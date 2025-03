Rakete von Isar Aerospace: Warum mit dem Teststart die kommerzielle Raumfahrt Europas abheben soll

Zwar war der erste Teststart am 24. März wegen schlechter Wetterbedingungen abgesagt worden, dennoch markiert die Rakete Spectrum des Unternehmens Isar Aerospace für Europa einen wichtigen Meilenstein in der kommerziellen Weltraumtechnologie. Während sich die globalen politischen Spannungen verschärfen und die Beziehungen zu den USA zunehmend angespannt sind, planen mehrere europäische Unternehmen nun eigene Starts, um die Abhängigkeit Europas von amerikanischen Raketen zu verringern. Das in München ansässige Unternehmen Isar Aerospace ist unter ihnen am weitesten voraus.



Startversuch für Spectrum-Rakete zeitnahe geplant

Wenn sich die Bedingungen verbessert haben, soll die Spectrum-Rakete sobald wie möglich von einem Standort auf der zugefrorenen Insel Andøya in Norwegen aus starten. Dort wurde ein Weltraumbahnhof für kleine kommerzielle Raketen gebaut. Spectrum ist die erste Rakete, die diesen Versuch unternimmt. „Das ist ein großer Meilenstein“, sagt Jonathan McDowell, Astronom und Raumfahrtexperte am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Massachusetts. “Es ist höchste Zeit, dass Europa eine richtige kommerzielle Startindustrie bekommt.“

Spectrum ist 28 Meter hoch. Das ist so lang wie ein Basketballfeld. Die Rakete besteht aus zwei Stufen: Die erste Stufe hat neun Triebwerke und wird von einer ungewöhnlichen Treibstoffkombination aus flüssigem Sauerstoff und Propan angetrieben, die es bei anderen Raketen bisher nicht gab. Das führt laut Isar zu einer höheren Leistung. Die zweite besteht aus einem einzigen Triebwerk, um Satelliten den letzten Schub in die Umlaufbahn zu geben. Das ultimative Ziel von Spectrum ist es, Satelliten mit einem Gewicht von bis zu 1.000 Kilogramm in eine niedrige Erdumlaufbahn zu befördern. Bei diesem ersten Start sind jedoch keine Satelliten an Bord, da der Erfolg alles andere als garantiert ist. „Es ist unwahrscheinlich, dass sie es in die Umlaufbahn schafft“, sagt Malcolm Macdonald, Experte für Weltraumtechnologie an der Strathclyde University in Schottland. „Der erste Start einer Rakete funktioniert in der Regel nicht.“ Auch Isar Aerospace selbst bestätigt das: „Die Rakete darf explodieren, das ist im Rahmen des Testflugs sogar wahrscheinlich“.



Der europäische Versuch eine private Raketenindustrie aufzubauen

Unabhängig davon, ob er gelingt oder scheitert, läutet der Startversuch einen wichtigen Moment ein: Europa versucht, eine eigene private Raketenindustrie aufzubauen. Zwei weitere Unternehmen – Orbex aus Großbritannien und Rocket Factory Augsburg (RFA) aus Deutschland – werden voraussichtlich noch in diesem Jahr Startversuche unternehmen. Diese Bemühungen könnten Europa mehrere Möglichkeiten eröffnen, den Weltraum zu erreichen, ohne auf US-Raketen angewiesen zu sein. „Europa muss sich auf eine ungewisse Zukunft einstellen“, sagt Macdonald. “Die Ungewissheit darüber, was in den nächsten vier Jahren mit der derzeitigen US-Regierung geschehen wird, verschärft die Situation für europäische Startunternehmen.“

Dennoch: Europa hinkt den USA hinterher

Europa hinkt den USA seit Jahren bei den Bemühungen im Bereich der kommerziellen Raumfahrt hinterher. Mit dem erfolgreichen Start der ersten Rakete von SpaceX, der Falcon 1 im Jahr 2008, begann eine Phase der amerikanischen Dominanz auf dem globalen Startmarkt. Im Jahr 2024 wurden 145 von 263 globalen Startversuchen von US-Unternehmen durchgeführt – 138 davon entfielen auf SpaceX. „SpaceX ist derzeit der Maßstab“, sagt Jonas Kellner, Leiter der Abteilung für Marketing, Kommunikation und politische Angelegenheiten der RFA. Auch andere US-Unternehmen wie Rocket Lab (das sowohl von den USA als auch von Neuseeland aus startet) sind erfolgreich geworden, während auch in China immer mehr kommerzielle Raketen starten.

