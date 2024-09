PS5 Pro: Nach der Ankündigung werden Disc-Laufwerke knapp – das sind die Gründe

Wer sich ein Laufwerk für die PS5 Pro sichern will, schaut derzeit in die Röhre. (Bild: Sony)

Die Ankündigung der PS5 Pro hat für einige Diskussionen unter Gamer:innen gesorgt. Viele halten den Preis für die Konsole zu hoch, während andere sich schon Sorgen machen, dass es zu Engpässen bei der PS5 Pro kommen könnte. Letztere Sorgen könnten begründet sein, wie sich schon jetzt beim Zubehör für die PS5 Pro abzeichnet.

Laufwerk für PS5 und PS5 Pro schnell vergriffen

Wie Kotaku berichtet, ist das zusätzliche Laufwerk für die PS5 und PS5 Pro bei einigen amerikanischen Onlineshops komplett ausverkauft. Dazu zählen etwa Amazon, Best Buy und Target. Das PS5-Laufwerk ist nur noch bei vereinzelten Händler:innen vorhanden, aber auch dort wohl sehr beliebt. So sollen innerhalb eines Tages mehr als 100 Kund:innen bei Walmart das Zubehör gekauft haben.

Hierzulande zeichnet sich ein etwas entspannteres Bild. Zwar ist das PS5-Laufwerk auf Amazon nur noch über Drittanbieter:innen verfügbar, doch führen viele andere Stores wie MediaMarkt, Saturn und Otto das Laufwerk weiterhin – und wohl auch vorerst ohne Probleme bei der Verfügbarkeit. Zumindest lassen sich die PS5-Laufwerke innerhalb weniger Tage zustellen.

Schon jetzt gibt es aber einige Dritte, die das PS5-Laufwerk zu deutlich höheren Preisen auf Auktionsplattformen wie Ebay anbieten – auch in Deutschland. Zum Vergleich: Das Laufwerk kostet regulär im Handel rund 120 Euro. Auf Ebay werden inzwischen 140 bis 160 Euro für das Zubehör aufgerufen. Wenn ihr also auf der Suche nach einem Laufwerk für die PS5 Pro seid, solltet ihr euch an die offiziellen Händler:innen halten.

Für die Engpässe gibt es eigentlich nur zwei mögliche Gründe: Es handelt sich tatsächlich um Gamer:innen, die eine PS5 Pro kaufen möchten und sich schon jetzt eines der Laufwerke sichern – oder es sind Scalper am Werk, die künstliche Engpässe schaffen wollen, um Profit zu erzielen. Bisher müsst ihr euch hierzulande keine großen Sorgen um Engpässe machen. Denkbar wäre allerdings, dass sich die Situation zum Start der Vorbestellungen oder zum Release der Konsole noch etwas verschärft.

