Quantencomputing für Einsteiger: Was lernt man in den 15 Minuten langen Online-Kursen?

Ja, ich bin Physiker. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich wissen muss, wie ein Quantencomputer funktioniert. Es heißt nicht mal, dass ich es auf Anhieb verstehe, wenn ich mir ein paar einschlägige Videos ansehe, oder mir Einführungsbücher besorge. Denn Quantencomputing beruht auf einer meiner Meinung nach ziemlich wilden Mischung aus Quantenmechanik – inklusive recht obskurer Mathematik – mit grundlegender Informatik, bei Bedarf garniert mit einem kräftigen Schuss Elektronik. Und je nachdem, aus welcher Ecke die Person kommt, die einem die Technologie näherbringen will, muss man sich mit unterschiedlichsten abstrakten Konzepten herumschlagen, bevor man auch nur in die Nähe von irgendwelchen praktischen Anwendungen kommt.

Quantencomputing-Kurs, der sich an Einsteiger:innen richtet

Brilliant.org ist eine Plattform, die auf das spielerische Lernen zwischendurch spezialisiert ist. Sie bietet im Browser oder in der App Kurse an, die in kurze Häppchen von etwa 15 Minuten Dauer unterteilt sind und zahlreiche praktische Übungen enthalten. Ein ähnliches Prinzip wie in Sprachlern-Apps. Die meisten Brilliant-Kurse behandeln IT- und Mathematik-Themen, ein bisschen Naturwissenschaft ist auch dabei. Und es gibt eine Einführung in Quantencomputing, die sich an absolute Einsteiger:innen richtet. Das will ich ausprobieren.

Der erste Eindruck ist tatsächlich gut, die Lektionen sind kurz. Mir reichen nicht immer 15 Minuten, aber das ist auch an hektischen Tagen durchaus zu schaffen. Die Visualisierungen sind einfach, übersichtlich und vor allem oft interaktiv.

Viel wichtiger aber: Die Autorinnen und Autoren des Moduls sind an das große Thema erfrischend pragmatisch herangegangen. Für sie ist ein Quantencomputer einfach eine Maschine, die Qubits mithilfe von Quantengattern manipuliert: Qubit nehmen, Gate anwenden, Ergebnis messen, fertig. Und um das auszuprobieren, gibt es kleine interaktive Simulationen. Ich ziehe die Gates einfach hintereinander auf die Qubits und in der Zeile darunter lese ich das Messergebnis ab.

Was ich bei den Online-Kursen vermisse

Ich vermisse allerdings einen Überblick über die Lektionen – ich weiß nicht, was noch alles vor mir liegt. Außerdem wird zwar jeder noch so kleine Lernfortschritt durch kleine Tests und Übungen verfestigt. Aber wenn die Lektion geschafft ist, kann ich das Gelernte nicht in einer Zusammenfassung nachlesen. Es empfiehlt sich also, nebenher Notizen zu machen. Nervig finde ich auch die penetrante Gamification: Dauernd gibt es Bestenlisten, ständig nervt die Plattform, ich möge doch schnell noch ein kleines Problem lösen.

Schade ist zudem, dass der Kurs zwar die Grundlagen anschaulich vermittelt, aber aufhört, bevor man wirklich mal ein echtes kleines Quantencomputing-Programm geschrieben hat. So bleibt eine Lücke zwischen den hier gelernten Grundlagen und fortgeschrittenen Online-Kursen von Microsoft, Google oder IBM. Ob ich jetzt verstanden habe, wie ein Quantencomputer funktioniert? Ich würde sagen, mein Wissen dazu bleibt etwas unbestimmt.