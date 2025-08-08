Protokoll gesucht: Wie können KI-Agenten besser in unserem Daten- und Programm-Chaos zurechtkommen?

Immer mehr Unternehmen bringen KI-Agenten auf den Markt, die uns Aufgaben wie das Versenden einer E-Mail, das Erstellen eines Dokuments oder das Bearbeiten einer Datenbank abnehmen können. Deren Leistung ist bisher allerdings eher durchwachsen, da sie Schwierigkeiten haben, mit all den verschiedenen Komponenten unseres digitalen Lebens zu interagieren.