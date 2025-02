Nach PS-Plus-Ausfall: Selbst Sonys Entschädigung sorgt für wütende PS5-Gamer

Viele PS5-Gamer:innen wollten am Wochenende ihre Playstation anschalten und ein paar Stunden in ihren liebsten Spielwelten verbringen. Allerdings sorgte ein Problem im Playstation Network dafür, dass eine Vielzahl von Diensten nicht erreichbar war – darunter auch die Onlinefunktion von Multiplayer-Spielen. Wie Sony mittlerweile bestätigt hat, wurden die Probleme gelöst und PS5-Gamer:innen können wieder loszocken.

PS5-Ausfälle: Sonys Entschuldigung sorgt für wütende Gamer:innen

In einem Beitrag auf X heißt es von Sony: „Die Netzwerkdienste haben sich vollständig von einem Betriebsfehler erholt. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken der Community für ihre Geduld.“ Als Entschädigung für den Ausfall verspricht Sony zudem allen PS-Plus-Abonnent:innen fünf zusätzliche Gratistage des Abodienstes. Allerdings sorgt diese Ankündigung gleich für zwei Lager von wütenden PS5-Gamer:innen.

Zum einen sehen sich alle PS5-User:innen benachteiligt, die Playstation Plus nicht abonniert haben. Denn auch sie waren von den Ausfällen betroffen. So war es auch nicht möglich, während der Ausfälle den Playstation-Store zu nutzen und Spiele zu kaufen. Bei einigen PS5-Gamer:innen gab es zudem Probleme, Spiele aus der eigenen Bibliothek erneut herunterzuladen. Dementsprechend konnten selbst einige Singleplayer-Games während des Ausfalls nicht gespielt werden.

Zum anderen haben zahlreiche PS5-Gamer:innen das Gefühl, dass sie von Sony mit den PS-Plus-Tagen von Sony abgespeist werden. Unter dem Beitrag äußern sie ihren Unmut und verlangen eine größere Entschädigung für die Unannehmlichkeiten. Viele fordern etwa, dass Sony ein Spiel verschenkt und dass sich PS5-Nutzer:innen sogar das Game individuell aussuchen dürfen.

Zwischen diesen eher utopischen Forderungen finden sich aber auch viele PS5-User:innen, die einfach nur über die fehlende Transparenz von Sony enttäuscht sind. In den knapp 24 Stunden, in denen das Playstation Network nicht erreichbar war, gab es kaum Updates zum aktuellen Stand der Problembehebung. Zudem hält sich Sony weiterhin bedeckt, was den Ausfall verursacht hat und ob Maßnahmen getroffen wurden, damit das Problem nicht so schnell wieder passiert.

