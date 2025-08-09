Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Quantencomputer überholt? C64 löst dieselben Aufgaben – nur energieeffizienter

Mit einem alten Commodore 64 haben Forscher:innen einen Quantencomputer geschlagen. Das Experiment ist ein freundlicher Seitenhieb gegen IBM, die behauptet haben, dass nur Quantencomputer in der Lage wären, solche Berechnungen durchzuführen.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Forscher setzen den C64 für Quantencomputer-Berechnungen ein und provozieren IBM

Kann ein C64 einen Quantencomputer schlagen? (Foto: Shutterstock / MargJohnsonVA)

Als IBM seine Quantencomputertechnologie vorgestellt hatte, behauptete das Unternehmen, dass solche Berechnungen nur schwer auf klassischen Computern durchführbar wären. Den Gegenbeweis tritt nun ein Team von Forscher:innen an, das den Quantencomputer mit einem C64 abhängen will.

Anzeige
Anzeige

Bei dem Experiment handelt es sich um einen freundlich gemeinten Seitenhieb aus Spaß. Das betonen die Forscher:innen in ihrem Paper immer wieder, wie YTech berichtet.

So sah der Versuchsaufbau des C64 aus. (Bild: sigbovik)

Wie lief das Experiment ab?

Die Forscher:innen haben zunächst einen günstigen C64 bei Ebay erworben. Dieser sollte Simulationen zum Verhalten von ferromagnetischen Materialien berechnen, wie es IBM mit Quantencomputern gemacht hat. Im Gegensatz zu den Quantencomputern mit leistungsstarken 127-Qubit-Prozessoren stecken im C64 nur 64 Kilobyte Speicher und ein Prozessor mit etwa einem Megahertz.

Anzeige
Anzeige

Um die nötigen Berechnungen auf dem vom Team selbst benannten „Qommodore 64“ zum Laufen zu bringen, programmierten sie eine Spielekassette mit 2.500 Zeilen in 6502-Assembler-Code. Der C64 wurde dann noch mit einem HDMI-Converter an einen Monitor angeschlossen und mit einer ausreichend starken Stromzufuhr versehen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Für die Berechnung einzelner Datenpunkte benötigte der C64 etwa vier Minuten. Wie die Forscher:innen in ihrem Paper festhalten, benötigen aktuelle Laptops hier teilweise nur Sekundenbruchteile, um die Berechnungen anzustellen. Dennoch bringt der C64 relativ akkurate Ergebnisse hervor und ist dabei deutlich energieeffizienter als der Quantencomputer.

Um den humoristischen Ton des Papers beizubehalten, bieten die Forscher:innen den kompletten Source-Code zur freien Verfügung an – als handgeschriebene Kopie auf Papyrus, als eine Slideshow auf einer alten VHS-Kassette oder persönlich über das Telefon diktiert.

Anzeige
Anzeige

Die Forscher:innen schließen damit, dass der C64 eines der ältesten und langsamsten Geräte sein könnte, die trotzdem noch in der Lage sind, solche Berechnungen anzustellen. Sogar smarte Toaster hätten heutzutage eine CPU, mit der sie rein theoretisch zu diesen Berechnungen in der Lage wären. Sie spekulieren sogar, dass jemand in der Lage wäre, die Berechnungen händisch anzustellen und das Ganze auf Twitch live zu übertragen.

11 Bilder ansehen
Diese alten Konsolen und Retro-Games sind heute viel Geld wert Quelle: robtek / shutterstock
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review IBM Quantencomputer
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare (21)

Community-Richtlinien

R
17.04.2024, 23:46 Uhr

cool. aber lässt das gendern bitte.

SJ
22.04.2024, 13:39 Uhr

Sechs Wörter und ebenso viele Fehler! Fast schon beeindruckend, wenn der Kommentar nicht auch noch dämlich wäre.

Michael
18.04.2024, 04:38 Uhr

Wegen Genderwahn nicht gelesen. Schade, hätte interessant sein können…

Hokuspokus
18.04.2024, 05:16 Uhr

Habs gelesen. Gendern garnicht negativ aufgefallen. „Wahn“ wohl eher in den Köpfen der Leute (mancher)

Unbekannter Nr. 1
18.04.2024, 08:05 Uhr

Ab dem zweiten gegenderten Wort habe ich aufgehört zu lesen. Forschende zu schreiben hätte genügt. Wieder eine Homepage auf der Blacklist.

Daniel Heinrich
18.04.2024, 08:57 Uhr

prima, wieder ein paar
krankhafte Sprachpolizisten weniger auf der Seite hier, leider glaubt euch niemand dass ihr weg bleibt, wäre ja zu schön.

someone
19.04.2024, 01:24 Uhr

So räumt sich die Kommentarspalte von selbst auf. Ist doch super :-)

Franz
18.04.2024, 08:49 Uhr

mich würde interessieren wie viel der Forscher den weiblich sind.

