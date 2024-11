Dieses PS5-Zubehör soll deine Pizza warmhalten

Haufenweise leere Getränkedosen, Essensreste und Pizzaschachteln werden gern mit Programmier:innen und Gamer:innen in Verbindung gebracht. Kein Wunder, dass Fastfood-Ketten gern auf den Zug aufspringen und mit kuriosem PC- und Gamingzubehör werben.

Gaming-Sessel mit Burger-Wärmebox

So hatte McDonald‘s 2022 einen Gaming-Sessel entworfen, der mit Burger-Wärmebox und Pommes-Halterung ausgestattet war – verlost wurden aber nur vier Exemplare. Konkurrent Pizza Hut geht da jetzt einen Schritt weiter. Das „Pizzawrmr“ genannte Zubehör für die Playstation 5 (PS5) soll wirklich allen Interessierten zur Verfügung stehen – wenn sie zu einem kleinen Opfer bereit sind.

Aber zunächst einmal zum „Pizzawrmr“. Dabei handelt es sich um eine Art Schachtel für die PS5 im Design von Pizza Hut. Inspiration soll das rote Dach der Restaurantkette geliefert haben. Das Teil sitzt oben auf der Konsole und soll die warme Abluft zum Warmhalten etwa von Pizzastücken nutzen.

Mehrere Stück Pizza auf der PS5 wärmen

Geöffnet wird die Schachtel ähnlich wie ein Laptop oder Scanner. Platz soll für „mehrere“ Stücke Pizza sein, wie der Pizzabäcker auf seiner kanadischen Website schreibt. Laut einem Video passen bis zu sechs, allerdings sehr kleine Stückchen in die Schachtel.

Die Herausforderung ist derweil, dass das PS5-Zubehör für Pizzafans zumindest vorerst nicht im Handel zu kaufen sein wird. Stattdessen stellt Pizza Hut die entsprechenden Dateien und eine Anleitung für den 3D-Druck zur Verfügung.

Was du beim 3D-Druck beachten solltest

Wer sich an den 3D-Druck wagen soll, sollte einige Dinge beachten, wie Tom‘s Hardware berichtet. So sollte der 3D-Drucker über eine Druckfläche von mindestens 38 mal 38 Zentimetern verfügen, damit „Pizzawrmr“ in einem Stück gefertigt werden kann. Außerdem sollten unbedingt lebensmittelsichere Materialen verwendet werden.

Allerdings rät Pizza Hut ohnehin dazu, die Pizzastückchen nur in einer Aluschale in dem Konsolenzubehör aufzuwärmen. Das dient letztlich auch dazu, dass keine Krümel oder Fett auf oder in die PS5 geraten.

