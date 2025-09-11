Update für eure Prompts: Diese Angabe brauchen neue KI-Modelle
Der reguläre Prompt-Aufbau ist siebenstufig. Besonders mit der Einführung von GPT-5 hat sich das jedoch geändert. Wer gut promptet, fügt daher im Aufbau eine achte, entscheidende Ebene hinzu.
Klassischen Prompt-Aufbau ergänzen
Der klassische Aufbau besteht aus Rolle, Aufgabe, Kontext, Tonalität, Zielgruppe, Beispielen und der Aufforderung zu Fragen. Das haben Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak in einer der vorherigen Folgen erklärt.
In der aktuellen Folge kommt die Angabe der Struktur hinzu. Unter diesem Punkt nennst du die Reihenfolge, in der die Aufgabe gelöst werden soll. Ein Beispiel dafür ist etwa der Prompt zur Erstellung von FAQ.
Schritt-für-Schritt-Plan lohnt sich bei komplexen Aufgaben
Der neue, achte Schritt erfordert mehr Arbeit – allerdings lohnt er sich bei komplexen Anfragen im Arbeitsalltag. Zum einen machst du dir damit selbst noch einmal klar, welche Erwartungen du eigentlich hast und worauf der Fokus der Aufgabe liegt.
Zum anderen erreichst du so schneller ein passendes Ergebnis. Denn du gibst durch die zusätzlichen Informationen eigentlich mehr Hintergrund zu Kontext und Aufgabe. Im besten Fall sind deine Eingaben möglichst eindeutig, was das Risiko von Fehlinterpretationen seitens des verwendeten KI-Modells etwas verringert.
Diese angepasste Prompt-Form ist besonders für ChatGPT-Nutzer:innen sinnvoll. Warum? Darauf gehen Renate und Stella in der verlinkten Folge ein. Zudem liefern sie einen weiteren Tipp für den Umgang mit GPT-5.
