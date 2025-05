Textarbeit leichter machen: Dieser Prompt liefert dir passende Fragen

Bandwurm-Sätze und Fachbegriffe machen es noch schwerer: Seitenlange Texte durchzuarbeiten, kostet viel Zeit. Schneller geht die Arbeit mithilfe von Künstlicher Intelligenz. Wer sich im ersten Schritt eine Zusammenfassung erstellt, kann diese für weiterführende Textarbeit nutzen. KI-Chatbots geben mit dem passenden Prompt sinnvolle Fragen, Pro-und-Contra-Listen und weitere Inhalte aus.

Neue Folge vom Podcast t3n MeisterPrompter

Den dafür passenden Prompt zeigen euch die Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak. In der neuen Podcast-Folge erklären sie, wie die Eingabe genau aufgebaut sein muss.

Zuerst musst du dem KI-Chatbot eine Rollenbeschreibung geben. Es macht dabei Sinn, ChatGPT, Gemini und andere Tools anzuweisen, ein „erfahrener Fachexperte für kontroverse Auseinandersetzungen” zu sein. Wichtig ist zudem, direkt im Anschluss das Thema zu nennen, in dem der Fachexperte seine Expertise hat.

Dieses Thema definiert ihr über eure eigene Rolle. Wollt ihr etwa Fragen haben, die ihr bei einer Präsentation mit euren Marketing-Kolleg:innen stellen könnt, gebt ihr das Thema Marketing an. Sinnvoll ist dabei, möglicherweise zwei Themengebiete anzugeben, falls etwa die Textbasis in ein anderes Gebiet als eure Tätigkeit fällt.

Wichtig: Anlass und Zielgruppe angeben

Darauffolgend gebt ihr im nächsten Abschnitt des Prompts an, für welchen Anlass der Output benötigt wird. Das mag eine Präsentation, ein Vortrag oder etwas anderes sein. Dabei ist es hilfreich, auch Angaben zur Zielgruppe zu machen. Je klarer diese umrissen wird, desto passender ist das Ergebnis.

In den darauffolgenden Schritten geht es um die konkrete Aufforderung zur Inhaltserstellung. Was es dabei zu beachten gilt, hört ihr in der neuen Folge von t3n MeisterPrompter. Übrigens: In der vorherigen Episode erfahrt ihr im Detail, wir ihr Zusammenfassungen aus komplexen Inhalten erstellt. In den Shownotes von jeder Episode gibt es einen Beispiel-Prompt als Vorlage.

Du hast auch eine Idee für einen Prompt oder ein Thema, mit dem sich Renate und Stella beschäftigen sollen? Du erreichst sie per E-Mail unter podcast@t3n.de. Über Instagram und Tiktok kontaktierst du Renate unter @renate.gpt, Stella schreibst du über @t3n_magazin.

