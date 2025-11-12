So befreist du dich von Prokrastination – dank dieser einfachen Denkweise

Was tun gegen Prokrastination? Forscher:innen haben neue Erkenntnisse. (Bild: Nicoleta Ionescu / Shutterstock)

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 24.06.2024 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Anzeige Anzeige

Was tun, wenn man wieder mal keine Lust auf eine bestimmte Arbeitstätigkeit hat, und sich alles mögliche überlegt, um dieser aus dem Weg zu gehen? Die Rede ist von Prokrastination, der wissenschaftlichen Bezeichnung für pathologisches Aufschiebeverhalten.

Das Aufschieben von Tätigkeiten ist laut der Uni Münster ein Alltagsphänomen und den meisten Menschen bekannt. Demnach gaben in einer Studie nur zwei Prozent der Menschen an, niemals aufzuschieben.

Anzeige Anzeige

Der Schlüssel: eine optimistische Sicht auf die Zukunft

Japanische Wissenschaftler:innen haben sich detailliert mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben womöglich einen Schlüssel gefunden, um Prokrastination zu überwinden.

Laut Forschungen der Universität Tokio neigen Personen, die eine optimistische Sicht auf die Zukunft beibehalten, weniger zu starker Prokrastination. Zukunftssorgen scheinen dagegen ein prägender Faktor für Menschen mit Prokrastination zu sein. Eine Umfrage unter knapp 300 jungen Menschen ergab, dass diejenigen, die in der Zukunft – im Vergleich zur Vergangenheit oder Gegenwart – eine Verringerung ihres Stressniveaus erwarteten, weniger wahrscheinlich mit starkem Aufschiebe-Verhalten zu kämpfen hatten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Initiatorin der Studie hat seit ihrer Kindheit mit Prokrastination zu kämpfen

Das Online-Wissenschaftsmagazin Scitech kommt zum Schluss, dass der Glaube daran, dass die Zukunft weniger stressiger sein wird als die Gegenwart, Menschen mit Prokrastination dabei helfen kann, mehr zu erreichen.

Die Initiatorin der Studie, die Japanerin Saya Kashiwakura, hat seit ihrer Kindheit mit Prokrastination zu kämpfen. „Ich räumte mein Zimmer auf, wenn ich für eine Prüfung lernen musste, und gab dem Aikido-Training Vorrang vor meiner Postgraduiertenforschung.“ Sie bezeichnet diesen Zustand als „ständige Herausforderung“.

Anzeige Anzeige

Wissenschaftler:innen wollen im Bildungsbereich ansetzen

„Unsere Forschung hat gezeigt, dass optimistische Menschen weniger wahrscheinlich zaudern“, erklärte Kashiwakura. „Dieses Ergebnis hat mir geholfen, eine heiterere Perspektive auf die Zukunft einzunehmen, was zu einer direkteren Sicht und weniger Zaudern führte.“ Überraschenderweise konnte kein Zusammenhang zwischen Prokrastination und negativen Ansichten über das Wohlbefinden festgestellt werden, wie etwa dem Gefühl, es fehle an Sinn und Zielen im Leben.

Das Forschungsteam möchte nun Möglichkeiten entwickeln, um Menschen dabei zu helfen, eine optimistischere Denkweise zu erlangen und Prokrastination zu überwinden. „Wir hoffen, dass unsere Erkenntnisse insbesondere im Bildungsbereich von Nutzen sein werden. Wir glauben, dass Schüler:innen bessere Ergebnisse erzielen und sich wohler fühlen, wenn sie ihre Prokrastinationstendenzen wissenschaftlich verstehen und aktiv daran arbeiten können, sie zu verbessern, anstatt sich selbst die Schuld dafür zu geben“, sagte Kashiwakura.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 24.06.2024 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Anzeige Anzeige

Dein neuer Job? Diese 5 Berufe der Zukunft solltest du im Auge behalten