Europa hat jahrzehntelang seine eigenen, staatlich finanzierten Ariane- und Vega-Raketen vom Raumfahrtzentrum Guayana aus gestartet. Das ist ein Raumfahrtbahnhof, der in Französisch-Guayana in Südamerika betrieben wird. Zuletzt startete die Europäische Weltraumorganisation (ESA) im März 2024 erstmals von dort aus ihre neue Schwerlastrakete Ariane 6. Die Geschichte der Raketenstarts aus Europa selbst ist jedoch viel begrenzter. 1997 startete der US-amerikanische Rüstungskonzern Northrop Grumman eine Pegasus-Rakete von einem Flugzeug aus, das von den Kanarischen Inseln startete. 2023 gelang es dem US-Unternehmen Virgin Orbit nicht, mit seiner LauncherOne-Rakete nach einem Startversuch von Cornwall in Großbritannien die Umlaufbahn zu erreichen.

Von Westeuropa aus wurde noch nie ein Raketenstart in die vertikale Umlaufbahn versucht. Isar Aerospace ist eines von wenigen Unternehmen, die hoffen, dies mit hilfe von Agenturen wie der ESA zu ändern. Die Agentur stellt seit 2019 über ihr Boost-Programm Mittel für Raketenstartunternehmen bereit. Im Jahr 2024 wurden 44,22 Millionen Euro an Isar, Orbex, RFA und das deutsche Startunternehmen HyImpulse vergeben. Die Hoffnung besteht darin, dass eines oder mehrere der Unternehmen bald regelmäßige Starts von zwei potenziellen Standorten in Europa durchführen werden: dem von Isar gewählten Standort in Andøya und dem SaxaVord Spaceport auf den Shetlandinseln nördlich von Großbritannien, wo die RFA und Orbex ihre Versuche durchführen wollen. „Ich gehe davon aus, dass vier oder fünf Unternehmen den Punkt erreichen werden, an dem sie starten können. Dann wird über einen Zeitraum von Jahren die Zuverlässigkeit und die Startkadenz [oder -frequenz] darüber entscheiden, welche ein bis zwei Unternehmen sich behaupten “, sagt McDowell.

Raketenstart in Europa bietet einzigartige Vorteile

In ihrer ursprünglichen Form werden diese Raketen in Bezug auf Größe und Kadenz nicht mit SpaceX konkurrieren können. SpaceX startet seine 70 Meter lange Falcon 9-Rakete manchmal mehrmals pro Woche und entwickelt das viel größeres Starship-Fahrzeug für Missionen zum Mond und zum Mars. Kleinere europäische Raketen ermöglichen es jedoch Unternehmen in Europa, Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen, ohne den ganzen Weg über den Atlantik zurücklegen zu müssen. „Das ist ein Vorteil“, sagt Kellner, der angibt, dass die RFA drei bis vier Tage braucht, um seine Raketen nach SaxaVord zu bringen, verglichen mit ein bis zwei Wochen für die Reise über den Atlantik.

Der Start von Europa aus ist auch nützlich, um bestimmte Umlaufbahnen zu erreichen. Traditionell finden viele Satellitenstarts in der Nähe des Äquators statt, beispielsweise in Cape Canaveral in Florida, um durch die Erdrotation zusätzlichen Schwung zu erhalten. Diese Standorte wurden auch für den Start bemannter Raumfahrzeuge genutzt, um Raumstationen in äquatorialen Umlaufbahnen um die Erde und den Mond zu erreichen. Von Europa aus können Satelliten jedoch über unbewohnte Wasserflächen nach Norden starten, um eine polare Umlaufbahn zu erreichen, sodass Bildsatelliten die gesamte Erde unter sich rotieren sehen können.

