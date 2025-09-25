Anzeige
Neues Feature Pulse: OpenAI will ChatGPT zum proaktiven KI-Assistenten machen

OpenAI hat mit Pulse ein neues ChatGPT-Feature vorgestellt, das den KI-Chatbot künftig in einen proaktiven KI-Assistenten verwandeln soll. Statt auf Fragen zu warten, soll Pulse Nutzer:innen künftig ganz von selbst hilfreiche Inhalte liefern.

Von Jörn Brien
2 Min.
ChatGPT Pulse
ChatGPT wird mit Pulse zum proaktiven KI-Assistenten. (Foto: Mehaniq/Shutterstock)

Anfang September 2025 hatte OpenAI die Ende des Vorjahres vorgestellte Projekte-Funktion in ChatGPT auch Gratisnutzer:innen zur Verfügung gestellt. Mit ChatGPT Projects lassen sich Konversationen mit dem KI-Chatbot in Projekten organisieren.

ChatGPT Pulse: Proaktiver KI-Assistent

Nützlich für Vielnutzer:innen, die unterschiedliche Projekte in ChatGPT erledigen wollen – und die entsprechenden Inhalte entsprechend ordnen. Als ähnlich nützlich für jene, die ChatGPT regelmäßig nutzen, könnte sich ein neues Feature erweisen, das OpenAI jetzt angekündigt hat: Pulse.

Damit soll der KI-Chatbot mehr zu einem proaktiven KI-Assistenten werden, wie OpenAI mitteilt. Statt nur auf Fragen der Nutzer:innen zu reagieren, soll ChatGPT dank Pulse künftig personalisierte Updates und Inhalte auf Basis von vergangenen Unterhaltungen, Feedback der Nutzer:innen sowie verknüpften Apps anzeigen.

Meeting oder Geburtstag: Automatische Erinnerung

So kann ein mit ChatGPT verbundener Kalender (Gmail und Google Calendar) dazu führen, dass Nutzer:innen Erinnerungen zu anstehenden Geburtstagen inklusive Geschenkideen erhalten. Ebenfalls möglich sind ein Entwurf für eine Besprechungsagenda oder Vorschläge für Restaurants im Rahmen einer geplanten Reise.

„Der eigentliche Durchbruch wird kommen, wenn KI-Assistenten Ihre Ziele verstehen und Ihnen helfen, diese zu erreichen, ohne darauf zu warten, dass Sie sie dazu auffordern. Das ist es, was die besten menschlichen Assistenten tun“, erklärt dazu Fidji Simo, CEO of Applications, bei OpenAI.

Personalisierte Vorschau-Karten einmal täglich

Einmal täglich erstellt ChatGPT Pulse solche personalisierten Vorschläge auf Vorschau-Karten, die Nutzer:innen bei Interesse öffnen können. Basis sind Informationen aus dem Speicher, dem Chat-Verlauf und direktem Feedback. Nutzer:innen haben nämlich auch die Option, ChatGPT mit bestimmten Recherche-Aufgaben zu beauftragen.

ChatGPT Pulse

Vorschaukarten mit ChatGPT-Pulse-Übersicht. (Bild: OpenAI)

Als Beispiele nennt OpenAI hier eine Zusammenfassungen über Veranstaltungen an einem bestimmten Wochentag oder regelmäßige Hinweise bei längerfristigen Aufgaben wie der Vorbereitung auf einen Marathon. Die Recherche-Ergebnisse verschwinden übrigens nach Ablauf eines Tages wieder, wenn die Nutzer:innen sie nicht als Chat speichern oder Folgefragen stellen.

4 Bilder ansehen
So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle Quelle: (Grafik: Dall-E / t3n)

Pulse kommt laut OpenAI zunächst in einer Preview-Version. Anhand des dadurch erwarteten Feedbacks will der ChatGPT-Anbieter das Feature weiter verbessern. Anschließend soll es zunächst für Plus-Nutzer:innen zur Verfügung gestellt werden – mit der Option, dass es irgendwann alle nutzen können.

