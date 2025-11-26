Programmieren lernen mit Gaming-Geschichte: Microsoft macht Zork nach 45 Jahren Open Source
Das Text-Adventure Zork ist ein Klassiker in der Gaming-Historie. Das Spiel ist auch heute noch so beliebt, dass Fans eine KI genutzt haben, um die Textbausteine in Bilder zu verwandeln. Die Fans von Zork dürfen sich jetzt über einen großen Schritt von Microsoft freuen. Denn das Unternehmen stellt den Source-Code des Spiels kostenlos für alle zur Verfügung.
Zork kostenlos: Was hinter der Veröffentlichung steckt
In der Ankündigung schreibt Microsoft, dass der Code von Zork I, Zork II und Zork III jetzt unter der sogenannten MIT-Lizenz bereitsteht. Neben dem Download erlaubt diese Lizenz auch das Kopieren und das Modifizieren. Im Anschluss können die modifizierten Werke sogar wieder neu angeboten werden. Die Veröffentlichung ist Teil von „Microsofts Open Source Programs Office“, das „historisch wichtigen Code in die Hände von Student:innen, Lehrer:innen und Entwickler:innen legt“, damit diese daraus lernen können.
Das Besondere am Zork-Code ist, dass der Titel eigentlich als ein großes Spiel angedacht war. Allerdings war das Gesamtwerk zur Veröffentlichung im Jahr 1980 zu groß für damalige Heimcomputer. Dementsprechend haben die Verantwortlichen Zork in drei Teile aufgesplittet. Im Hintergrund arbeitet dafür die eigens entwickelte Enging „Z-Machine“.
Die Engine war in der Lage, den Code auf mehreren Plattformen zu kompilieren. Das bedeutete, dass alle Zork-Titel auf Heimcomputern wie dem Apple-II oder IBM-PCs erscheinen konnten, ohne Anpassungen durch die Entwickler:innen zu erfordern. So erschien die Zork-Reihe auf insgesamt mehr als 20 Systemen, darunter auch die erste Playstation, der Sega Saturn oder der C64.
Um die Zork-Reihe mit dem Open-Source-Code zocken zu können, müsst ihr etwas Arbeit investieren. Ihr benötigt Programme wie Zilf, um die ZIL-Dateien in Z3-Dateien zu kompilieren. Danach können sie über Windows Frotz als Spiel gestartet werden. Eine genaue Anleitung mit allen Schritten findet ihr in der Ankündigung von Microsoft. Wer es etwas einfacher haben will, kann auch über GOG zur Zork-Anthology greifen. Diese kostet nur wenige Euro, erfordert aber keinerlei zusätzliche Tüftelei.