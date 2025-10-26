Rätsel der Sonnenkorona: Deshalb ist die Sonnenatmosphäre so viel heißer als ihre Oberfläche

Einem internationalen Team unter Leitung des Physikers Richard Morton von der Northumbria University im britischen Newcastle ist ein entscheidender Durchbruch gelungen. Wie sie in der Fachzeitschrift Nature Astronomy berichten, konnten sie erstmals sogenannte „torsionale Alfvén-Wellen“ direkt in der Sonnenkorona nachweisen.

Diese Wellen gelten als der bislang fehlende Puzzlestein zur Lösung des „Problems der koronalen Heizung“. Die Beobachtung bestätigt, wie die Sonne Energie von ihrer kühleren Oberfläche in die extrem heiße äußere Atmosphäre transportiert.

Der Durchbruch gelang mit einem neuen Super-Teleskop

Möglich wurde die Beobachtung durch das Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) auf Hawaii, das von der U.S. National Science Foundation (NSF) mit Sitz in Alexandria, Virginia, betrieben wird. Es ist mit seinem vier Meter großen Spiegel das derzeit leistungsstärkste Sonnenteleskop der Welt.

Mithilfe des Cryo-NIRSP-Instruments (Cryogenic Near Infrared Spectropolarimeter) untersuchte das Team das Plasma bei 1,6 Millionen Grad Celsius. Die eigentliche Herausforderung war dabei analytischer Natur: Die gesuchten, subtilen Torsionswellen waren von viel stärkeren Wellenbewegungen überlagert.

Stellt euch diese dominanten „Kink-Wellen“ wie das Schwanken einer Gitarrensaite vor, bei dem die gesamte Struktur hin und her schwingt. Die nun entdeckten Torsionswellen sind fundamental anders. Sie transportieren Energie, indem sie die magnetischen Feldlinien verdrehen. Das funktioniert ähnlich wie das Auswringen eines nassen Handtuchs.

Der Physiker Richard Morton entwickelte eine neue Analysetechnik, um dieses „Wringen“ aus dem Datensatz herauszufiltern. Der Nachweis gelang über die Messung von Doppler-Verschiebungen: Das sich drehende Plasma erzeugt auf der einen Seite eine Rotverschiebung (Bewegung von uns weg) und auf der anderen Seite eine Blauverschiebung (Bewegung auf uns zu).

Magnetische Energie, nicht Hitze: Das Toaster-Prinzip

Hier muss mit einem häufigen Missverständnis aufgeräumt werden. Die Wellen transportieren nicht direkt thermische Hitze. Das würde das extreme Temperaturgefälle – von 5.500 Grad an der Oberfläche zu Millionen Grad in der Korona – nicht erklären.

Stattdessen transportieren sie magnetische Energie. Stellt euch das wie ein Stromkabel vor, das zu einem Toaster führt: Das Kabel (die Welle) selbst bleibt kühl, während es elektrische Energie transportiert. Erst im Ziel, den Heizdrähten des Toasters (der Korona), wird diese Energie in Hitze umgewandelt.

Bei der Sonne funktioniert es analog: Die brodelnden Bewegungen unter der Oberfläche erzeugen die Wellen. Diese transportieren magnetische Energie durch die kühle Oberfläche hindurch. Erst hoch oben, in der extrem dünnen Korona, wird diese Energie freigesetzt (ein Prozess namens Dissipation) und heizt das dortige Plasma auf seine extremen Temperaturen.

Warum diese Entdeckung für unsere Technologie relevant ist

Die Entdeckung ist weit mehr als nur Grundlagenforschung, denn die Energie dieser Wellen heizt nicht nur die Korona. Sie treibt auch den Sonnenwind an – jenen stetigen Strom geladener Teilchen, der das gesamte Sonnensystem durchflutet.

Ein besseres Verständnis dieser Prozesse ist fundamental für die Vorhersage von Weltraumwetter. Starke Sonnenstürme, angetrieben durch die gleichen Mechanismen, können massive Störungen bei Satelliten, in GPS-Systemen und sogar in irdischen Stromnetzen verursachen.

Die Daten helfen zudem, Beobachtungen anderer Missionen zu stützen. Die Nasa-Sonde Parker Solar Probe, die der Sonne näher kommt als jedes Objekt zuvor, hat im Sonnenwind Phänomene namens „magnetische Serpentinen“ gemessen. Die nun nachgewiesenen Alfvén-Wellen gelten als eine wahrscheinliche Quelle für diese energiereichen Strukturen.

Das Problem der koronalen Heizung beschäftigt Physiker:innen seit über 80 Jahren. Die Existenz dieser Energiewellen wurde bereits 1942 vom schwedischen Nobelpreisträger Hannes Alfvén theoretisch vorhergesagt, dem sie auch ihren Namen verdanken. Bisher fehlte jedoch der direkte Beobachtungsbeweis in der Korona.

Ein 80-jähriges Rätsel mit verbleibenden Fragen

Trotz des Durchbruchs bleiben Fragen offen. Die in der Studie gemessenen Amplituden der Wellen sind relativ klein.

Die Forscher:innen, die an der Studie beteiligt waren, gehen jedoch davon aus, dass dieser Wert durch die komplexe Messmethode – die Integration der Daten über die gesamte Sichtlinie – systematisch unterschätzt wird. Die Modelle deuten darauf hin, dass die transportierte Energie ausreicht, um die Korona und den Sonnenwind anzutreiben. Die genaue Quantifizierung dieser Energie erfordert weitere Analysen, doch die nun etablierte Beobachtungsmethode hat dafür den Weg bereitet.