Quanten-KI: Reicht die Hightech-Agenda – oder wird Deutschland abgehängt?

KI-Modelle sind stromhungrig: Eine Anfrage verbraucht rund zehnmal so viel Energie wie eine Google-Suche. Schon heute benötigen Rechenzentren weltweit 415 Terawattenstunden pro Jahr – mehr als ganz Großbritannien. Bis 2030 könnte sich der Bedarf verdoppeln. In Deutschland entfallen bereits 3,7 Prozent des Stromverbrauchs auf Rechenzentren.

Anzeige Anzeige

Wie lässt sich das Energieproblem lösen? Eine mögliche Antwort ist die Kombination von KI und Quantensoftware, kurz Quanten-KI. Sie verspricht, besonders komplexe Aufgaben wie Feature-Auswahl, Modell-Tuning oder Daten-Sampling deutlich effizienter zu bewältigen.

Quantencomputer: Das sind die deutschen Leuchtturmprojekte

Auch Deutschland hat dieses Potenzial erkennt und mit der Hightech-Agenda vor Kurzem eine strategische Initiative gestartet, die sechs Schlüsseltechnologien fördern soll – darunter Künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Mikroelektronik, Biotechnologie, klimaneutrale Energie und Mobilität. Ziel ist es, Innovationen nicht nur in der Forschung voranzutreiben, sondern sie schneller und wirksamer in industrielle Anwendungen zu überführen.

Anzeige Anzeige

Dafür nimmt die Bundesregierung viel Geld in die Hand: Laut Berichten sind es rund 5,5 Milliarden Euro, um zentrale Projekte in diesen Bereichen zu fördern. Bis 2030 sollen so gleich zwei fehlerkorrigierte Quantencomputer auf europäischem Spitzenniveau verfügbar sein, die nicht nur der Wissenschaft, sondern auch lokalen Unternehmen zugutekommen sollen.

Parallel dazu entstehen bereits Leuchtturmprojekte, die Deutschlands Ambitionen sichtbar machen: So betreibt IBM in Ehningen das erste europäische Quanten-Datenzentrum außerhalb der USA mit leistungsfähigen Quantencomputern für Forschung und Industrie. Auch der Quantencomputer-Hersteller IQM baut in München ein eigenes Zentrum auf, das speziell für industrielle Anwendungen ausgelegt ist. Deutschland ist zudem Teil der EURO-HPC-Initiative, etwa über das Leibniz-Rechenzentrum in München oder das Forschungszentrum Jülich, und trägt so zur europäischen Quanten- und Supercomputing-Infrastruktur bei.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

6 Bilder ansehen Verdacht einer fünften physikalischen Kraft erhärtet sich Quelle: CERN/Peter Ginter

Doch trotz dieser Fortschritte darf der internationale Wettbewerb nicht aus dem Blick geraten. Der Druck wächst spürbar: Laut dem McKinsey Quantum Technology Monitor 2025 flossen 2024 weltweit fast 2 Milliarden US-Dollar in Start-ups im Bereich Quantentechnologien – ein Anstieg von rund 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem China investiert und hat bereits über 15 Milliarden US-Dollar für staatliche Programme ausgegeben. Der globale Wettlauf um die Quantenführerschaft hat längst begonnen – und Deutschland steht unter Zugzwang, seine Position zu behaupten.

Anzeige Anzeige

Erste Anwendungen: Von der Börse bis zur Medizin

Auch wenn die Quanten-KI noch in den Kinderschuhen steckt, lassen sich bereits jetzt konkrete Einsatzmöglichkeiten erkennen. Forscher entwickeln derzeit hybride Systeme, die klassische Computer mit Quantenverfahren kombinieren:

Das sogenannte Quanten-Feature-Mapping ermöglicht eine effizientere Verarbeitung großer Informationsmengen in der Datenanalyse . Dadurch lassen sich Muster erkennen, die klassischen Algorithmen entgehen. Das ist ein entscheidender Vorteil in einer datengetriebenen Welt. Neue Studien zeigen etwa, dass sich mit quantenbasierten Feature Maps medizinische und pharmazeutische Datensätze deutlich besser strukturieren lassen und die Erkennungsleistung gegenüber klassischen Methoden um bis zu 210 Prozent steigert.

Auch in der Finanzbranche eröffnet Quanten-KI neue Möglichkeiten. Banken und Fondsmanager stehen täglich vor komplexen Optimierungsfragen: Welches Portfolio erzielt die beste Performance bei möglichst geringem Risiko? Quantenalgorithmen können solche Berechnungen nicht nur schneller, sondern auch präziser durchführen. Internationale Finanzinstitute erproben diese Ansätze bereits in Pilotprojekten. So testet etwa Citi Innovation Labs gemeinsam mit AWS den Einsatz des Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) für entsprechende Anwendungsfälle.

Besonders deutlich zeigt sich der Nutzen in der Medizin . Die Simulation molekularer Prozesse , etwa bei der Entwicklung neuer Medikamente, bringt klassische Rechner schnell an ihre Grenzen. Quantencomputer hingegen arbeiten auf derselben physikalischen Ebene wie die Moleküle selbst. Dadurch lassen sich präzisere Simulationen durchführen, was den Weg zu neuen Therapien erheblich verkürzen könnte. Erste Studien , unter anderem von IBM, der Cleveland Clinic und der Michigan State University, belegen, dass sich bereits mit heutigen Quantencomputern komplexe Moleküle in realistischen Szenarien simulieren lassen. In der Praxis führt das zu einer schnelleren Wirkstoffentwicklung oder auch einer präziseren Molekülvorhersage.

Auch in der Logistik zeigen sich Vorteile. Globale Lieferketten hängen von unzähligen Variablen ab: Staus, Wetter, Lagerbestände. Schon kleine Störungen können schwerwiegende Folgen haben. Mit Quantenverfahren lassen sich diese komplexen Systeme besser steuern, wie erste Tests in der Paketzustellung belegen.

Quanten-KI ist für Deutschland eine historische Chance

Quanten-KI ist zwar kein Allheilmittel, bietet aber bereits heute einen spürbaren Mehrwert bei der Optimierung, Modellierung und im Risikomanagement und könnte ganze Branchen verändern. Was heute noch als Pilotprojekt läuft, könnte morgen den Takt in der Medizin, der Finanzwelt und der Logistik vorgeben.

Für Deutschland ist das eine historische Chance. Die Hightech-Agenda schafft den Rahmen, um Innovationen zu fördern und das Land als Technologiestandort zu stärken. Diesen Kurs gilt es, konsequent weiterzuverfolgen – mit Investitionen in Forschung, hybriden Systemen und strategischen Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Industrie.

Anzeige Anzeige

Unternehmen, die frühzeitig Know-how aufbauen, Pilotprojekte starten und Quantenverfahren in bestehenden Workflows testen, verschaffen sich einen Vorsprung. Erste Einstiegsmöglichkeiten bestehen auch ohne eigene Hardware – etwa über cloudbasierte Plattformen oder Kooperationen mit akademischen Partnern.

Simon Fried leitet die Geschäftsentwicklung und das Marketing bei Classiq Technologies und treibt die Implementierung von Quantencomputer-Softwarelösungen voran. Vor seiner Tätigkeit bei Classiq hatte Simon eine leitende Position bei Nano Dimension inne, wo er sich auf additive Fertigung und Industrie-4.0-Lösungen konzentrierte.

Mehr zu diesem Thema