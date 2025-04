Die PS5 wird teurer: Für diese Konsole verlangt Sony ab sofort mehr Geld

Wer künftig eine PS5 kaufen möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Die Preisänderung hat Isabelle Tomatis, Vice President of Global Marketing bei Sony Interactive Entertainment, in einem Blog-Post des Konsolenherstellers bekannt gegeben. Überraschenderweise trifft die Preisanpassung aber nur ein einziges Modell der Playstation 5.

Die Playstation 5 Digital wird teurer und Laufwerke günstiger

Laut der Übersicht von Sony wird die PS5 Digital-Edition künftig 499,99 Euro kosten. Zum Release im Jahr 2020 kostete die Konsole ohne Laufwerk zunächst 399,99 Euro. Die erste Preiserhöhung folgte im August 2022. Seither verlangte Sony für die PS5 450 Euro. Mit der aktuellen Anpassung wird die Konsole also erneut 50 Euro teurer. Während die vergangenen Preiserhöhungen aber auch für das Standardmodell mit Laufwerk galten, lässt Sony die Preise dieses Modells jetzt unangetastet.

Selbiges gilt laut der Ankündigung für die erst im November 2024 erschienene PS5 Pro. Was sich allerdings noch ändert, ist der Preis für das optionale PS5-Laufwerk. Besitzer:innen einer PS5 Digital-Edition oder eines Pro-Modells können das Laufwerk an die Konsole anschließen, um doch noch physische Games darauf spielen zu können.

Bislang bot Sony das PS5-Laufwerk zum Preis von 120 Euro an. Nach der Preisänderung, die ab sofort in Kraft tritt, wird die UVP auf 79,99 Euro gesenkt. Zum Vergleich: Eine PS5 mit Laufwerk kostet aktuell 550 Euro. Wer sich jetzt eine Digital-Version der Konsole mitsamt einem optionalen Laufwerk holt, zahlt knapp 580 Euro. Zuvor lag der Preis dieser Kombination bei etwa 570 Euro.

Als Begründung nennt Sony eine „herausfordernde wirtschaftliche Umgebung inklusive hoher Inflation und schwankender Wechselkurse“. Daran dürften auch die von der US-Regierung und Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle schuld sein. Zuletzt wurde bekannt, dass die Strafzölle zunächst für Smartphones und Laptops ausgesetzt werden. Allerdings gibt es keine Ausnahme für Gaming-Hardware wie die PS5.

