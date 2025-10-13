5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Die Architekten der Quantenrevolution

Wo herkömmliche Supercomputer an ihre Grenzen stoßen, sollen Quantencomputer übernehmen. Die ersten kommerziellen Lösungen sind allerdings noch immer recht klein, fehleranfällig und kaum für praktische Anwendungen zu gebrauchen. Das könnte sich aber noch in diesem Jahrzehnt ändern. Marktbeobachter gehen etwa davon aus, dass der Sektor bis 2030 mehr als vier Milliarden US-Dollar umsetzen könnte.

Anzeige Anzeige

Diese 3 Nobelpreisträger haben Quantencomputer erst möglich gemacht

Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis für ihre Forschungen zu supraleitenden Quantenchips. Ausgezeichnet wurden sie für die „Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunnelns und der Energiequantisierung in einem elektrischen Stromkreis“. Ihre Arbeiten legten die wissenschaftlichen Grundlagen für heutige Quantencomputer. Das Bindeglied zwischen Supraleitung und Quantencomputing ist die Josephson-Verbindung – ein nicht supraleitendes Metallstück zwischen zwei Supraleitern, das sich wie ein Quanten-Schwingkreis verhält. Die Forscher zeigten 1985, dass solche Kontakte Energie nur in festen Frequenzabständen absorbieren und sich wie Quanten-Oszillatoren verhalten. Daraus entstanden supraleitende Quantenchips, wie sie heute bei Google, IBM und anderen entwickelt werden.

Bill Gates über Investitionen gegen den Klimawandel

Bill Gates investiert seit 20 Jahren in Klimatechnologien und nutzt dabei eine Formel namens „Green Premium“, um die besten Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Green Premium beschreibt die Kostendifferenz zwischen sauberen und herkömmlichen CO₂-intensiven Methoden. Während nachhaltiger Flugtreibstoff beispielsweise einen Green Premium von über 100 Prozent aufweist, haben Solar- und Windenergie bereits einen negativen Green Premium erreicht und sind damit günstiger als konventionelle Stromquellen. In seinem Gastbeitrag rät Gates Klimatech-Unternehmen: Konzentriert euch darauf, den Green Premium zu senken, und denkt groß – Technologien sollten mindestens ein Prozent der weltweiten Emissionen eliminieren können.

Anzeige Anzeige

Diese Chip-Startups fordern Nvidia heraus

Nvidia mag mit seinen KI-Chips zwar der unangefochtene Gewinner des KI-Booms sein, doch eine Reihe von Startups will dem Chip-Giganten Konkurrenz machen. Die Ansätze sind dabei höchst unterschiedlich: Während Cerebras auf riesige, „tellergroße“ Prozessoren setzt und damit Kunden wie Mistral AI überzeugt, fokussiert sich Groq mit seiner vom Ex-Google-TPU-Chef entwickelten Language Processing Unit (LPU) auf besonders schnelle Antwortzeiten. Sambanova will die Abhängigkeit von Nvidia mit einem Gesamtpaket aus Hardware, Software und KI-Modellen reduzieren, scheint nach Entlassungen aber den Anschluss zu verlieren. Einen anderen Weg geht Tenstorrent: Unter der Führung von Chip-Legende Jim Keller setzt das Startup auf Open Source und günstigere Steckkarten für Entwickler:innen. Das junge Startup Etched wiederum entwickelt mit Sohu einen hochspezialisierten Chip, der ausschließlich für Transformer-Modelle gedacht ist, muss seine vollmundigen Leistungsversprechen aber erst noch beweisen.

Jetzt lesen – und das t3n-Plus-Abo aktuell für 0 Euro im ersten Monat testen! Hier geht es zum vollständigen Artikel

Google-KI übernimmt die Kontrolle über deinen Browser

Google hat mit Gemini 2.5 Computer Use ein neues KI-Modell vorgestellt, das eigenständig Browser steuern kann. Das System analysiert Nutzeranfragen, macht Screenshots des Bildschirms und kann dann Cursor bewegen sowie Texteingaben vornehmen. In Demovideos zeigt Google, wie die KI etwa chaotische Notizzettel auf einer Website in passende Kategorien sortiert. Entwickler:innen können das Modell bereits über Google AI Studio und Vertex AI testen, auch auf der Website Browserbase ist es verfügbar. Allerdings sind die Demovideos auf dreifache Geschwindigkeit beschleunigt und das System beschränkt sich bislang auf 13 Aktionen wie Browser öffnen oder Drag-and-drop. Trotz des Namens kann Gemini 2.5 Computer Use noch keine kompletten PCs steuern.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Tool-Tipp der Woche: Gemeinsam an Office-Dokumenten arbeiten – ganz ohne Microsoft und Google

Wer sich von Google Docs und Microsoft 365 unabhängig machen will, hat im Grunde nur zwei echte Alternativen: Collabora und Onlyoffice. Beide Office-Pakete lassen sich auf eigenen Servern oder bei europäischen Hostern betreiben und ermöglichen die kollaborative Bearbeitung von Dokumenten. Onlyoffice punktet mit einem modernen Interface, das sich stark an Microsoft Office orientiert, und basiert auf einer eigenen JavaScript-Codebasis. Collabora hingegen baut auf dem bewährten Libreoffice auf und überträgt dessen umfangreiche Features ins Web. Während Collabora etwas ressourcenhungriger ist, bietet Onlyoffice in der kostenlosen Version weniger Funktionen – etwa keine mobile Bearbeitung. Beide Lösungen lassen sich praktischerweise über Nextcloud testen, das von vielen deutschen Hostern als fertiges Paket angeboten wird.

Die Zusammenfassungen für diesen Artikel wurden mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.

Anzeige Anzeige

„5 Dinge, die du diese Woche wissen musst“ als Newsletter

Wenn dir der Newsletter gefällt, empfiehl ihn doch weiter! Auf unserer Newsletter-Infoseite gibt es eine Übersicht über alle Newsletter – dieser heißt t3n Weekly.

Wenn du schon Newsletter-Abonnent:in bist, hast du schon eine Mail zum neuen Newsletter-Angebot von uns bekommen. Über den entsprechenden Button kannst du schnell und einfach deine Präferenzen updaten!

Du liest bisher noch keinen der Newsletter von t3n? Dann melde dich jetzt hier an und such dir aus, welche Newsletter du künftig erhalten willst.