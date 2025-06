Probleme für Carplay Ultra: Warum sich einige Autohersteller gegen Apples Software stellen

Schon 2022 hatte Apple eine neue Carplay-Generation angekündigt, doch dann war es viele Jahre still. Erst jetzt rollt der iPhone-Konzern Carplay Ultra in Kooperation mit Aston Martin an erste Fahrzeuge aus. Künftig sollen noch weitere Fahrzeughersteller folgen, die das Update auf die nächste Generation der Infotainment-Software unterstützen. Doch offenbar hat sich Apple bei diesem Plan ein wenig verkalkuliert.

Carplay Ultra: Warum sich Autohersteller dagegen sträuben

Das berichtet die Financial Times und beruft sich dabei auf Aussagen von mehreren Autoherstellern, die sich gegen Carplay Ultra ausgesprochen haben. Dazu zählen etwa Mercedes-Benz, Audi, aber auch Volvo Cars, Polestar und Renault. Keiner der genannten Autohersteller hat derzeit Pläne, die nächste Generation von Carplay in die eigenen Fahrzeuge zu integrieren.

Laut Apple soll aber immerhin noch Porsche die Software in künftige Fahrzeuge integrieren. Währenddessen analysiert der Konzern Jaguar Land Rover Carplay Ultra noch – obwohl sie zu den 14 Unternehmen gehörten, die laut Apples Ankündigung vor einigen Jahren die Software definitiv unterstützen würden. Ford und Nissan, die ebenfalls von der Financial Times angefragt wurden, wollten sich zu ihren Plänen bezüglich Apples Carplay Ultra nicht äußern.

Den Hauptgrund für die Abneigung gegen Carplay Ultra soll Renault mit einer einfachen Antwort an Apple klargemacht haben: „Versucht nicht, unsere eigenen Systeme zu übernehmen“. Im Vergleich zur ersten Generation von Carplay hat die Ultra-Variante weitreichenderen Zugriff auf die Steuerung und Anzeigen des Fahrzeugs. Statt nur eure Musik zu bedienen oder nach der nächsten Route zu suchen, kann Carplay Ultra auch ein eigenes Overlay für Geschwindigkeit und Tankanzeige bereitstellen, die Temperatur im Fahrzeug anpassen und Radiosender wechseln.

Sämtliche Features legen sich über das eigentliche Infotainment-System der Fahrzeughersteller. Fahrer:innen könnten theoretisch rein auf Carplay Ultra setzen und das normale System so nie zu Gesicht bekommen. Mittlerweile stecken aber viele Hersteller ihre Energie in die Entwicklung von einzigartigen Infotainment-Features für ihre Fahrzeuge, um sich von anderen Konzernen abzuheben.

Künftig werden viele der Autohersteller also weiterhin auf die Standardversion von Carplay setzen und ihre eigenen Infotainment-Systeme als Grundlage beibehalten. Apple sieht das Problem für Carplay Ultra allerdings noch entspannt, wie die Financial Times schreibt. Laut dem iPhone-Konzern werden Kund:innen die Vorzüge der nächsten Generation künftig erkennen und dadurch eine Nachfrage schaffen, der Autohersteller schon aus eigenem Verkaufsinteresse nachgehen müssen.

