ein Problem, weil Amazon die Änderungen ohne Zustimmung der betroffenen Abonnent:innen durchgedrückt habe. Eine entsprechende Sammelklage sollen schon über 100.000 Prime-Video-Nutzer:innen unterzeichnet haben.

Doch es gibt Möglichkeiten, die nervige Werbung zu umgehen, ohne tiefer in die Tasche zu greifen, wie chip.de schreibt. Das gilt vor allem für all jene, die Filme und Serien ohnehin vor allem via Laptop oder Tablet streamen.

Anzeige Anzeige

Trick, um Prime Video ohne Werbung zu schauen

Um die Inhalte werbefrei zu genießen, müssen Nutzer:innen die Inhalte per App herunterladen – und dann offline gehen, also das WLAN oder die mobile Internetverbindung abschalten. Dazu einfach bei dem gewünschten Inhalt den Download-Button drücken und warten, bis der Download abgeschlossen ist.

Die Prime-Video-App gibt es nicht nur für iOS und Android, sondern auch für Windows und macOS. Auch dort können Filme und Serien dann heruntergeladen und ohne Werbung angeschaut werden.

Anzeige Anzeige

Kleinere Einschränkungen bei Downloads

Allerdings sind nicht alle Inhalte downloadbar. Dabei handelt es sich um Filme oder Serien, bei denen dies aus Lizenzgründen nicht möglich ist. Das betrifft aber einen relativ kleinen Teil des Streamingangebots.

Eine weitere, ebenfalls eher kleinere Einschränkung: Es können pro Account nur 15 bis 25 Folgen gleichzeitig heruntergeladen werden. Das bedeutet, dass man hin und wieder einmal schon gesehene Folgen aus dem Download-Ordner entfernen sollte, um neue hinzufügen zu können.

Anzeige Anzeige

Smart-TV-Geräte: Kinderprofil anlegen

Bei Smart-TV-Geräten ist dieser Trick leider nicht möglich. Es gibt aber auch hier eine relativ unkomplizierte Möglichkeit, die angezeigte Werbung zu minimieren: nämlich, sich ein Kinderprofil anzulegen.

Allerdings kann man darüber lediglich auf Filme mit einer FSK-12-Bewertung zugreifen. Alles, was darüber hinaus geht (FSK-16 oder -18) bleibt hier gesperrt.

Werbeblocker oder VPN als Ausweg

Wem das alles zu anstrengend oder einschränkend ist, der:die kann probieren, mit einem Werbeblocker gegen die Prime-Video-Werbung anzugehen. Dazu muss man wiederum über einen Webbrowser streamen.

Anzeige Anzeige

4 Bilder ansehen PS5, Schrotflinten und Drogen: Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen Quelle: Jeramey Lende / Shutterstock

Ebenfalls möglich: Per VPN eine Nutzung aus einem noch werbefreien Land vorgaukeln. Dazu gehören laut Amazon etwa Irland, Belgien, die Niederlande, Luxemburg oder Portugal.