Heiß und doch eiskalt: Wie Forscher einen Quantenzustand bei Raumtemperatur erreicht haben – und warum das wichig ist

Ein Objekt kann gleichzeitig extrem heiß und in einer bestimmten Bewegung quantenmechanisch eiskalt sein. Dieser physikalische Widerspruch ist nun Realität geworden.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Heiß und doch eiskalt: Wie Forscher einen Quantenzustand bei Raumtemperatur erreicht haben – und warum das wichig ist
Wissenschaftler:innen ist ein großer Schritt in der Erforschung der Quantenwelt gelungen. (Bild: University of Southampton)

Einem Team von Forscher:innen der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) im schweizerischen Zürich ist in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität (TU) im österreichischen Wien ein entscheidender Durchbruch gelungen. Wie die Forscher im Fachjournal Nature Physics berichten, konnten sie die Rotationsbewegung eines schwebenden Nanoteilchens in seinen Quanten-Grundzustand versetzen.

Das Besondere daran: Dieser Zustand extremer Stabilität und Quanten-Reinheit wurde bei Raumtemperatur erreicht, ganz ohne die bislang notwendige, extrem aufwendige und teure kryogene Kühlung. Damit ist eine der größten Hürden für die Entwicklung praxistauglicher Quantentechnologien ein Stück weit niedriger geworden. Solche Technologien sind nicht nur für die Weiterentwicklung des Quantencomputings von Bedeutung, sondern vor allem für die nächste Generation von Sensoren.

Der Laser-Trick mit der optischen Pinzette

Um diesen Zustand zu erreichen, nutzten die Wissenschaftler einen ausgeklügelten Aufbau. Sie verwendeten ein winziges Teilchen aus Glas, kleiner als ein tausendstel Sandkorn, das in einem Ultrahochvakuum von einer optischen Pinzette, also einem stark fokussierten Laser, festgehalten wird.

Solche Nanoteilchen sind nicht perfekt rund. Durch ihre leicht elliptische Form richten sie sich entlang der Polarisationsrichtung des Laserlichts aus und führen dabei eine winzige, harmonische Drehschwingung aus – eine sogenannte Libration. Genau diese Schwingung nahmen sich die Forscher:innen vor.

Sie koppelten das schwebende Teilchen an einen optischen Resonator. Durch ein System aus Spiegeln und Lasern sorgten sie dafür, dass dem Teilchen gezielt Energie aus seiner Rotationsbewegung entzogen wird. Vereinfacht gesagt, wird die Wahrscheinlichkeit für Prozesse, die Energie abführen, erhöht, während Prozesse, die Energie zuführen, unterdrückt werden.

Heißer Partikel, kalte Drehung

Ein zentrales Problem bei solchen Experimenten ist technisches Rauschen, insbesondere das Phasenrauschen des Lasers, das das fragile System stört und aufheizt. Erst durch eine aktive Unterdrückung dieses Rauschens konnten die Forscher:innen die Rotationsbewegung so weit beruhigen, dass sie fast ausschließlich ihrem quantenmechanischen Grundzustand entsprach. Sie erreichten eine Quanten-Reinheit von 92 Prozent.

Das Paradoxe daran erklärt der an der Studie beteiligte Forscher Carlos Gonzalez-Ballestero von der TU Wien in einer Mitteilung der Universität: „Man muss verschiedene Freiheitsgrade getrennt betrachten. Erstaunlicherweise kann die Rotation sozusagen einfrieren, obwohl das Teilchen selbst eine hohe Temperatur hat.“ Während also eine ganz spezifische Bewegung des Partikels quantenmechanisch „kalt“ war, blieben seine innere thermische Energie und seine sonstige Bewegung davon unberührt.

Dieser Erfolg bedeutet nicht, dass Quantensysteme nun generell ohne Kühlung auskommen. Der Durchbruch ist hochspezifisch und gilt nur für diesen einen kontrollierten Freiheitsgrad des Nanoteilchens. Dennoch demonstriert er eindrücklich einen neuen, technisch weitaus praktikableren Weg, um die Grenzen der Quantenwelt zu erforschen und nutzbar zu machen.

Die Methode könnte die Grundlage für extrem empfindliche Sensoren bilden, etwa für die Navigation in der Luft- und Raumfahrt, in der Medizin oder für Messungen, die unser Verständnis von fundamentalen physikalischen Gesetzen, wie der Gravitation auf Quantenebene, erweitern.

