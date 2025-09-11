Update für eure Prompts: Diese Angabe brauchen neue KI-Modelle

Jede Woche liefern Renate und Stella im Podcast „t3n MeisterPrompter“ einen neuen Prompt-Tipp. (Foto: t3n)

Der reguläre Prompt-Aufbau ist siebenstufig. Besonders mit der Einführung von GPT-5 hat sich das jedoch geändert. Wer gut promptet, fügt daher im Aufbau eine achte, entscheidende Ebene hinzu.

Anzeige Anzeige

Klassischen Prompt-Aufbau ergänzen

Der klassische Aufbau besteht aus Rolle, Aufgabe, Kontext, Tonalität, Zielgruppe, Beispielen und der Aufforderung zu Fragen. Das haben Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak in einer der vorherigen Folgen erklärt.

In der aktuellen Folge kommt die Angabe der Struktur hinzu. Unter diesem Punkt nennst du die Reihenfolge, in der die Aufgabe gelöst werden soll. Ein Beispiel dafür ist etwa der Prompt zur Erstellung von FAQ.

Anzeige Anzeige

Schritt-für-Schritt-Plan lohnt sich bei komplexen Aufgaben

Der neue, achte Schritt erfordert mehr Arbeit – allerdings lohnt er sich bei komplexen Anfragen im Arbeitsalltag. Zum einen machst du dir damit selbst noch einmal klar, welche Erwartungen du eigentlich hast und worauf der Fokus der Aufgabe liegt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Zum anderen erreichst du so schneller ein passendes Ergebnis. Denn du gibst durch die zusätzlichen Informationen eigentlich mehr Hintergrund zu Kontext und Aufgabe. Im besten Fall sind deine Eingaben möglichst eindeutig, was das Risiko von Fehlinterpretationen seitens des verwendeten KI-Modells etwas verringert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Diese angepasste Prompt-Form ist besonders für ChatGPT-Nutzer:innen sinnvoll. Warum? Darauf gehen Renate und Stella in der verlinkten Folge ein. Zudem liefern sie einen weiteren Tipp für den Umgang mit GPT-5.

Podcast über Apple, Spotify oder andere Plattformen abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gib dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findest du hier direkte Verlinkungen:

Anzeige Anzeige

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt oder du meldest dich auf Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.