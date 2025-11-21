Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
MIT Technology Review Test
Verpasse keine News mehr!

Quantencomputing für Einsteiger: Was lernt man in den 15 Minuten langen Online-Kursen?

Die Lernplattform brilliant.org setzt auf einen spielerischen Ansatz und bietet Online-Kurse für Mathematik und Programmieren an. Was sie beim Quantencomputing vermitteln, hat unser Autor getestet.

Von Wolfgang Stieler
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Quantencomputing für Einsteiger: Was lernt man in den 15 Minuten langen Online-Kursen?

Echte Quantencomputer beruhen auf einer Mischung aus komplexer Quantenmechanik und grundlegender Informatik: Doch in ihren Kursen will die Lernplattform brilliant.org die Technologie begreifbar machen. (Foto: Bartlomiej K. Wroblewski / Shutterstock)

Ja, ich bin Physiker. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich wissen muss, wie ein Quantencomputer funktioniert. Es heißt nicht mal, dass ich es auf Anhieb verstehe, wenn ich mir ein paar einschlägige Videos ansehe, oder mir Einführungsbücher besorge. Denn Quantencomputing beruht auf einer meiner Meinung nach ziemlich wilden Mischung aus Quantenmechanik – inklusive recht obskurer Mathematik – mit grundlegender Informatik, bei Bedarf garniert mit einem kräftigen Schuss Elektronik. Und je nachdem, aus welcher Ecke die Person kommt, die einem die Technologie näherbringen will, muss man sich mit unterschiedlichsten abstrakten Konzepten herumschlagen, bevor man auch nur in die Nähe von irgendwelchen praktischen Anwendungen kommt.

Anzeige
Anzeige

Quantencomputing-Kurs, der sich an Einsteiger:innen richtet

Brilliant.org ist eine Plattform, die auf das spielerische Lernen zwischendurch spezialisiert ist. Sie bietet im Browser oder in der App Kurse an, die in kurze Häppchen von etwa 15 Minuten Dauer unterteilt sind und zahlreiche praktische Übungen enthalten. Ein ähnliches Prinzip wie in Sprachlern-Apps. Die meisten Brilliant-Kurse behandeln IT- und Mathematik-Themen, ein bisschen Naturwissenschaft ist auch dabei. Und es gibt eine Einführung in Quantencomputing, die sich an absolute Einsteiger:innen richtet. Das will ich ausprobieren.

Der erste Eindruck ist tatsächlich gut, die Lektionen sind kurz. Mir reichen nicht immer 15 Minuten, aber das ist auch an hektischen Tagen durchaus zu schaffen. Die Visualisierungen sind einfach, übersichtlich und vor allem oft interaktiv.

Anzeige
Anzeige

Screenshot einer Brilliant-Lektion: Die Kästchen stellen Quanten-Gates dar, die man auf das Qubit ziehen kann. Unten sieht man das Messergebnis für die beiden Qubit-Zustände.
(Screenshot: brilliant.org)

Viel wichtiger aber: Die Autorinnen und Autoren des Moduls sind an das große Thema erfrischend pragmatisch herangegangen. Für sie ist ein Quantencomputer einfach eine Maschine, die Qubits mithilfe von Quantengattern manipuliert: Qubit nehmen, Gate anwenden, Ergebnis messen, fertig. Und um das auszuprobieren, gibt es kleine interaktive Simulationen. Ich ziehe die Gates einfach hintereinander auf die Qubits und in der Zeile darunter lese ich das Messergebnis ab.

Empfehlungen der Redaktion

Was ich bei den Online-Kursen vermisse

Ich vermisse allerdings einen Überblick über die Lektionen – ich weiß nicht, was noch alles vor mir liegt. Außerdem wird zwar jeder noch so kleine Lernfortschritt durch kleine Tests und Übungen verfestigt. Aber wenn die Lektion geschafft ist, kann ich das Gelernte nicht in einer Zusammenfassung nachlesen. Es empfiehlt sich also, nebenher Notizen zu machen. Nervig finde ich auch die penetrante Gamification: Dauernd gibt es Bestenlisten, ständig nervt die Plattform, ich möge doch schnell noch ein kleines Problem lösen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Hinweis: Dieser Podcast wird durch Sponsorings unterstützt. Alle Infos zu unseren Werbepartnern findest du hier.

Schade ist zudem, dass der Kurs zwar die Grundlagen anschaulich vermittelt, aber aufhört, bevor man wirklich mal ein echtes kleines Quantencomputing-Programm geschrieben hat. So bleibt eine Lücke zwischen den hier gelernten Grundlagen und fortgeschrittenen Online-Kursen von Microsoft, Google oder IBM. Ob ich jetzt verstanden habe, wie ein Quantencomputer funktioniert? Ich würde sagen, mein Wissen dazu bleibt etwas unbestimmt.

Wenn ihr mehr über Quantencomputer im Besonderen und über Quantentechnologie im Allgemeinen erfahren wollt, schaut in unser aktuelles Sonderheft „Das Quantenzeitalter“. Da beleuchten wir die verschiedensten Aspekte der Quantenphysik, wo sie bereits in unseren Alltag gezogen ist und wo sie noch Einzug halten wird. Es ist ab sofort im Zeitschriftenhandel erhältlich und im Online-Shop bestellbar.
Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren