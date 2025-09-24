3 nachhaltige Tipps, um die Firmenkultur endlich Quereinsteiger-freundlich zu gestalten

Der Ingenieur, der in die Marketingabteilung wechselt, die Krankenschwester, die zur Projektmanagerin wird, oder der Lehrer, der in der Logistik die Fäden zieht. Klingt nach Ausnahme? Falsch! In einer Zeit, in der der Arbeitsmarkt wie ein Wirbelsturm tobt – geprägt von Digitalisierung, Fachkräftemangel und Umbrüchen durch KI –, werden Quereinstiege nicht nur zur Option, sondern zur Normalität. Und das ist gut so!