McDowell sagt, dass Unternehmen zunehmend Satelliten in eine sonnensynchrone Umlaufbahn bringen wollen. Das ist eine Art polare Umlaufbahn, bei der ein Satellit, der die Erde umkreist, ständig im Sonnenlicht bleibt. Dies ist nützlich für solarbetriebene Fahrzeuge. „Der bei weitem größte Teil des kommerziellen Marktes ist heute die sonnensynchrone polare Umlaufbahn“, sagt McDowell. „Ein Startplatz in hohen Breitengraden mit gutem Zugang zu Kunden in Europa macht also einen Unterschied.“

Europas Endziel: Eine souveräne Raketenindustrie

Langfristig könnten Europas Raketenambitionen durch Initiativen wie die European Launcher Challenge der ESA, die noch in diesem Jahr Verträge vergeben wird, zu Trägersystemen führen, die eher mit der Falcon 9 vergleichbar sind. „Wir hoffen, [ein größeres Trägersystem] im Rahmen der European Launcher Challenge zu entwickeln“, sagt Kellner. Vielleicht könnte Europa sogar in Betracht ziehen, eines Tages Menschen mit größeren Raketen ins All zu befördern, sagt Thilo Kranz, Programmmanager für den kommerziellen Raumtransport bei der ESA. „Wir prüfen dies“, sagt er. „Wenn ein kommerzieller Betreiber einen intelligenten Weg für den Zugang zum Weltraum mit Besatzung vorschlägt, wäre das eine positive Entwicklung für Europa.“

Ein anderes ESA-Projekt namens Themis entwickelt Technologien zur Wiederverwendung von Raketen. Dies war die entscheidende Innovation der Falcon 9 von SpaceX, die es dem Unternehmen ermöglichte, die Startkosten drastisch zu senken. Einige europäische Unternehmen, wie MaiaSpace und die RFA, untersuchen ebenfalls die Wiederverwendbarkeit. Letzteres plant, die erste Stufe seiner Rakete mithilfe von Fallschirmen zu einer Landung im Meer zu bringen, um sie dort bergen zu können „Sobald man mit einem Konkurrenten wie Falcon 9 mithalten kann, ist meiner Meinung nach klar, dass die Wiederverwendbarkeit von entscheidender Bedeutung ist“, sagt McDowell. “Ohne Wiederverwendbarkeit werden sie wirtschaftlich nicht wettbewerbsfähig sein.“

Das Endziel für Europa ist eine souveräne Raketenindustrie, die die Abhängigkeit von den USA verringert. „Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage ist dies wahrscheinlich ein wichtigerer Punkt als noch vor sechs Monaten“, sagt Macdonald. Europa hat bereits auf andere Weise gezeigt, dass er sich von den USA unabhängig machen kann: Es wird jetzt mit Galileo eine eigene erfolgreiche satellitengestützte Alternative zum US-amerikanischen Global Positioning System (GPS) betrieben. Der Start begann 2011 und Galileo ist viermal genauer als sein amerikanisches Gegenstück. Isar Aerospace und die nachfolgenden Unternehmen könnten das erste Indiz dafür sein, dass kommerzielle europäische Raketen auf ähnliche Weise von Amerika unabhängig werden können. „Wir müssen uns den Zugang zum Weltraum sichern“, sagt Kranz, “und je mehr Optionen wir für den Start ins All haben, desto höher ist die Flexibilität.“

Dieser Artikel stammt von Jonathan O’Callaghan. Er ist freier Autor der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und schreibt vor allem über die Bereiche Raumfahrttechnologie und Astrophysik.

