PS4-Spieler aufgepasst: Sony kündigt Änderungen bei PS Plus an

Das Abo von PS Plus gibt Playstation-Spieler:innen unter anderem Zugriff auf die Onlinefunktionen der Konsole und einen großen Katalog an PS4- und PS5-Games. Zudem finden sich monatlich wechselnde Playstation-Spiele beider Generationen im Angebot. Jetzt hat Sony aber eine Änderung angekündigt. Wie das Unternehmen in der Ankündigung der aktuellen PS-Plus-Games verriet, werden künftig keine PS4-Spiele hinzugefügt.

Sony streicht PS4-Games von PS Plus – mit Ausnahmen

So heißt es: „Playstation Plus entwickelt sich ebenso weiter wie seine Spieler und wird sich deshalb künftig auf PS5-Titel konzentrieren, die über die monatlichen Spiele und den Games-Katalog angeboten werden“. Laut Sony haben mittlerweile so viele Playstation-Spieler:innen den Wechsel zur PS5 vollzogen, dass sich reine PS4-Games nicht mehr lohnen. Ganz ausschließen will Sony die alte Konsole aber nicht. PS4-Games können in Ausnahmefällen trotzdem Teil von PS Plus werden.

Daneben soll es auch künftig noch PS5-Games im Katalog und bei den monatlichen Games von PS Plus geben, die sich auch auf der PS4 zocken lassen. Zudem betont Sony, dass alle bisher aktivierten monatlichen PS4-Games den Spieler:innen erhalten bleiben. Ihr verliert aufgrund der PS-Plus-Änderung also zunächst keine Games.

Etwas anders sieht das bei dem Games-Katalog von PS Plus aus. Sollten PS4-Spiele eines Tages aus dem Katalog entfernt werden, könnt ihr sie nicht mehr zocken. Noch haben PS4-Spieler:innen aber Zeit, sich auf die Änderung vorzubereiten. Wie Sony in der Ankündigung betont, wird die Änderung erst im Januar 2026 vollzogen. Bis dahin bleiben PS4-Games weiter Teil des Angebots von PS Plus.

Für PS5-Zocker:innen dürfte die Ankündigung aber eine gute Nachricht sein. Denn Sony betont, dass durch die Änderung künftig ganz neue PS5-Spiele im Angebot von PS Plus landen werden. Ob Sony an dem Modell mit drei monatlichen Spielen festhält oder die Anzahl der Titel verändert, hat das Unternehmen allerdings bisher nicht bekannt gegeben.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 30.01.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

