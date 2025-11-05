Quanten-Fusion: Wie dieser Ansatz den Weg zum globalen Quantennetz ebnen soll

Ein Team der chinesischen Shanghai Jiao Tong University hat einen entscheidenden Schritt zur Skalierung von Quantennetzwerken demonstriert. Den Forscher:innen ist es gelungen, zwei komplett unabhängige Quantennetzwerke miteinander zu verschmelzen.

Anzeige Anzeige

Veröffentlicht wurde das Experiment in der Fachzeitschrift Nature Photonics. Es gilt als wichtiger Machbarkeitsbeweis für ein modulares Quanteninternet, das eines Tages Städte oder Kontinente verbinden könnte.

Die „Quanten-Fusion“ im Detail

Das Team um den Leiter Xianfeng Chen baute zunächst zwei separate Netzwerke auf. Jedes dieser Netzwerke bestand aus zehn Knoten, die untereinander bereits vollständig quantenverschränkt waren.

Anzeige Anzeige

Um diese beiden „Inseln“ zu verbinden, nutzten sie einen Prozess, den sie „Multi-User-Verschränkungstausch“ (multi-user entanglement swapping) nennen. Dabei wurde jeweils ein Knoten aus jedem Netz geopfert, um als Brücke zu dienen.

Durch eine spezifische Quantenmessung, eine sogenannte Bell-Zustandsmessung, an diesen Brücken-Knoten, wurden die beiden Netze verbunden. Das Ergebnis: Ein einzelnes, größeres Netzwerk mit 18 Knoten, in dem jeder Knoten mit jedem anderen verschränkt war.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Warum das wichtig ist

Die Herausforderung eines globalen Quanteninternets liegt weniger im Bau eines einzelnen, riesigen Netzes als vielmehr in der Verbindung (Interkonnektivität) vieler kleinerer Netze. Die Forschungsgruppe hat gezeigt, wie eine solche Verbindung auf der Quantenebene technisch realisiert werden kann.

Während 18 verbundene klassische Computer trivial erscheinen, ist dies in der Quantenwelt ein enorm komplexer Vorgang. Er erfordert das Timing und die Verteilung einzelner Photonen mit extremer Präzision.

Anzeige Anzeige

Experten sehen Licht und Schatten

Die Reaktionen auf das Experiment fallen gemischt aus. Siddarth Joshi von der University of Bristol im Vereinigten Königreich bezeichnete den Ansatz gegenüber dem New Scientist als „bequemere Art“ des Verschränkungstauschs. Er ordnet die Arbeit dem wichtigen Feld zu, das Protokolle für viele Geräte auf kurzer Distanz erforscht.

Deutlich skeptischer äußerte sich Robert Young von der Lancaster University (UK). Er nannte das Ergebnis zwar eine „phänomenale technische Errungenschaft“, die enormes Können erfordere.

Gleichzeitig hält er den Ansatz aber für „so weit von der Praxis entfernt“, dass er kaum als Prototyp für reale Netzwerke dienen könne. Die Kosten und die Komplexität seien schlicht zu hoch.

Anzeige Anzeige

Das größte Problem bleibt ungelöst

Die fundamentale Hürde für ein globales Quanteninternet wird auch durch dieses Experiment nicht adressiert, nämlich die Distanz. In Glasfaserkabeln gehen Photonen, die Träger der Quanteninformation, über weite Strecken unweigerlich verloren.

Im Gegensatz zu klassischen Signalen können Quantenzustände nicht einfach kopiert und verstärkt werden. Jede Messung oder Kopie zerstört den fragilen Zustand.

Um die Verschränkung über Hunderte oder Tausende Kilometer zu transportieren, sind sogenannte „Quantenrepeater“ nötig. Diese müssen die Verschränkung weiterreichen, ohne sie zu messen.

Anzeige Anzeige

Der Bau solcher Repeater gilt als extrem schwierig und ist ein eigenes, aktives Forschungsfeld. Wie Robert Young anmerkt, wird ein praktisches Quantennetzwerk solche Repeater zwingend benötigen, aber das ist ein Problem, das die aktuelle Studie nicht löst.