Raketenstart hautnah: SpaceX zeigt spektakuläre Szenen vom Starship-Testflug

Beim sechsten Starship-Testflug Mitte November 2024 erreichte SpaceX – unter den Augen von Beobachter Donald Trump – eigenen Angaben zufolge alle wichtigen Ziele. Die geplante Wiederholung des im September gelungenen bisher einmaligen Manövers des Auffangens der unteren Starship-Raketenstufe durch die Greifarme des Startturms blieb derweil aus.

Anzeige Anzeige

Beeindruckende Aufnahmen von Starship-Flug

Dafür konnte erstmals einer der sechs „Raptor“-Antriebe im All erneut gezündet werden. Zudem wurde das riesige Raumschiff laut SpaceX an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht. Vor dem für den 10. Januar 2025 in Aussicht gestellten siebten Starship-Start hat SpaceX jetzt ein beeindruckendes Video des sechsten Testflugs veröffentlicht.

Zu sehen ist dort vom Start bis zur Landung im Indischen Ozean der gesamte Flugverlauf. SpaceX setzt dabei auf ein beinahe kinoreifes Erlebnis mit zahlreichen Nah- und dramatischen Weitwinkelaufnahmen.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Zu den Höhepunkten zählen sicher die Aufnahmen von Wiedereintritt und Wasserung des riesigen Raumschiffs, die von einer eigens platzierten Boje aus gelangen. Die sogenannte Buoycam verfolgte dabei den kontrollierten Abstieg der oberen Raketenstufe.

SpaceX: Starship-Tests im Livestream

Dank des Starlink-Satellitennetzwerks hatten Interessierte den gesamten Starship-Flug ohnehin live im Stream mitverfolgen können. Ähnliches dürfte auch für den siebten Starship-Start geplant sein.

Anzeige Anzeige

Laut der entsprechenden SpaceX-Ankündigung soll dabei eine neue Generation des Raketensystems mit „erheblichen Upgrades“ zum Einsatz kommen. Geplant ist zudem, dass erstmals Ladung an Bord sein wird – abgesehen von der Plüsch-Banane vom vergangenen Test.

Super-Heavy-Booster auffangen

Außerdem sollen mehrere Wiedereintrittsexperimente durchgeführt werden. Einmal mehr soll auch versucht werden, den Super-Heavy-Booster aufzufangen. Sollten aber die Voraussetzungen nicht stimmen, werde wie beim vergangenen Mal eine alternative Landung im Golf von Mexiko durchgeführt.

Anzeige Anzeige

Interessant für die Möglichkeit der Wiederverwendung des Systems ist zudem, dass bei dem siebten Testflug ein Raptor-Antrieb zum Einsatz kommen soll, der schon bei einem vorherigen Starship-Flug verwendet worden war. Insgesamt, so SpaceX, werde 2025 wichtig für das Vorhaben sein, die Wiederverwendbarkeit des gesamten Systems voranzubringen. Erklärtes Langfrist-Ziel: „Menschen und Fracht in die Erdumlaufbahn, zum Mond und zum Mars schicken“.

7 Bilder ansehen Mars Dune Alpha – de Marsstation auf der Erde Quelle: DPA