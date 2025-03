Wachsende Protestwelle: Warum immer mehr Menschen gegen Tesla demonstrieren

Von New York bis San Francisco: Wie The Verge berichtet, fanden am Wochenende in zahlreichen US-amerikanischen und kanadischen Städten Proteste gegen Tesla statt. Unter dem Hashtag #Teslatakeover versammelten sich Demonstrant:innen vor Tesla-Showrooms, um ihren Unmut über den Elektroautobauer und seinen umstrittenen CEO Elon Musk zum Ausdruck zu bringen. Auch Prominente wie Sheryl Crow positionieren sich öffentlich gegen die Marke.

Kleine Proteste mit großer Wirkung?

Die Proteste gegen Tesla erstrecken sich über zahlreiche Standorte: Während sich in Großstädten wie New York oder Los Angeles bereits mehrfach Menschen vor den Showrooms des Autobauers versammelten, kam es am Wochenende auch in kleineren Städten wie Golden Valley im US-Bundesstaat Minnesota oder Rockville in Maryland zu ersten Protesten. Viele der Kundgebungen wurden über die Plattform Action Network organisiert, die Aktionen in zahlreichen Städten in Nordamerika auflistete.

Auch wenn sich vor Ort nur eine begrenzte Anzahl beteiligte, deutet die Zunahme an Protesten darauf hin, dass sich immer mehr Menschen gegen Tesla positionieren. Der Hashtag #Teslatakeover sorgte vor allem in dem sozialen Netzwerk Bluesky für Aufmerksamkeit. Auf anderen Plattformen wie X, Instagram und Threads waren dagegen weniger Beiträge zu dem Thema zu finden.

Kritik richtet sich vor allem gegen Tesla-CEO

Ein zentraler Kritikpunkt der Protestierenden ist die politische Ausrichtung von Elon Musk. Seit Beginn der neuen US-Regierung unter Donald Trump leitet Musk das Department of Government Efficiency (DOGE), eine umstrittene Regierungsbehörde, deren Aufgaben und Einfluss bisher nicht klar definiert sind.

Bei den Protesten hielten Teilnehmer:innen Schilder hoch, auf denen Slogans wie „Elon Musk can go to Mars, we don’t need your Nazi cars“ zu lesen waren. Diese Anspielungen beziehen sich offenbar auf Musks öffentliche Unterstützung für rechtsgerichtete Parteien, darunter die deutsche AfD, sowie auf eine fragwürdige Geste während der Amtseinführung von Donald Trump.

Auch Prominente haben sich dem Protest inzwischen angeschlossen. Der Schauspieler und Regisseur Alex Winter teilte Bilder von Protesten in Kalifornien und hielt selbst ein Schild hoch, das zum Verkauf von Tesla-Fahrzeugen aufrief. Die Musikerin Sheryl Crow postete ein Video, in dem ihr Tesla von einem Abschleppwagen abtransportiert wird. Sie erklärte, sie habe sich bewusst gegen das Unternehmen entschieden und stattdessen an das National Public Radio gespendet. Die gemeinnützige Medienorganisation gilt als eine der vertrauenswürdigsten Nachrichtenquellen in den USA, sieht sich allerdings aktuell mit einer offiziellen Prüfung durch die Federal Communications Commission konfrontiert.

Teslas Image in der Krise

Die Proteste kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Tesla wirtschaftlich unter Druck steht. Seit Trumps Amtseinführung ist die Tesla-Aktie laut ABC News um 21 Prozent gefallen. Auch innerhalb des Unternehmens regt sich Widerstand: Laut einem Bericht der Washington Post haben hochrangige Tesla-Mitarbeiter:innen in einem internen Meeting erklärt, dass es für die Zukunft des Unternehmens besser wäre, wenn Musk zurücktreten würde.

Obwohl Tesla nicht offiziell auf die Proteste reagiert hat, könnten die anhaltenden Demonstrationen dem Image der Marke langfristig schaden. Weitere Proteste wurden bereits angekündigt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Demonstrationen, die sich nicht direkt gegen Tesla richten, sondern gegen Musk, DOGE und die Trump-Administration im Allgemeinen.

6 Versprechen von Elon Musk, die nie eingehalten wurden:

