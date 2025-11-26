Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Programmieren lernen mit Gaming-Geschichte: Microsoft macht Zork nach 45 Jahren Open Source

Lust auf einen Ausflug in die Gaming-Welt der 80er? Microsoft stellt dafür den Source-Code eines Kult-Games frei zur Verfügung. Warum diese Veröffentlichung aber nicht nur den Sinn hat, dass Gamer:innen den Klassiker jetzt kostenlos zocken können.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Programmieren lernen mit Gaming-Geschichte: Microsoft macht Zork nach 45 Jahren Open Source
Retro-Gaming wie in den 80ern? Das geht jetzt dank Open-Source-Code von Microsoft. (Bild: Shutterstock/Gorodenkoff)

Das Text-Adventure Zork ist ein Klassiker in der Gaming-Historie. Das Spiel ist auch heute noch so beliebt, dass Fans eine KI genutzt haben, um die Textbausteine in Bilder zu verwandeln. Die Fans von Zork dürfen sich jetzt über einen großen Schritt von Microsoft freuen. Denn das Unternehmen stellt den Source-Code des Spiels kostenlos für alle zur Verfügung.

Anzeige
Anzeige

Zork kostenlos: Was hinter der Veröffentlichung steckt

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

In der Ankündigung schreibt Microsoft, dass der Code von Zork I, Zork II und Zork III jetzt unter der sogenannten MIT-Lizenz bereitsteht. Neben dem Download erlaubt diese Lizenz auch das Kopieren und das Modifizieren. Im Anschluss können die modifizierten Werke sogar wieder neu angeboten werden. Die Veröffentlichung ist Teil von „Microsofts Open Source Programs  Office“, das „historisch wichtigen Code in die Hände von Student:innen, Lehrer:innen und Entwickler:innen legt“, damit diese daraus lernen können.

Das Besondere am Zork-Code ist, dass der Titel eigentlich als ein großes Spiel angedacht war. Allerdings war das Gesamtwerk zur Veröffentlichung im Jahr 1980 zu groß für damalige Heimcomputer. Dementsprechend haben die Verantwortlichen Zork in drei Teile aufgesplittet. Im Hintergrund arbeitet dafür die eigens entwickelte Enging „Z-Machine“.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Die Engine war in der Lage, den Code auf mehreren Plattformen zu kompilieren. Das bedeutete, dass alle Zork-Titel auf Heimcomputern wie dem Apple-II oder IBM-PCs erscheinen konnten, ohne Anpassungen durch die Entwickler:innen zu erfordern. So erschien die Zork-Reihe auf insgesamt mehr als 20 Systemen, darunter auch die erste Playstation, der Sega Saturn oder der C64.

Um die Zork-Reihe mit dem Open-Source-Code zocken zu können, müsst ihr etwas Arbeit investieren. Ihr benötigt Programme wie Zilf, um die ZIL-Dateien in Z3-Dateien zu kompilieren. Danach können sie über Windows Frotz als Spiel gestartet werden. Eine genaue Anleitung mit allen Schritten findet ihr in der Ankündigung von Microsoft. Wer es etwas einfacher haben will, kann auch über GOG zur Zork-Anthology greifen. Diese kostet nur wenige Euro, erfordert aber keinerlei zusätzliche Tüftelei.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Diese Gadgets halten alte Handhelds und Konsolen am Leben

Foto: Pressmaster/Shutterstock
8 Bilder ansehen
Retro-Konsolen, die noch immer neue Features und Gadgets bekommen Quelle: Foto: Pressmaster/Shutterstock
Top-Artikel
MIT Technology Review Microsoft Open Source
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren