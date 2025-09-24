Anzeige
Briefing
3 nachhaltige Tipps, um die Firmenkultur endlich Quereinsteiger-freundlich zu gestalten

Eine Auswertung von einer Million anonymisierter Lebensläufe in Deutschland zeigt, dass Quereinstiege derzeit boomen. Unternehmen, die sich Branchenwechslern öffnen möchten, sollten diese drei Sofortmaßnahmen beherzigen.

Andreas Weck Von Andreas Weck
Quereinsteiger gehören zur Normalität. (Foto: Midjourney / t3n)

Der Ingenieur, der in die Marketingabteilung wechselt, die Krankenschwester, die zur Projektmanagerin wird, oder der Lehrer, der in der Logistik die Fäden zieht. Klingt nach Ausnahme? Falsch! In einer Zeit, in der der Arbeitsmarkt wie ein Wirbelsturm tobt – geprägt von Digitalisierung, Fachkräftemangel und Umbrüchen durch KI –, werden Quereinstiege nicht nur zur Option, sondern zur Normalität. Und das ist gut so!

Andreas Weck
Andreas Weck

Andreas Weck ist Redakteur für das Ressort Arbeitswelt. Er sitzt in Berlin. Zuvor hat er für t3n als Silicon-Valley-Reporter aus San Francisco berichtet. Seine Expertise bewegt sich zwischen der New Work und der New Economy. 
