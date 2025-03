Frustriert von ChatGPT und Gemini? Dieser Prompt-Hack bringt die gewünschten Ergebnisse

KI-Chatbots können uns nicht in den Kopf schauen – und das ist gut, finden Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak. Allerdings müssen wir uns das bei der Nutzung von ChatGPT, Gemini und vergleichbaren Programmen immer wieder in Erinnerung rufen. Andernfalls vergessen wir, genaue und wichtige Angaben in unseren Prompts zu machen.

Anzeige Anzeige

Mit Aufforderung zu Fragen Ergebnisse verbessern

Das ist ein Problem, das laut Schneider sehr verbreitet ist. Dabei gibt es einen einfachen Prompt-Hack, damit du alle notwendigen Eingaben machst. Der Tipp: Den KI-Chatbot um Rückfragen bitten. Worauf du dabei achten musst, erklären Schneider und Wojtczak schnell und übersichtlich in der neuen Podcast-Folge von t3n MeisterPrompter:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Kurz zusammengefasst solltest du bei deinen Prompts die Aufforderung zu Nachfragen stellen. Wichtig ist dabei, die Anzahl der gewünschten Fragen anzugeben – andernfalls bekommst du möglicherweise einen sehr langen Fragenkatalog. Details zur Arbeit mit Fragen-Hack hörst du in der Podcast-Folge. In den Shownotes findest du zudem einen Vorschlag, den du nutzen kannst.

Anzeige Anzeige

Podcast über Apple, Spotify oder die bevorzugte Plattform abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen: