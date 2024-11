PS5 Pro: Lohnt sich der Kauf? Diese Spiele profitieren von der neuen Hardware

Mit der PS5 Pro bringt Sony ein Mid-Gen-Update für die beliebte Playstation 5 heraus. Die Konsole zeichnet sich durch eine aktuellere Hardware aus, die Gamer:innen in einigen Spielen hohe Auflösungen und Framerates gleichzeitig bescheren soll. In einem ausführlichen Ratgeber haben wir euch schon verraten, für wen sich der Kauf der PS5 Pro überhaupt lohnt.

Allerdings kommt noch ein wichtiger Faktor zu der Empfehlung hinzu. Nicht jedes Spiel wird von der Hardware der PS5 Pro profitieren. Denn Entwickler:innen müssen auch Updates bereitstellen, damit alte Games die Leistung nutzen können. Oder sie trimmen ihre neuen Spiele direkt auf die Hardware hin. Dementsprechend solltet ihr einen Blick auf die folgenden Listen werfen. Wir zeigen euch, welche aktuellen PS5-Games ein Pro-Upgrade bekommen und welche künftigen Spiele direkt zum Launch die PS5-Pro-Power nutzen können.

Diese PS5-Spiele bekommen zum Launch der Konsole ein Pro-Upgrade

Die Liste mit den aktuellen PS5-Games, die von der Pro-Version profitieren, seht ihr hier. Diese hat Sony schon im offiziellen Playstation Blog veröffentlicht. Darunter finden sich vor allem First-Party-Titel wie The Last of Us oder Marvel’s Spider-Man. Daneben gibt es aber auch ein paar Games von Drittstudios und sogar Free-to-Play-Spiele, die ein PS5-Pro-Upgrade erhalten.

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Arma Reforger

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Lords of the Fallen (2023)

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA 2K25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Slitterhead

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Calisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

PS5 Pro: Diese bald erscheinenden Games profitieren ebenfalls von der neuen Hardware

In den kommenden Monaten und Jahren soll die PS5 Pro natürlich weiter mit Games versorgt werden. Auch diese hier aufgeführten Spiele bekommen – wahrscheinlich direkt zu ihrem Release – ein Update spendiert. Natürlich kann sich bis zu der Veröffentlichung der Games noch etwas ändern. Doch haben einige Entwicklerstudios schon ihren Support für die PS5 Pro bekannt gegeben.

Assassin’s Creed: Shadows

Dying Light: The Beast

Dynasty Warriors: Origins

Killing Floor 3

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Marvel Rivals

Marvel’s Wolverine

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Monster Hunter Wilds

