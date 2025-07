„Radikale Transformation“: So wird KI zum Game-Changer für deinen nächsten Urlaub

Einfach mal abschalten. Was sich viele Menschen von Urlaub erhoffen, ist selten wörtlich gemeint. Wer heutzutage verreist, ist vernetzter denn je. Man denke nur an Dienste wie Airbnb, Instagram und Google Maps, die für viele Menschen im Urlaub nicht mehr wegzudenken sind. Jetzt kommt noch Künstliche Intelligenz dazu. Der Tourismus erfahre durch KI „eine radikale Transformation“, heißt es in einem Leitfaden des Deutschen Instituts für Tourismusforschung. Die Technologie revolutioniere die Branche durch neue Geschäftsmodelle und „innovative Lösungen, die sowohl für Anbieter als auch für Reisende von Vorteil sind“.