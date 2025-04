Rauchfrei durch den Nintendo DS: funktioniert das wirklich?

Mit dem Rauchen aufzuhören, fällt vielen Menschen schwer. Kein Wunder also, dass es zahlreiche Hilfsmittel gibt, die euch dabei unterstützen sollen, Zigaretten aufzugeben. Eines der ungewöhnlichsten Hilfsmittel ist das Nintendo-DS-Spiel My Stop Smoking Coach: Allen Carr’s Easy Way.

Anzeige Anzeige

Hat das Spiel Raucher:innen wirklich geholfen?

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das Nintendo-DS-Spiel erschien 2008 für die Handheld-Konsole. Namensgeber und Kooperationspartner für das Game war Autor Allen Carr, der das Buch The Easy Way to Stop Smoking veröffentlicht hat. Die erste Version des Buchs erschien bereits 1987, es wurde aber mittlerweile mehrfach neu aufgelegt und bearbeitet. Carr selbst war mehr als 30 Jahre lang schwerer Raucher und fasst in dem Buch Tipps zusammen, mit denen ihm das Aufhören leichter gefallen ist.

Publisher Ubisoft hat zusammen mit Carr ein Nintendo-DS-Spiel erschaffen, das im Grunde die Lektionen im Buch ins Spiel transferiert und dazu einige Animationen abspielt. Zwischen den Lektionen gibt es immer wieder unzusammenhängende Minispiele, in denen ihr etwa mit einem Strichmännchen in einer Höhle klettern und Diamanten einsammeln müsst. In einem anderen Minigame fahrt ihr als Taxifahrer:in eine lebendige Zigarette zum Flughafen und müsst dabei den richtigen Weg finden.

Anzeige Anzeige

Auf Metacritic hat My Stop Smoking Coach: Allen Carr’s Easy Way eine Wertung von 5,7 – wobei diese nur von Nutzer:innen stammen und sich darunter positive Scherzwertungen befinden. Auf Amazon hat das Spiel 3,2 von 5 Sternen. Einige Nutzer:innen schreiben, dass sie tatsächlich mit dem Nintendo-DS-Spiel und anderen Hilfsmitteln rauchfrei werden konnten. Andere schreiben, dass sie von dem Geld lieber mehr Zigaretten gekauft hätten.

Anzeige Anzeige

Insgesamt hängt der Erfolg von My Stop Smoking Coach: Allen Carr’s Easy Way wohl hauptsächlich davon ab, ob Raucher:innen auch wirklich aufhören wollen und ihre Bemühungen abseits des Spiels fortführen.

Die My-Coach-Reihe von Ubisoft

Unter der Marke My Coach sind noch viele weitere Lernspiele für den Nintendo DS erschienen. Darunter etwa Spiele, die euch Sprachen wie Französisch und Spanisch beibringen sollten, aber auch Games, die versprachen, euch beim Abnehmen zu helfen.

Anzeige Anzeige

Ubisoft setzte die Reihe ab 2009 sogar auf der Wii, der PS3 und der Xbox 360 fort. Dort erschienen dann Fitness-Spiele wie My Fitness Coach: Dance Workout, aber auch kuriose Ableger mit Lektionen in Selbstverteidigung. 2011 erschien das bislang letzte Game der Reihe.

10 Bilder ansehen Diese SNES-Booklets solltet ihr gesehen haben Quelle: Shutterstock/Helisique

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Nintendo