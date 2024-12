Ein Mangel an Malbüchern herrscht am Markt nicht. Zu beinahe jedem Thema finden sich passende Ausmalbücher für Kinder. Und seit dem Millionenerfolg von Johanna Basfords „Mein verzauberter Garten“ gibt es auch eine Vielzahl von Malbüchern für Erwachsene, die in einem überschaubaren Maß kreativ sein wollen.

Dank KI-gestützten Bildgeneratoren wie Midjourney, Dall‑E oder Stable Diffusion kann heute absolut jeder ein eigenes Malbuch kreieren. Zeichnerisches Talent ist nicht mehr notwendig. Das hat zum einen zu einer Schwemme an KI-generierten Malbüchern im Selbstverlag geführt, erlaubt aber auch zeichnerisch unbegabten Eltern, ihren Kindern ein ganz persönliches Malbuch zu kreieren.

Malbuch per KI erstellen: Beispielbilder und Prompts in der Bildergalerie

14 Bilder ansehen Malbuch mit Midjourney erstellen: Beispiele und Prompts Quelle: (Grafik: Midjourney / t3n)

Mit KI zum eigenen Malbuch: Der passende Prompt

Wir zeigen euch im Folgenden, wir ihr mit Midjourney eigene Ausmalbilder erzeugt. Alternativ könnt ihr natürlich auch einen anderen KI-Bildgenerator nutzen. Dann müsst ihr allerdings ein wenig mit dem Prompt herumprobieren.

Als Prompt wird der Text bezeichnet, mit dem ihr der Bild-KI erklärt, was auf eurem Bild zu sehen sein soll. Tatsächlich gibt es eine Reihe von möglichen Prompts, mit denen ihr zum Ausmalen geeignete Bilder erzeugen könnt. Von daher kann es sich immer lohnen, ein wenig zu experimentieren.

Wir haben bei unseren Versuchen mit Variationen des folgenden Prompts die besten Ergebnisse erzielt:

coloring book for kids, no detail, outline no colour, a cute monkey in the jungle, fill frame, edge to edge, clipart white background --ar 3:2 --style raw --no color

Die Stelle a cute monkey in the jungle könnt ihr natürlich durch euer eigenes Motiv ersetzen. Hier sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Selbstredend könnt ihr auch eure Kinder gleich in den Gestaltungsprozess miteinbeziehen.

Je nachdem, wie komplex das Bild werden soll, könnt ihr an die Stelle von coloring book for kids auch beispielsweise adult coloring book schreiben. Am Ende lohnt es sich immer, ein bisschen mit dem Prompt herumzuspielen.

Mit Midjourney zum Malbuch: Die wichtigsten Parameter für euren Prompt

Midjourney könnt ihr eine Reihe von Parametern mitgeben, die Einfluss auf das fertige Bild haben. Bei der Erstellung eines Malbuchs solltet ihr unbedingt den Parameter –ar kennen. Der steht für Aspect Ratio – also Seitenverhältnis.

–ar 3:2 sorgt dafür, dass eure Bilder im Querformat erzeugt werden.

sorgt dafür, dass eure Bilder im Querformat erzeugt werden. –ar 2:3 am Ende eures Prompts führt zur Erstellung von Hochkantbildern.

Der zweite Parameter, den ihr bei der Erstellung eines Malbuchs kennen solltet, ist –style raw. Der Parameter grenzt die künstlerischen Ambitionen von Midjourney ein wenig ein und sorgt so dafür, dass sich die Bild-KI etwas strenger an eure Vorgaben hält. Es kann sich durchaus lohnen, euren Prompt auch ohne diesen Parameter zu testen.

Der letzte Parameter, den wir für unsere Ausmalbilder verwendet haben, ist –no color. Der soll noch einmal sicherstellen, dass Midjourney auf Farben verzichtet. Tatsächlich sollte der restliche Prompt bereits ausreichen, bei unseren Tests färbte die Bild-KI ohne den Parameter aber hin und wieder doch ein Bild ein. Auch hier gilt daher: Einfach ausprobieren!

Weitere Tipps und Tricks

Wenn die von Midjourney generierten Bilder nah an dem dran sind, was ihr euch vorstellt, dann müsst ihr nicht sofort am Prompt herumspielen. Versucht stattdessen erst mal, vier neue Bilder anhand desselben Prompts zu erzeugen. Falls euch das Bild gefällt, euer eigentliches Motiv aber doch etwas zu präsent wirkt, nutzt einfach die Zoom-Funktion von Midjourney.

