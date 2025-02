GTA Vice City: Prototyp landet im Netz – so unterscheidet er sich vom fertigen Game

GTA Vice City erschien im Oktober 2002 in den USA und in Kanada auf der PS2 und eroberte die Herzen von vielen Gamer:innen im Sturm. Heute gehört der neonbunte Ableger für viele zu den besten Teilen der Open-World-Reihe. Ein Leak sorgt jetzt dafür, dass wir bisher ungeahnte Einblicke in GTA Vice City bekommen. Denn der Leak beinhaltet einen komplett spielbaren Prototyp des Spiels.

Anzeige Anzeige

GTA Vice City: So sieht der Prototyp aus

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Prototyp wurde zunächst in den Foren von GTAForums veröffentlicht. Wer hinter dem Leak steckt, lässt sich nicht genau bestimmen. Sicher ist, dass es sich dabei um einen Prototyp handelt, der auf Oktober 2022 datiert ist. Damit wurde der spielbare Prototyp im selben Monat erstellt, in dem GTA Vice City schließlich erschienen ist. Dementsprechend hatte die Community des Forums zunächst keine Hoffnungen, dass es Unterschiede zu entdecken gibt.

Als sie den Prototyp schließlich über einen PS2-Emulator zum Laufen gebracht haben, zeigten sich aber einige Änderungen, die Rockstar Games wohl noch in den letzten Wochen vor Release vorgenommen hat. Diese zeigt Dr Mod auf seinem Youtube-Kanal. So hat der Prototyp von GTA Vice City eine andere Introsequenz samt einem leicht abgeänderten Titelsong.

Anzeige Anzeige

Zudem lässt sich in dieser Version von GTA Vice City ein Debug-Menü über den Controller aktivieren. Das Menü gibt Entwickler:innen die Option, Kollisionsobjekte, reflektierende Oberflächen und Schatten farbig zu markieren. Darüber lassen sich aber auch Waffen und Fahrzeuge in der Spielwelt spawnen. So hat die Community unter anderem festgestellt, dass es einige Fahrzeuge nicht ins fertige Spiel geschafft haben. Bei anderen Modellen – wie den Polizeifahrzeugen – wurden noch optische Anpassungen vor der Veröffentlichung vorgenommen.

Bei den Waffen hat sich kaum etwas im Vergleich mit der Release-Version von GTA Vice City verändert. Allerdings verstecken sich im Code des Prototyps Waffen, die offenbar in einer früheren Entwicklungsphase im Spiel waren. Sie wurden aber deaktiviert und lassen sich auch mit Tricks, wie dem Austauschen der Texturen, dem Prototyp nicht entlocken.

Anzeige Anzeige

Eine der spannendsten Funktionen des Prototyps von GTA Vice City ist die frei bewegbare Kamera. Diese lässt sich nicht nur in der offenen Spielwelt an bisher unerreichbare Orte bewegen, sondern auch in Zwischensequenzen. Dadurch könnte die Community in den kommenden Tagen und Wochen womöglich dem Prototyp von GTA Vice City ein paar Geheimnisse entlocken.

GTA-Nostalgie: Was nur Gamer:innen der alten Teile kennen

9 Bilder ansehen GTA-Nostalgie: 9 Dinge, die nur Gamer der alten Teile kennen Quelle: Screenshot: Rockstar Games

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review GTA VI