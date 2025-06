Radioblitze: Wie Forscher das Rätsel um die Dunkle Materie gelöst haben könnten

In der Kosmologie hat der Begriff Dunkle Materie vor allem eine Funktion: erklären, warum die Gesamtmasse des Universums so viel größer ist als die sichtbare Masse. Wissenschaftlichen Schätzungen zufolge besteht die Materie im Universum zu 85 Prozent aus Dunkler Materie.

Dunkle Materie: Rätsel gelöst

Die Dunkle Materie war bisher aber nicht experimentell nachzuweisen und Forscher:innen rätseln seit Jahrzehnten, woraus sie bestehen könnte. Jetzt scheint dieses große Rätsel gelöst worden zu sein. Wenn sich die Lösung als wahr herausstellt, könnte die Kosmologie künftig ohne den Stützbegriff Dunkle Materie auskommen.

Denn ein Team von Astronom:innen und Astrophysiker:innen vom California Institute of Technology und dem Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics haben eine riesige Menge bisher ungesehener Materie entdeckt. Diese befindet sich demnach in den riesigen intergalaktischen Räumen zwischen den Galaxien, wie science.org berichtet.

Schwache Wolken aus warmem Gas

Dort „verstecken“ sie sich als schwache Wolken aus warmem Gas, so die Forscher:innen in einem im Fachmagazin Nature Astronomy veröffentlichten Artikel. Auf die Spur gekommen sind die Forscher:innen dem Phänomen, indem sie die sogenannten schnellen Radioblitze (Fast Radio Bursts/FRB) genauer unter die Lupe genommen haben.

Die Radioblitze, erklärt Liam Connor, Leiter des Forschungsteams, leuchteten durch den Nebel des intergalaktischen Mediums. „Indem wir genau messen, wie sich die Geschwindigkeit des Lichts verlangsamt, können wir die Masse des Nebels bestimmen, auch wenn dieser zu schwach ist, um ihn zu sehen“, so Connor.

FRB in verschiedene Wellenlängen aufgespalten

Wenn die schnellen Radioblitze Materie passieren, wird das Licht in verschiedene Wellenlängen aufgespalten. Ähnlich wie bei Sonnenlicht, das auf ein Prisma trifft und in den Farben des Regenbogens strahlt. Anhand der Winkel zwischen den verschiedenen Wellenlängen lässt sich dann bestimmen, wie viel Materie sich in den Wolken oder Strukturen befindet, die von den Radioblitzen durchquert werden.

Die Verfolgung und Messung der Radioblitze ist allerdings alles andere als einfach, wie space.com schreibt. Denn dazu muss klar sein, wo sie entstanden sind und wie weit dieser Punkt von der Erde entfernt ist. Obwohl bisher schon tausende Radioblitze entdeckt worden sind, war eine solche Lokalisierung bisher nur bei rund 100 FRB möglich.

Radioblitze zum Ursprung zurückverfolgen

Das Forschungsteam konnte immerhin 39 Radioblitze zu ihren Ursprungsgalaxien zurückverfolgen und für seine Untersuchungen verwenden. Dabei kamen das Deep Synoptic Array, ein Zusammenschluss von Radioteleskopen, sowie das Keck-Observatorium auf Hawaii und das Palomar-Observatorium in San Diego zum Einsatz.

Laut den Ergebnissen der Forschung befinden sich etwa 76 Prozent der Materie des Universums im Raum zwischen den Galaxien. Weitere 15 Prozent sind in riesigen, diffusen Halos um Galaxien eingeschlossen. Die übrigen neun Prozent der Materie sind in den Galaxien konzentriert, eine Form von Sternen sowie kaltem galaktischem Gas.

