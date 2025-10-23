Anzeige
Mit KI programmieren lernen: So schlägt sich die Lernplattform Runtric

Runtric soll euch das Programmieren beibringen. Dazu setzt das Online-Tool auf ein strukturiertes Kursprogramm, interaktive Coding-Übungen und einen KI-Tutor. Wir haben uns das Tool für euch angeschaut.

Von Kim Rixecker
Kann KI den Tutor ersetzen? (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

KI-gestütztes Lernen hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Im Gegensatz zu echten Lehrer:innen sind KI-Chatbots rund um die Uhr verfügbar. Studien der University of Leeds zeigen außerdem, dass die KI-Betreuung die Motivation der Lernenden steigern kann. Schüchterne Schüler:innen profitieren zudem davon, dass sie es nicht mit einem echten Menschen zu tun haben. Das, so die Wissenschaftler:innen, mindert Ängste und führt zu einer höheren Interaktion.

Tatsächlich griffen Lernende bei ihrer Untersuchung zu 61 Prozent auf den KI-Chatbot zurück. Der ebenfalls angebotene Kontakt zu einem echten Tutor per Chat, Telefon oder persönlichem Gespräch wurde hingegen deutlich seltener gewählt.

Kein Wunder also, dass auch immer mehr Lernplattformen auf KI-Tutoren setzen. Die können im Zweifel etwa Unklarheiten beseitigen und die Lerninhalte noch einmal detaillierter erklären. Wie das aussehen kann, zeigt die Mitte Oktober 2025 gestartete Plattform Runtric.

Die interaktive Lernplattform Runtric. (Screenshot: runtric.com / Safari / t3n)

Runtric kombiniert klassisches Online-Lernen mit KI

Runtric dient als interaktives Lernwerkzeug, um euch das Programmieren beizubringen. Zum Start konzentriert sich die Plattform allerdings ausschließlich auf die Programmiersprache Python. Derzeit werden euch zwei Python-Kurse angeboten, die sich beide an absolute Anfänger richten. Später sollen aber auch Kurse für Fortgeschrittene und Profis ins Programm aufgenommen werden.

Die Kurse orientieren sich an gängigen Online-Lernangeboten. Erklärungen wechseln sich mit kleinen Coding-Aufgaben und Wissensabfragen ab. Praktisch dabei: Die Programmieraufgaben löst ihr direkt im Browser. Eine Entwicklungsumgebung müsst ihr also nicht aufsetzen, um die Grundlagen der Python-Programmierung zu erlernen.

Neben den eigentlichen Kursinhalten findet ihr euren KI-Tutor. Dem könnt ihr jederzeit Fragen zu den Lerninhalten stellen. Während die Kurse selbst derzeit nur auf Englisch verfügbar sind, könnt ihr der KI auch auf Deutsch Fragen stellen.

Wie echte Lehrer:innen hat der KI-Tutor übrigens kein Interesse daran, sich mit euch über Themen abseits der Kursinhalte auszutauschen. Bei unseren Versuchen hat die KI das Thema immer wieder gekonnt auf Python gelenkt und alle anderen Themen abgeblockt.

Runtric hat viel Potenzial

Die begrenzte Anzahl an Kursen zeigt zwar, dass Runtric erst seit Kurzem verfügbar ist. Davon abgesehen konnten wir aber keine größeren Bugs bemerken. Absolute Python-Einsteiger können sich also an dem Tool versuchen. Zumal Runtric Stand jetzt auch noch kostenfrei genutzt werden kann. Das dürfte sich in Zukunft allerdings ändern, denn KI gibt es schließlich nicht umsonst.

Vergessen werden darf dabei aber nicht, dass Runtric – wie alle anderen KI-gestützten Lernwerkzeuge – am Ende kein Ersatz für echte Leher:innen darstellt. Ein grundsätzliches Problem, auf das etwa eine Studie der Universität der Ägäis hinweist: Wer sich zu sehr auf KI-Lernhilfen verlässt, kann unter Umständen die Fähigkeit zum kritischen Denken schädigen.