Flup
18.04.2024, 11:01 Uhr

Forscher/-innen wie – außen

Novo
30.04.2024, 21:24 Uhr

Für alle die sich von der schwachsinnigen Genderei angeekelt fühlen, so wie ich!
Holt euch die Erweiterung „Binnen I be gone“.
Damit lest ihr wieder korrektes Deutsch und müsst die Genderclown Sprache, die sich mehr um das Geschlecht, als um den Inhalt kümmert, nicht mehr sehen.

_Nordlicht_
18.04.2024, 13:21 Uhr

Kann man sich nicht einfach mal auf die Inhalte fokussieren? Mir geht die Sprachpolizei auf den Sack, egal von welcher Seite. Lasst die Leute einfach schreiben.

Tobias Lingen
18.04.2024, 15:18 Uhr

Beim Versuchsaufbau sehe ich jetzt kein Datassettenlaufwerk angeschlossen. Deswegen ist mit „Spielekassette“ die Cartridge gemeint? Denn ansonsten fehlt mir im Bericht unbedingt die Info, was die Cartridge beinhaltet, da diese Schnittstelle den C64 in ungeahnte Möglichkeiten verwandeln kann…

Timon
18.04.2024, 22:33 Uhr

Toller Artikel, jedoch durch das Gendern schwer lesbar.

Hoertaufzugendern
19.04.2024, 05:51 Uhr

Warum gendert ihr…. der Inhalt hätte mich interessiert, … hab aber sofort aufgehört zu lesen, weil ES EINFACH NICHT MEHR AUSZUHALTEN IST! Schlimm, ganz ganz schlimm..

Oh man.
20.04.2024, 10:45 Uhr

Es gibt also ernsthaft Leute die zwar kommentieren können, aber trotzdem derart schlechte Sprachkenntnisse haben dass sie wegen Gendern einen Text nicht lesen können? Und schlimmer noch: Leute die derart schlecht im Texte lesen sind dass sie überhaupt bei gegenderten Wörtern stolpern?

Vielleicht sollten fragliche Personen erstmal die Grundschule hinter sich bringen bevor sie hier kommentieren. :D

Jürgen Sack
20.04.2024, 13:24 Uhr

Interessant! Mir ist erst durch die Leserkommentare aufgefallen, dass der Text genderneutral geschrieben wurde. Mir fällt das gar nicht mehr auf. Ist das jetzt gut oder schlecht?…

Tobias B.
22.04.2024, 09:20 Uhr

Interessanter Artikel. Vielleicht sollte ich meinen C64 auch öffentlich zugänglich machen, um damit jedermann quommodore power zu ermöglichen!

Übrigens nicht auf die gender Gegner Clowns eingehen. Es liest sich ganz natürlich und es wäre mir ohne Kommentare gar nicht aufgefallen.

Jörg Langer
05.01.2025, 21:25 Uhr

>Übrigens nicht auf die gender Gegner Clowns eingehen. Es liest sich ganz natürlich und es wäre mir ohne Kommentare gar nicht aufgefallen.

Es gibt 2 Geschlechter, für den Rest die Psychiatrie!
Entweder biste Mann oder Frau.

Wenn du dich als etwas anderes fühlst, ist es eine physische Sache.
Änder aber nichts daran, ob du biologisch Mann oder Frau bist.
Frauen haben zwei X-Chromosomen (XX) und Männer ein X- und ein Y-Chromosom (XY).
Es gibt kein Geschlecht mit WV, UJ oder XB Chromosom!

LoneSR
26.04.2024, 08:25 Uhr

Was bringt heute eigentlich so ein original C64?
Der ist ja gar nicht auf der Bildergalerie aufgeführt. Oder es gibt davon noch zu viele, ich habe nämlich auch noch einen :-)

Veit Held
26.04.2024, 09:27 Uhr

Das C64-Team besteht vermutlich nur aus einer Handvoll Leuten. Es wäre ganz leicht gewesen, deren Geschlecht herauszufinden und dann gezielt und sprachlich geschickt den Belangen des Genderns Genüge zu tun. Aber so geht es jedenfalls nicht!
Ich habe den Text zwar zuende gelesen, war danach aber ziemlich sauer. Wenn das der übliche Stil bei t3n ist, dann war das der letzte Artikel, den ich hier gelesen habe.

GehtDich NichtsAn
07.01.2025, 11:35 Uhr

Immer wieder beeindruckend, wie sich geistig minderbemittelte Individuen über gendergerechte Sprache aufregen, aber selbst nicht genug Hirnzellen besitzen, um einen halbwegs grammatikalisch korrekten Satz zustande zu bringen.

Haben diese Kasper wirklich so wenig Selbstwertgefühl, dass sie sich von sprachlichen Konstrukten bedroht fühlen?
Es tut mir wirklich leid für euch, dass ihr anatomisch so bescheiden dimensioniert seid, sowohl ober- als auch unterhalb der Gürtellinie.

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren