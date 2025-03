PS5-Spiele vor Release zocken: So meldet ihr euch für das neue Beta-Programm von Playstation an

Immer mehr Entwickler:innen bieten über Beta-Programme oder Early-Access-Versionen frühen Zugriff auf ihre Games. So können sich Zocker:innen in die Entwicklung einbringen und mögliche Probleme noch vor dem finalen Release erkennen, melden und beseitigen lassen. Auch Sony will von dem Feedback der Playstation-Gamer:innen profitieren und startet jetzt ein Beta-Programm für die PS5 und den PC.

Playstation-Beta: So meldet ihr euch für das Programm an

Zwar gab es schon zuvor Beta-Programme auf der Playstation, doch diese wurden immer von unterschiedlichen Verantwortlichen ins Leben gerufen. Das neue Beta-Programm soll als zentrale Anlaufstelle für alle Gamer:innen dienen. Um daran teilnehmen zu können, müsst ihr nur wenige Voraussetzungen erfüllen. Zunächst müsst ihr einen PSN-Account haben, der frei von Strafen wie Spielsperren ist. Zudem müsst ihr 18 Jahre alt sein, um euch in Deutschland für den Dienst anzumelden.

Sobald ihr euch auf der Website mit eurem PSN-Account anmeldet, müsst ihr zunächst den Geschäftsbedingungen zustimmen. Danach beantwortet ihr eine Reihe von Fragen über euch und eure Gaming-Vorlieben – etwa, welche Genres ihr am liebsten zockt und ob ihr lieber allein in Spielen unterwegs seid oder Multiplayer präferiert. Zu guter Letzt könnt ihr noch auswählen, für welche Beta-Inhalte ihr euch interessiert.

Denn die Beta gilt nicht nur für PC- und PS5-Games, die auf den jeweiligen Plattformen veröffentlicht werden. Offenbar plant das Unternehmen auch den Vorabzugang zu neuen Features für die PS5, die Playstation-App und sogar auf der Website Playstation.com. Habt ihr alles ausgefüllt und abgeschickt, seid ihr angemeldet. Sollte eine Beta stattfinden, werdet ihr per Mail darüber informiert.

In der Ankündigung betont Sony allerdings, dass die Teilnahme an Beta-Programmen nicht garantiert ist. Sony wird versuchen, möglichst viele Gamer:innen für jede Beta zuzulassen. Doch aufgrund des hohen Andrangs kann es zu Begrenzungen bei der Anzahl der Teilnehmer:innen kommen. Welche Inhalte Sony zuerst testen möchte, ließ das Unternehmen noch offen.

