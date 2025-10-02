Quantencomputer: Realität rückt näher – aber anders, als der Hype verspricht

Kaum eine Zukunftstechnologie sorgt für so viel Aufmerksamkeit wie das Quantencomputing. Schlagzeilen, Ankündigungen und ambitionierte Roadmaps gehören zum Alltag. Doch der Weg vom Laborgerät zum wirtschaftlich relevanten Werkzeug ist komplex – und deutlich leiser, als der aktuelle Hype vermuten lässt.

Anzeige Anzeige

Schon Mitte der 1990er Jahre legten Entwicklungen wie der Shor-Algorithmus zur Kryptoanalyse und die Quantenfehlerkorrektur den Grundstein für ernsthafte Forschungsaktivitäten. Technische Durchbrüche folgten: Supraleitende Qubits wurden 1999 erstmals betrieben, Ionenfallen-Qubits sogar noch früher. Abseits der Öffentlichkeit wuchs die Technologie über Jahrzehnte beharrlich weiter – ähnlich wie einst beim klassischen Computer.

Dieser Text ist in der Ausgabe t3n 81 erschienen – ein Heft über die Technologien und Trends der nächsten 20 Jahre. Ab sofort könnt ihr es hier bestellen.

Auch dessen gesellschaftliche Relevanz ließ lange auf sich warten. Schon 1943 gelang Alan Turing mit elektromechanischen Rechnern die Entschlüsselung der deutschen Kommunikation im Zweiten Weltkrieg – ein Meilenstein für die IT, weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit. Leistungsfähige Hardware, extreme Aufgabenstellung, hochspezialisierte Anwendungen: Dieses Muster dürfte sich auch bei Quantencomputern wiederholen.

Anzeige Anzeige

Chemie, Logistik, Verschlüsselung: Wo Quantencomputer Mehrwert schaffen

Besonders in Bereichen, in denen klassische Systeme an ihre Grenzen stoßen, können Quantencomputer Mehrwert schaffen: etwa bei der Simulation chemischer Prozesse, in der Materialforschung oder bei komplexen Optimierungsaufgaben in Logistik und Produktion.

In der Chemie wollen wir genau verstehen, wie die Energieniveaus komplexer Moleküle aufgebaut sind und wie Reaktionen mit diesen Molekülen ablaufen. Manche Moleküle sind so komplex, dass klassische Computer dabei an ihre natürlichen Grenzen kommen – zum Beispiel bei der Photosynthese. Wenn wir diese besser nachbilden können, könnten wir etwa Stickstoffdünger mit einem Bruchteil des heutigen Energieeinsatzes herstellen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

In Logistik und Produktion geht es darum, Muster schnell zu erkennen, um Störungen vorbeugen zu können. Mit Quantencomputern könnten wir mögliche Verkehrsprobleme oder Qualitätsmängel in einer Fabrik früh aus Sensordaten erkennen – noch bevor sie überhaupt entstehen.

Anzeige Anzeige

In der Kryptoanalyse – also beim Knacken von Verschlüsselung – könnten Quantencomputer eines Tages herkömmliche Methoden angreifen. Dafür braucht es jedoch sehr leistungsfähige Quantencomputer mit vielen Qubits. Solche Systeme werden wohl erst verfügbar sein, wenn in den meisten Bereichen bereits neue, quantensichere Verschlüsselungsverfahren eingeführt wurden.

Allzu oft wird der Fortschritt am Zuwachs der Qubit-Zahlen festgemacht. Doch das greift zu kurz. Quantencomputer bleiben anfällig für Störungen – das liegt in der Natur der Technik. Quantensysteme verlieren im Betrieb nach und nach ihre überlagerten Zustände, hinzu kommt die Empfindlichkeit analoger Rechenoperationen. Für den wirtschaftlichen Durchbruch zählt deshalb nicht nur die Menge der Qubits, sondern vor allem deren Qualität.

Quantencomputing: Stille, aber tiefgreifende Revolution

Hinzu kommt: Wer mit Quantencomputern echten Mehrwert erzielen will, muss den gesamten Technologiestack verstehen: von der Hardware bis zur Software. Auch die Hardwareplattformen selbst könnten sich im Laufe der Entwicklung noch verändern – vergleichbar mit den Technologiesprüngen der klassischen IT.

Anzeige Anzeige

„Made with Quanta“ könnte künftig für effizientere Produktionsmethoden oder neue Materialien stehen.

Quantencomputer werden nicht über Nacht den IT-Markt umkrempeln. Wahrscheinlicher ist eine schrittweise Integration in bestehende Prozesse. „Made with Quanta“ könnte künftig für effizientere Produktionsmethoden, neue Materialien oder optimierte Lieferketten stehen – mit realem Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft.

Um das zu erreichen, braucht es weniger kurzfristige Euphorie und mehr technologische Substanz. Partnerschaften zwischen Industrie, Startups und öffentlicher Forschung sind entscheidend, um den Fortschritt nachhaltig voranzutreiben. Wer langfristig denkt, investiert nicht nur in Hard- und Software, sondern in technologisches Verständnis – und schafft damit die Basis für die stille, aber tiefgreifende Revolution, die das Quantencomputing verspricht.

Zum 20-jährigen Jubiläum (hier geht es zu unserem Jubiläums-Hub) von t3n haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Einer von ihnen ist der Autor dieses Artikels: Frank Wilhelm-Mauch, Professor für theoretische Physik an der Universität des Saarlandes. Er leitet als Direktor am Forschungszentrum Jülich das Institut für Quantencomputeranalytik.